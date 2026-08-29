Порно та гендерні стереотипи: що показало нове дослідження / © Credits

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Чи може порно впливати на уявлення про те, якими «мають бути» чоловіки та жінки. Дослідники з Університету Александру Йоана Кузи в Румунії спробували розібратися у цьому питанні. Результати, опубліковані в International Journal of Sexual Health, вказують на цікавий зв’язок між мотивами перегляду еротичного контенту, його тематикою та прихильністю до жорстких гендерних ролей, про це розповіло видання PsyPost.

Важливо не лише що, а й навіщо

У дослідженні взяли участь 596 дорослих румунів віком від 18 до 62 років — 405 жінок і 191 чоловік. Учасники анонімно відповідали на запитання про свої звички, мотивацію та ставлення до гендерних ролей. Вчені виділили чотири основні причини перегляду порно:

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емоційне уникнення

сексуальну цікавість

пошук гострих відчуттів

сексуальне задоволення

Паралельно дослідники оцінювали так звані гіпергендерні переконання, а саме, надмірно жорсткі уявлення про те, якими повинні бути чоловіки та жінки. Для чоловіків це може проявлятися у гіпермаскулінності, наприклад, культивуванні домінування, агресії та готовності до ризику. Для жінок — у гіперфемінності, коли зовнішність, стосунки з чоловіком і відповідність традиційній жіночій ролі сприймаються як головні критерії успіху.

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Не все порно однакове

Результати показали, що всі чотири мотиви перегляду були пов’язані з вираженішими гіпергендерними установками. Водночас стать глядача не змінювала цієї закономірності.

Винятком стала сексуальна зацікавленість, у жінок вона виявилася сильніше пов’язаною з жорсткими гендерними переконаннями, ніж у чоловіків. Автори припускають, що коли людина використовує порно як спосіб дізнатися більше про секс, вона може сприймати побачену поведінку як своєрідний сценарій реального життя.

Особливу роль відігравав і контент. Дослідники розділили його на три категорії:

сюжети, побудовані на близькості та взаємній турботі

матеріали з домінуванням

контент із насильницькими мотивами

Перший тип не показав великого зв’язку з гіпергендерними переконаннями. А ось домінування та насильство стали своєрідною «ланкою» між причинами перегляду та жорсткими уявленнями про чоловічі й жіночі ролі.

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Це неабияк стосувалося людей, які дивилися порно, щоб втекти від негативних емоцій чи отримати задоволення. Чим більше вони споживали контент із агресією та домінуванням, тим сильніше проявлялися відповідні гендерні стереотипи.

Якщо глядач вважає порно реальністю

Ще один важливий фактор — сприйняття реалістичності. Тобто наскільки людина вважає побачене на екрані відображенням справжнього сексуального життя. У тих, хто дивився порно заради гострих відчуттів або задоволення та водночас вважав його реалістичним, зв’язок із жорсткими гендерними установками був сильнішим.

Саме тому автори дослідження радять пам’ятати, що порно — передусім вигаданий матеріал, а не інструкція реальних стосунків. Навіть аматорський контент не обов’язково демонструє звичні чи здорові сексуальні стосунки.

Шкідливе порно

Робота не доводить, що порно саме по собі формує сексистські чи гіпергендерні погляди. Вчені побачили зв’язок, але не можуть встановити причинно-наслідковий механізм. Наприклад, невідомо, чи формує певний контент жорсткі переконання, чи люди з такими переконаннями від початку частіше обирають відповідний контент.

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Є й інші обмеження, адже учасники самі розповідали про свої звички, а вибірка складалася лише з жителів Румунії — країни з досить консервативним культурним і релігійним контекстом. Тому результати не обов’язково можна безпосередньо перенести на всі країни та культури світу.

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