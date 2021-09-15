Проміскуїтет: безладна зміна статевих партнерів — це норма чи патологія

Давно канули в Лету ті часи, коли основними чеснотами жінок вважалися вірність і цнотливість. З розвитком гендерної рівності цінності змістилися, тепер норми моралі слабкій статі диктують емансиповані героїні серіалів, що змінюють чоловіків з тією ж швидкістю, що і свої вбрання. Що ж ховається за красивим і складним словом проміскуїтет?

Про те, що ж ховається за красивим і складним словом проміскуїтет ми говорили з психотерапевткою, сексологинею, кандидаткою медичних наук, міжнародною тренеркою з питань збереження сексуального та репродуктивного здоров'я Оленою Голоцван.

У сексології проміскуїтетом вважається безладна, безсистемна зміна статевих партнерів без найменшого натяку на почуття, іноді множинність статевих партнерів. Термін був введений в XIX столітті. Найзнаменитішими прихильниками проміскуїтетних взаємин були Дон Жуан, якому приписується понад 2000 коханок, і мадам Монморансі — про численних коханців (їх налічується 4694) вона детально розповідала в своєму еротичному щоденнику. У поціновувачів безладних зв'язків налічується по 500-1000 партнерів, але у переважної більшості ця цифра не перевищує 100-200 осіб. У той же час, за статистикою, у «звичайних» жінок за все сексуальне життя в середньому буває по 1-5 партнерів, у чоловіків — по 2-10 партнерок.

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Про походження проміскуїтету ведеться безліч суперечок в лавах сексологів. За словами Олени Голоцван, існує версія, що такого роду стосунки були необхідні в первісному суспільстві як підготовка до сімейних взаємин. Коли в процесі еволюції у дитинчат первісної людини голова стала набагато більшою, ніж у приматів, а таз первісної жінки став вужчим, то дитинчата народжувалися і довго залишалися безпорадними. В цьому разі самка потребувала помічників, тому вона змушена була використовувати проміскуїтетні взаємини як можливість отримати допомогу від декількох самців. У сучасному ж розумінні проміскуїтет — це саме безсистемна, безладна зміна статевих партнерів. Водночас, за словами Олени Голоцван, які йдуть одні за одним, за яких є якийсь ритуал, які мають свою зав'язку, розвиток і завершення (нехай навіть дуже нетривалі за часом), проміскуїтетом у відомому розумінні не є. Якщо емансипована пані заводить коханців одного за іншим, поки її нереалізований чоловік, нездатний задовольнити її ні фізично, ні матеріально, валяється вдома на дивані і п'є пиво, її також не варто звинувачувати в проміскуїтеті.

Проміскуїтетні взаємини часто зустрічаються в підлітковому середовищі як наслідок прагнення молоді до ризикованої поведінки укупі з повсюдною пропагандою сексуального розкріпачення, нерозумінням і емоційною порожнечею в стосунках з батьками. Закріпившись в підлітковому віці, такі взаємини можуть стати основою сексуальної поведінки в більш зрілому віці, оскільки за сексуальним компонентом емоційний компонент взаємин так і не встиг сформуватися. Людина з юнацьких проміскуїтетних стосунків виходить нездатною ні отримувати емоційну теплоту від іншої людини, ні дарувати її. У таких людей, як правило, не виходить зав'язувати стабільні взаємини з особами протилежної статі, вступати в сімейні пута і народжувати і виховувати дітей. Схильність до проміскуїтету також обумовлюється наявністю цілого спектру психічних розладів особистості, таких як маніакально-депресивний психоз, патологічний потяг і т.д. Таким чином, нормальна, психічно здорова людина рано чи пізно ніби як повинна задуматися про стабільні взаємини, побудовані на довірі і коханні.

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Але поки сексологи сперечаються над значенням терміну, з'являється все більше людей, які наполягають на визнанні проміскуїтетних взаємин нормою, єдино прийнятною моделлю стосунків у сучасному суспільстві. Ця сексуальна меншість називає себе «поліаморами». Поліамори намагаються знайти консенсус між прагненням до отримання свіжих відчуттів і стабільністю у взаєминах. Тому у них по кілька сексуальних партнерів, серед яких є партнери першого, другого і третього рівня. Водночас вони пропагують абсолютну чесність зі своїми коханцями і відсутність ревнощів.

Не варто зайвий раз повторювати, що безладні статеві зв'язки небезпечні зараженнями ВІЛ-інфекцією, ЗПСШ і абортами. Хтось, «заробивши» таким чином букет венеричних захворювань або усвідомивши свою нездатність будувати нормальні взаємини, відмовляється від проміскуїтету і йде на приймання до сексолога або психотерапевта, хтось продовжує вести звичний спосіб життя і наражати на небезпеку своє здоров'я і здоров'я людей з оточення.

Авдотья Разгуляєва

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