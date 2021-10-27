Перша інтимна близькість: що батьки повинні розповісти доньці про секс

Перший секс — це важлива подія в житті дівчини, але найчастіше, через незнання своєї фізіології і неготовність до близькості, — не найприємніший досвід у житті.

Про те, що дівчинка-підліток повинна дізнатися про секс, своє тіло і контрацепцію від батьків до першої інтимної близькості, розповіла лікарка психологиня-сексологиня в клініці R+ medicalNetwork Ганна Ревунець.

Про репродуктивну систему жінки

Для того, щоб підліток захотів з вами розмовляти про перший секс, у вас повинні бути довірчі відносини. А тема сексу в сім'ї відкритою до обговорення. Бажано, щоб розмови про дорослішання, фізіологію жіночого організму, секс і вагітність проводилися поступово, починаючи від 3-4 років, і з кожним роком інформація розширювалася і поглиблювалася. Дорослий, відверту розмову про перший секс повинен провести до 12 років.

Почніть її з роз'яснення особливостей жіночої фізіології. Розкажіть доньці, що кожен місяць у її організмі відбувається ряд змін:

після закінчення поточної менструації та до початку наступної в матці, жіночому репродуктивному органі, зростає внутрішній шар, ендометрій, до якого в разі вагітності кріпитися ембріон;

у середині циклу відбувається овуляція — жіноча статева клітина, яйцеклітина, виходить з яєчників, і протягом 24 годин чекає запліднення. Сперматозоїди живуть в шийці матки до 3 діб;

якщо запліднення не відбулося, настає менструація — внутрішній шар матки, ендометрій, відторгається і виводиться з менструальною кров'ю. До наступної овуляції в матці виросте новий ендометрій, щоб забезпечити найкращі умови для теоретично можливої вагітності.

Також читайте Перша менструація: про що потрібно розповісти доньці

Найвища ймовірність завагітніти — середина циклу, тобто день овуляції. Але в підлітковому віці овуляція відбувається не за календарем, а довільно. Про це свідчить нерегулярний менструальний цикл, відсутність менструації 2-3 місяці поспіль. Якщо до овуляції в шийці матки протягом 2-3 діб будуть присутні активні, рухливі сперматозоїди, вони запліднять яйцеклітину. Іноді овуляція відбувається після менструації. Тому перший секс, як і наступні статеві акти, повинен відбуватися з використанням правильно одягнутого презерватива.

Про захист, відмову і взаємне бажання

Підлітки розглядають секс, як частину стосунків, у яких присутня тілесна близькість. Їм важко захищати своє тіло через страх бути кинутим або некоханим. Тому ви повинні розповісти доньці, що фрази на кшталт: "якщо ти відмовляєшся займатися зі мною сексом, ти мене не кохаєш", "у мене немає презерватива, але ти можеш мені довіряти" — це не прояв почуттів, а маніпуляція, ознака споживчих стосунків. Перший секс не повинен бути спонтанним, незахищеним, примусовим, "п'яним". За статистикою, 8 з 10 хлопців-підлітків не одружуються з матерями своїх дітей.

Здорові сексуальні стосунки складаються:

з довіри;

права на слова "ні" і "стоп";

обопільного сексуального бажання;

відчуття захищеності та задоволення;

обов'язкової контрацепції.

У розмові про перший секс я раджу торкнутися теми болю. З точки зору фізіології біль під час першого статевого акту пов'язаний з відсутністю вагінального змащення, травмуванням слизової піхви, пошкодженням дівочої пліви. З точки зору психології — через скутість, сором, страх не виправдати очікування партнера і побачити/не помітити кров.

Також читайте Що треба знати дівчатам-підліткам про інтимну гігієну

По-перше, дівчинка повинна знати, що дівоча пліва є у не кожної жінки. Деякі народжуються без неї, і це нормально. Якщо пліва є, після можливого пошкодження під час першого статевого акту, вона заживає, поступово розтягується і стає майже непомітною. Наявність крові після першого сексу може бути пов'язано не з дівочою плівою, а, наприклад, з травмуванням тканин піхви через відсутність мастила або недосвідченість партнера.

По-друге, вона має право сказати "стоп" в будь-який момент статевого акту, якщо їй боляче і неприємно. І партнер зобов'язаний зупинитися.

По-третє, не варто ідеалізувати перший секс і очікувати "неймовірних відчуттів", про які розповідають подружки з досвідом. Задоволення залежить від багатьох чинників — від рівня спокою, психологічної зрілості, атмосфери, стосунків дівчинки до власного тіла, досвідченості партнера. Перший статевий акт може завершиться передчасною еякуляцією у партнера або відбутися без оргазму, і це нормально. Але з цього досвіду можна оцінювати секс в загальному, як і свою сексуальність. Якщо у дівчинки виникає відраза до статевої близькості, необхідно зрозуміти: воно було нав'язано суспільством або виникло через певні дії, висловлювання партнера.

Під час першого статевого акту важливо спробувати розслабитися, не соромитися своїх статевих органів і оголеного тіла. Не треба намагатися догодити партнеру, терпіти біль і дискомфорт — потрібно говорити про свої відчуття чесно і прямо. В цьому і полягає сенс дорослих стосунків.

На правах людини з особистим досвідом донесіть доньці, що:

секс не прискорює дорослішання і не підвищує рівень популярності;

секс — це відповідальність за своє здоров'я і майбутнє.

не можна покладатися на партнера, досвід подруг, везіння;

перерваний статевий акт — не метод контрацепції;

секс не зміцнює стосунки;

секс не є доказом кохання і відданості;

відмовляти нормально, як і отримувати відмови;

необхідно поважати своє тіло і тіло свого партнера;

не можна займатися сексом тільки заради сексу або задоволення іншої людини;

оптимальний вік для початку сексуального життя — 16-18 років, коли з точки зору фізіології організм готовий до сексу і вагітності.

Не ігноруйте тему сексу. Суворий батьківський тон, залякування — "методи", які не працюють, роблять секс в очах підлітка ганебним, брудним, неважливим. Довірчі, дружні стосунки забезпечать підлітку можливість бути почутим, зрозумілим і підтриманим.

Читайте також: Легко, не соромно, цікаво: коли і як говорити з дітьми про секс

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання