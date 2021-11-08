Проблеми з ерекцією: як стрес, перевтома та ендокринні збої впливають на інтимне життя чоловіка

Проблеми з ерекцією: як стрес, перевтома та ендокринні збої впливають на інтимне життя чоловіка

Проблеми з ерекцією можуть виникнути у будь-якому віці, зокрема й у молодих чоловіків. Як допомогти своєму партнеру?

Еректильна дисфункція – серйозна проблема багатьох чоловіків. Для сильної статі це не просто фізіологічний розлад, а ситуація, що змушує відчувати гнів, сором і страх. Жінці важливо розуміти, що відсутність сексуального життя не тільки для неї стрес, а й велике психологічне навантаження для її партнера. Тому важливо знати, як розвивається імпотенція, що робити та як допомогти своєму чоловікові.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про те, чому виникають проблеми з ерекцією у чоловіків та як лікувати еректильну дисфункцію.

Що таке еректильна дисфункція у чоловіка

Еректильна дисфункція (застаріла назва "імпотенція") – одна з двох найпоширеніших сексуальних дисфункцій у чоловіків, крім передчасної еякуляції.

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Еректильна дисфункція визначається Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) як стійка або така, що повторюється, нездатність досягти або підтримувати ерекцію під час статевого акту. Але важливо знати, що існує безліч визначень такої проблеми, все залежить від тяжкості та симптомів.

Пам'ятайте, що у чоловіків можуть періодично виникати проблеми з ерекцією, і це необов'язково має бути тривожним дзвінком. Чесна розмова з вашим партнером не дозволить вам дистанціюватися одне від одного і в разі потреби лікування збільшить шанси на одужання.

Чому виникають проблеми з ерекцією

На неможливість повноцінного статевого акту впливає багато чинників. Водночас понад 20% усіх випадків еректильної дисфункції спровоковано психогенними причинами:

стрес, проблеми на роботі;

невдачі в особистому чи професійному житті;

втома та перевтома;

комплекси та занижена самооцінка;

попередні невдачі у статевому акті;

травматичні переживання, пов'язані із сексом;

страх запліднення партнера;

недоречні уявлення про секс (наприклад, що секс – це злочин);

незадоволені сексуальні уподобання;

конфлікти з партнером чи недовіру;

втрата фізичного потягу до партнера.

Спосіб життя також може вплинути на якість ерекції. Причина в основному у вживанні стимуляторів (сигарети, алкоголь, наркотики), але також у відсутності фізичної активності, неправильному харчуванні та надлишку жиру в організмі. Крім того, деякі захворювання також є причинами відсутності ерекції:

гормональні порушення (наприклад, дефіцит тестостерону, захворювання щитовидної залози);

діабет та його ускладнення;

серцево-судинні захворювання (включаючи артеріальну гіпертензію та атеросклероз);

надто високий холестерин у крові;

неврологічні захворювання (наприклад, розсіяний склероз);

пошкодження кровоносних судин та нервів, відповідальних за ерекцію.

Еректильна дисфункція може бути провісником інших захворювань організму.

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Часто імпотенція стає першою ознакою, до якої не можна ставитися легковажно. Якщо порушення розвивається відносно повільно, спостерігається зменшення або повна відсутність нічних, ранкових, спонтанних ерекцій або втрата ерекції під час статевого акту, це може вказувати на захворювання органів та навіть окремих систем. У разі психологічних факторів розвитку імпотенції цей розлад зазвичай пов'язаний із раптовою втратою сексуальної активності.

Які методи можна використовувати для лікування еректильної дисфункції

Спочатку слід зазначити, що будь-яке лікування слід підбирати індивідуально для пацієнта. Для цього необхідно зібрати анамнез та пройти необхідні дослідження.

Є кілька варіантів лікування проблем із ерекцією у чоловіків. Методи підбираються виходячи з досліджень залежно від причини проблеми. Один із них – фармакотерапія, тобто лікування лікарськими засобами Це можуть бути препарати, що містять тестостерон, інгібітори фосфодіестерази або синтетичні аналоги природного простагландину, які вводять безпосередньо у статевий член у вигляді ін'єкції.

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Інший варіант лікування, який досить часто практикується та має гарний успіх, – психотерапія. Адже у багатьох випадках проблема із досягненням ерекції криється у психіці. Проблема ускладнюється тим, що багато чоловіків розглядають секс як поле для перевірки себе та демонстрації своєї мужності – у такій ситуації будь-які невдачі в ліжку можуть призвести до порочного кола – розчарування посилюватиметься і все більше перешкоджатиме досягненню ерекції.

Передбачається, що такі проблеми можна виправити за допомогою психотерапії. У зв'язку з цим, зокрема, використовується когнітивно-поведінкова терапія, ефективність якої підтверджена численними дослідженнями. Її мета – зруйнувати ментальні бар'єри, які заважають чи можуть перешкоджати правильній ерекції.

Додатково до психологічних методів вирішення проблеми психотерапевт може рекомендувати методи розслаблення, зміну дієти та способу життя, збільшення фізичної активності.

На жаль, дослідження показали, що лише близько п'яти відсотків чоловіків із еректильною дисфункцією обирають якесь лікування. Причиною цього є незнання того факту, що таку інтимну проблему можна усунути за допомогою правильного терапевтичного підходу. Саме тут жінка має відігравати ключову роль – не соромитися говорити з партнером, цікавитись його проблемами, консультуватися з лікарями, читати медичні статті.

Як жінка має реагувати на проблеми з ерекцією у свого партнера

Якщо проблема виникає періодично, не слід концентрувати увагу і тим більше тиснути на чоловіка. Натомість вам слід проявити розуміння і підтримку, наприклад, запропонувати прийняти розслаблювальну ванну, подивитися хороший фільм, випити келих вина. Для багатьох чоловіків час, коли виникає така інтимна проблема, є моментом великої емоційної та психологічної чутливості. Звичайно, як нескладно здогадатися, небагато чоловіків у цьому зізнаються, тому підтримка партнера така важлива.

Якщо жінка підозрює, що у її партнера еректильна дисфункція, – кожна спроба сексу закінчується провалом, слід запропонувати своєму чоловікові візит до фахівця. Говорити про це слід акуратно і стримано, без закидів, нагадуючи, що ви одна команда і завжди буде підтримка. Найкраще відвідати психолога, сексолога або уролога, саме ці фахівці мають найбільші знання про діагностику та лікування еректильної дисфункції. Коли чоловік не може задовольнити свою жінку, це не означає, що в нього інша, якою він уже наситився. Нерідко існує реальна проблема, про яку партнер не може і боїться говорити, тому жінка не повинна залишатися осторонь.

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