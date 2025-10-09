Поцілунки поширюють гонорею: міф чи реальність / © Credits

За останніми даними, гонорея — інфекція, яку традиційно вважають «генітальною» — дедалі частіше виявляється у горлі, і навіть звичайний поцілунок може відігравати роль у її поширенні. Тему порушило видання Psychology Today, де лікар і дослідник статевого здоров’я Jay K. Varma M.D. розповів про незвичний випадок поширення гонореї через контакт, який, можливо, не мав нічого спільного зі статевим актом.

Що таке гонорея та як вона передається

Гонорея — це бактеріальна інфекція, яку викликає Neisseria gonorrhoeae. Найчастіше вона передається через вагінальний, анальний чи оральний секс, але останні дані свідчать, що інфекція може поширюватися й через тісний контакт слизових оболонок, зокрема під час поцілунків.

Класично гонорею тестують лише за допомогою аналізу сечі, який виявляє інфекцію у статевих шляхах. Проте бактерія може оселитися і в горлі чи прямій кишці, де вона часто має безсимптомний перебіг. Це означає, що людина може бути носієм і місяцями про це не знати.

Як гонорея потрапляє до горла

Гонорея передається за контакту слизових оболонок, тому оральний секс є найпоширенішим шляхом потрапляння інфекції до горла. Але дедалі частіше фіксуються випадки передавання хвороби через поцілунки, коли бактерія потрапляє з рота однієї людини до іншої. Поцілунки — один з основних факторів ризику інфікування горла гонореєю, навіть без орального сексу. Майже третина осіб з гонореєю у статевих органах мають одночасно інфекцію і в горлі.

Чому це небезпечно

Гонорея в горлі часто не викликає симптомів. Людина може не відчувати болю, не мати температури чи запалення мигдаликів, але однаково залишатися джерелом інфекції:

інфекція може зберігатися до 4 місяців без лікування;

бактерія здатна передаватися через поцілунки, оральний секс або спільні іграшки;

гонорея швидко розвиває резистентність до антибіотиків, а це робить її дедалі складнішою для лікування.

Окрім ризику передати інфекцію партнерові, гонорея може з часом призвести до серйозних ускладнень, зокрема запальних процесів у статевій системі, безпліддя або хронічного болю.

Тестування горла на гонорею

У більшості клінік аналіз роблять лише на сечу, але трикомпонентне тестування (геніталії, горло, анус) — це точніший підхід, який дедалі активніше впроваджують у світі. Наразі таке тестування рекомендується для:

чоловіків, які мають секс із чоловіками;

трансгендерних жінок, які мають статеві контакти з чоловіками;

людей з багатьма партнерами чи без постійного партнера;

осіб, які практикують оральний чи анальний секс.

Проте всім сексуально активним дорослим варто обговорити з лікарем можливість тесту на горлову гонорею, особливо якщо ви часто цілуєтеся чи маєте кілька партнерів.

Як запобігти появі інфекції

Повністю уникнути ризику неможливо, але знизити його — реально.

Регулярно проходьте тестування (раз на 6–12 місяців, навіть без симптомів).

Не ігноруйте оральний секс — він теж може бути джерелом інфекцій.

Уникайте поцілунків, якщо у партнера є запалення горла чи підозра на ІПСШ.

Не соромтеся говорити з лікарем про трикомпонентне тестування.

Якщо у вас виявили гонорею

Гонорея лікується антибіотиками, але самолікування неприпустиме — неправильні дози лише сприяють стійкості бактерій. Після лікування варто зробити повторний тест через 1–2 тижні, щоб переконатися, що інфекція зникла. Також важливо повідомити статевих партнерів, щоб вони теж могли пройти обстеження.

Не відмовляйтеся від поцілунків, просто думайте про ризики та профілактику, яка є частиною сучасної сексуальної культури. Гонорея — не вирок, але вона нагадує, що навіть найніжніші прояви близькості потребують піклування про власне здоров’я та здоров’я партнера.