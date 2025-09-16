Презерватив під час анального сексу: чому це питання здоров’я, а не лише задоволення / © Credits

Для когось анальний секс — спосіб урізноманітнити інтимне життя, для інших — категоричне «ні». Але незалежно від ставлення до цієї практики, існує факт, який варто знати кожному: анальний секс без презерватива може бути небезпечним для здоров’я. Спеціально для Medical TV сексологиня Святослава Федорець наголосила: «Немає презерватива — немає анального сексу. Це правило, яке захищає як жінок, так і чоловіків від серйозних проблем».

Обережність під час анального сексу

Особливості мікрофлори прямої кишки

У кишківнику мешкає величезна кількість бактерій. Вони корисні у своєму природному середовищі, але потрапляння їх у піхву чи уретру чоловіка може призвести до запальних процесів. Для жінок це часто закінчується бактеріальним вагінозом або циститом, а для чоловіків — уретритом або навіть простатитом.

Вища вразливість слизової

Слизова прямої кишки дуже ніжна та не пристосована до проникнення. Тому навіть за делікатного контакту виникають мікротріщини. Це підвищує ризик інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), включно з ВІЛ, гепатитом B і С, гонореєю, хламідіозом.

Зворотний шлях інфекцій

Регулярні незахищені анальні контакти можуть призводити до того, що кишкова мікрофлора «переходить» у чоловічу уретру та поступово доходить аж до простати. За словами експертки, простата не повинна містити бактерії, які характерні для прямої кишки. Якщо це трапляється, наслідком стають запальні захворювання, які важко лікуються і впливають на потенцію та загальне здоров’я.

Чому люди ігнорують презервативи

Багато чоловіків визнають, що обирають секс без презерватива заради «яскравіших відчуттів». Часто саме під час анального контакту вони хочуть завершити статевий акт усередині партнерки. Однак потрібно розуміти, що короткочасне задоволення не варте довготривалих проблем зі здоров’ям.

Як зробити анальний секс безпечнішим

Завжди використовуйте презерватив . Для анального сексу краще брати міцніші моделі (зазвичай вони позначені як «extra safe»).

Не використовуйте один презерватив двічі. Якщо ви після анального контакту переходите до вагінального, обов’язково міняйте презерватив, щоб уникнути занесення бактерій.

Застосовуйте лубрикант . Сухість у прямій кишці підвищує ризик травмування слизової. Використовуйте лише спеціальні змазки на водній чи силіконовій основі, адже масляні руйнують латекс.

Слідкуйте за гігієною. Чистота — обов’язковий елемент анального сексу, але не варто зловживати агресивними методами очищення, щоб не порушити природну мікрофлору.

Проходьте регулярні обстеження. Якщо у вашому сексуальному житті присутній анальний секс, важливо раз на рік проходити тести на ІПСШ.

Анальний секс — це вибір дорослих людей. Але цей вибір повинен бути усвідомленим. Презерватив у цьому випадку — не просто засіб контрацепції, а бар’єр від інфекцій та серйозних ускладнень.

Якщо ви цінуєте своє здоров’я та довіряєте своєму партнерові, варто домовитися про просте, але важливе правило: «Немає презерватива — немає анального сексу». Це не лише про безпеку, а й про турботу одне про одного.