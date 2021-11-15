Поліаморія: альтернатива моногамії та новий тренд у любовних стосунках

Суспільство нам нав'язує норми, згідно з якими всі люди повинні прагнути моногамного шлюбу. Мрія про єдиного партнера на все життя, який задовольнить усі наші потреби та зробить нас щасливими, вбивається у нашу свідомість із пелюшок старшими членами сім'ї, школою, церквою, за допомогою фільмів, літератури та популярних пісень. У той же час багато сучасних дослідників говорять про те, що поліаморія є більш природною для людської особини, ніж моногамія.

Про те, що таке поліаморія і чому вона може поступово замінити моногамію, розповідає Тетяна Селезньова – психологиня, гештальт-терапевтка, плейбек-практикиня.

Водночас, зростає прошарок людей, які з особистих, не залежних від соціальних очікувань причин пробують і знаходять для себе альтернативні форми романтичних і сексуальних взаємин. Одна із таких форм – поліаморія.

Що таке поліаморія?

Поліаморія — це романтичні (любовні та сексуальні) стосунки з більш ніж однією людиною одночасно з відома та згоди всіх залучених сторін. Саме прозорість та домовленості на основі поваги та довіри як основні відмінні риси цієї форми (або в деяких трактуваннях – філософії) взаємин говорять про поліаморію як про форму етичної немоногамії, на відміну від полігамії. Історично полігамією вважається наявність кількох дружин (у деяких культурах – чоловіків), а сучасному трактуванні – секс із різними людьми, із якими може не бути стосунків.

Форми поліаморних взаємин бувають різноманітними. Зустрічаються тріади (троє учасників), квартети (четверо учасників) та інші. Поліаморія може бути ієрархічною, коли є один основний партнер і кілька другорядних, і неієрархічними, за яких усі партнери рівноправні. В ієрархічній поліаморії часто основна пара ділить побут та фінанси, тоді як другорядні (або додаткові) партнери можуть проживати як разом, так і окремо. Найчастіше поліаморні стосунки створюються на основі вже наявних первинних взаємин, тоді додаткові стосунки будуть називатися вторинними. Рідше первинні взаємини створюються одночасно з кількома партнерами.

У поліаморних стосунках можуть брати участь партнери різних сексуальних орієнтацій. Поліаморні стосунки можуть бути як із сексом, так і без. Основне значення – у близьких взаєминах.

Чи є поліаморія заміною кохання?

У суспільстві існує стигма, згідно з якою поліаморні взаємини не вважаються нормальними. Існує думка, що такі стосунки можуть існувати лише короткий проміжок часу. Крім того, вважається, що поліаморні стосунки створюються у випадках, коли в основних не вистачає сексу або вони з якихось причин нещасні. До того ж зі збільшенням числа партнерів сила кохання до кожного зменшується. Загалом, суспільна думка говорить про те, що глибокі та тривалі стосунки можливі лише за моногамної форми кохання.

Марта Кауппі, терапевтка і сексологиня з Медісона, США, провела дослідження, опитавши 340 дорослих поліаморів віком від 18 до 71 року, більшість з яких (88%) ідентифікували себе як чоловіки та жінки. Усі учасники повідомили загалом про 758 взаємин (по 2-3 на кожного опитаного). В результаті дослідження Марта Кауппі зробила такі висновки, що суперечать загальноприйнятій думці:

Багато поліаморних стосунків витримують випробування часом.

Згоди про поліаморію не є результатом нестачі близькості в основних стосунках.

Поліаморні стосунки не руйнують близькість первинних.

Домовленості про поліаморію – це не так секс, як бажання більшої емоційної близькості. Багато поліаморів кажуть: "Справа не так у сексі, як у розмові".

Поліаморія робить людей щасливішими

Згідно з дослідженнями психологині Йоркського університету в Торонто Ронди Бальзаріні, поліаморні відносини можуть допомогти людям краще задовольнити свої потреби в еротизмі (секс, задоволення та пристрасть) та турботі (комфорт та безпека).

Люди в моногамних стосунках, як правило, спочатку задовольняють їхній еротичний складник, а через якийсь час, якщо пара не розпалася, їй на зміну приходить прихильність і турбота, а сексуальний складник йде на спад. Таким чином, моногамні стосунки часто не можуть одночасно задовольнити весь спектр потреб.

На думку Бальзаріні, другорядні партнери допомагають "розвантажувати" одного з партнерів, якого вже не висувається весь набір очікувань. Крім того, основний партнер може бути відсутнім або не в настрої для близькості, і тоді брак уваги можна заповнити з іншими партнерами. Таким чином, поліамори загалом задоволені своїми взаєминами, ніж моногами.

Поліаморія та ревнощі

Каменем спотикання у поліаморних взаєминах, як і в моногамних, є, звичайно ж, ревнощі. Про проблеми ревнощів найчастіше пишуть на форумах поліаморів, із цією проблемою найчастіше звертаються до психолога. У той же час вважається, що поліамори більш вільні та позбавлені власності. Як рекомендують самі поліамори, фокус уваги важливо змістити зі своїх переживань покинутості та нецінності на партнера і потішитись, що хтось ще даруватиме йому кохання і турботу, і він стане ще щасливішим.

Як стати поліамором?

Не всім потрібно переходити до поліаморних взаємин. Поки що більшість суспільства моногамна, і не всім людям підходить така форма стосунків. Багато психологів, зокрема Ронда Бальзаріні, вважають, що наявність дружніх, ділових, споріднених стосунків, крім партнерських, можуть задовольняти потреби в парі.

Було проведено дослідження, яке показало, що поліаморам властиві такі якості особистості, як відкритість новому, тоді як вони відрізняються нижчим рівнем свідомості, ніж моногами. Люди з високим рівнем свідомості, як правило, організовані, обережні та усвідомлені, тоді як люди з низьким рівнем схильні виявляти менший інтерес до винятковості стосунків.

Марта Кауппі написала покроковий дороговказ з відкриття взаємин "8 кроків до відкриття", де вона рекомендує залишатися відкритими новому та розвивати цікавість. Вона також рекомендує здійснювати "перехід" у супроводі терапевта, який спеціалізується на роботі з поліаморами.

Психологиня, який працює з поліаморними парами, Аліна Толмачова у своєму телеграм-каналі "Алінаморія" рекомендує поставитися до переходу до відкритих взаємин як до захопливого експерименту. І не забувати, що будь-якої миті можна зупинитися і "відмотати назад".

Як схилити партнера до поліаморії?

Аліна Толмачова каже, що запитання, як схилити переконаного моногама до поліаморних взаємин – з розряду "як кролику стати їжачком". Ніяк. Можна поговорити про це та запропонувати експеримент, але схилити проти волі не можна, інакше це буде насильство. Водночас трапляються випадки, коли один із партнерів не заводить додаткових взаємин, тоді як другий є поліамором, і це влаштовує обох.

Дещо з того, що не увійшло до статті

Метамури – це партнери партнерів. Є приємна фантазія у поліаморів, що всі партнери партнерів дружитимуть одне з одним, і це буде нескінченний гімн кохання та задоволення. Навіть є такий мем серед поліаморів: "Коли ти моногам: мій хлопець прийде і його віддубасить! Коли ти поліамор: мій хлопець, мій інший хлопець, хлопці їхніх хлопців та їхні хлопці їх усіх віддубасять!" Насправді це ілюзія, і не варто чекати від учасників поліаморних стосунків на таке єднання.

2020 року місто Сомервіль в штаті Масачусетс (США) юридично визнало поліаморні стосунки як домашнє партнерство, змінивши визначення взаємин як "утворених двома людьми" на "створені людьми", тим самим надавши учасникам поліаморних стосунків ті самі юридичні переваги, що і в шлюбах .

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