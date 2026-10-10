Рецепти домашніх засобів для підвищення лібідо / © Credits

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Лібідо залежить не лише від гормонів. На сексуальне бажання впливають рівень енергії, стрес, сон, фізична активність, харчування та те, наскільки людина почувається розслаблено поруч із партнером, про це розповіло видання Tua Saúde.

Саме тому іноді варто почати з простих речей, наприклад, налагодити режим сну, більше рухатися, зменшити кількість алкоголю та додати до раціону продукти, які підтримують енергію й нормальний кровообіг. А деякі домашні напої можуть стати приємним доповненням до такого підходу.

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Банан, кавун і бразильський горіх

Цей варіант більше нагадує поживний смузі. Кавун містить цитрулін — речовину, яка впливає на процеси розслаблення судин, а банан є джерелом вуглеводів та інших поживних речовин. Бразильський горіх додає селен.

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Для напою знадобляться:

банан

скибочка кавуна

бразильський горіх — 1 шт.

вода — 0,5 склянки.

Усе потрібно збити у блендері та одразу випити.

Це радше спосіб підтримати організм поживними речовинами та енергією, ніж швидкодійний «афродизіак». І саме такий підхід до лібідо часто є найреалістичнішим, адже сексуальне бажання важко відокремити від загального самопочуття.

Чай із пажитника

Пажитник — рослина, яку традиційно використовують для підтримки гормонального балансу та сексуального бажання.

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Для напою потрібна:

порошок насіння пажитника — 1 ч. л

перець — дрібка

гаряча вода — 250 мл

Насіння залишають приблизно на 10 хв настоятися, а потім проціджують.

Пажитник має специфічний смак, тому такий напій підійде тим, хто любить незвичні трав’яні засоби.

Ананас із імбиром та куркумою

Солодкий ананас, гострий імбир і ароматна куркума — поєднання, яке легко уявити не лише як домашній засіб, а й як корисний літній напій.

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Потрібні:

очищений ананас — 2 скибочки

кокосова вода — 1 склянка

свіжий імбир — близько 2 см (або 1 ч. л меленого)

куркума — 1 ч. л

Усе збити у блендері приблизно 2 хв.

Ананас забезпечує організм вуглеводами та мінералами, імбир традиційно використовують для підтримки кровообігу, а куркума містить куркумін. У комплексі це може бути приємним способом урізноманітнити раціон, хоча чекати від напою миттєвого ефекту не варто.

Що ще може повернути бажання

Іноді найкращий «афродизіак» — не екзотична рослина, а нормальний сон і можливість нарешті видихнути. Регулярна фізична активність, збалансоване харчування, менше стресу та щонайменше вісім годин сну можуть мати значно більше значення для лібідо, ніж один конкретний продукт.

Допомагає і психологічна складова, а саме, більше часу на відпочинок, нові враження у стосунках і відмова від надмірного алкоголю, бо бажання рідко виникає там, де тіло постійно перебуває у стані виснаження.

Водночас стійке зниження лібідо не варто автоматично списувати на втому. Воно може бути пов’язане з гормональними змінами, стресом, певними захворюваннями чи ліками. У такій ситуації варто поговорити з лікарем, щоб з’ясувати причину.

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