Придушування під час сексу: небезпечна практика, яка може вийти з-під контролю

Придушування під час сексу / © Credits

Багато хто сприймає це як спосіб «додати пристрасті», проте медики та сексологи називають придушування однією з найнебезпечніших практик, яку колись популяризувала індустрія для дорослих. Йдеться не просто про ризик дискомфорту, а про справжню загрозу життю. Про це розповіло видання Psychology Today.

Придушування — майже поліційне задушування

Саме таке формулювання дають медики. Під час придушування відбувається здавлення сонних артерій, через які до мозку надходить близько 70% крові. Якщо кровопостачання перекрити навіть на 4 секунди, людина може знепритомніти.

Мозок потребує щонайменше 15–20% від усього об’єму крові в організмі, і навіть короткочасне обмеження потоку може спричинити незворотні зміни, наприклад, ішемічне ураження тканин. І найстрашніше, щоб здавити сонну артерію, достатньо сили всього близько 6 кг, приблизно стільки важить звичайний домашній кіт.

«Я можу вчасно зупинитися» — небезпечна ілюзія

Багато хто вважає, що якщо під час сексу партнери довіряють одне одному, ризику немає. «Я зупинюся, якщо бачу, що щось не так», — найпоширеніша фраза. Та лікарі кажуть, що це не працює. Навіть досвідчені медики більше не використовують так званий «каротидний масаж», бо він може призвести до зупинки серця чи пошкодження судин навіть за мінімального тиску.

Отже, навіть якщо партнер діє «акуратно», ризик залишається смертельно високим. Людина може знепритомніти, зазнати ушкодження мозку чи серцевого нападу, і це відбувається буквально за лічені секунди.

Як «модна практика» потрапила до спальні

Поняття breath play («гра з диханням») або «еротична асфіксія» існувало у БДСМ-культурі задовго до того, як стало масовим явищем. Але це завжди було вкрай ризиковим елементом, яким займалися лише люди з досвідом і системою безпеки. Сьогодні ж, під впливом порно, придушування перетворилося на мейнстрим.

Сексуальність — це не ризик

Проблема не в тому, що людям хочеться експериментувати. Це природно. Проблема в тому, що масова культура зображує ризик як еротичний елемент і не пояснює його наслідків. Жоден медичний чи анатомічний спосіб не дозволяє зробити удушення без ризику зупинки серця, навіть якщо це робить лікар.

Навіть «легке» придушування може призвести до гіпоксії мозку — стану, коли клітини починають гинути через нестачу кисню.

Важливість згоди

Сучасна сексуальна освіта наголошує, що жоден контакт не може бути безпечним без чіткої, усвідомленої згоди. Але навіть коли така згода є, важливо пам’ятати, що деякі дії несуть об’єктивний ризик для життя і жодне «так» не скасовує фізіології.

Тож якщо вам цікаво додати «ігри» у стосунки, варто шукати альтернативи, наприклад, техніки дихання, зміни ритму, контролю чи домінування, які не включають фізичне обмеження повітря.

Сексуальність — це не лише експерименти, а й турбота. Повага до тіла партнера — найвища форма довіри. І справжня близькість народжується не в момент, коли хтось стискає шию, а коли кожен почувається у безпеці.