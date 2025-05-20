Секс без задоволення: розлад оргазму у жінок — причини, діагностика та шлях до чуттєвого відновлення / © Credits

Реклама

Цей стан має свою назву — жіночий оргазмічний розлад (ЖОР). Видання American Sexual Health Association розповіло, що майже 21% жінок стикаються з цією проблемою. І хоча ця тема досі табуйована в багатьох суспільствах, мовчати про неї означає продовжувати жити без права на сексуальне задоволення.

Що таке жіночий оргазмічний розлад (ЖОР)

Це форма сексуальної дисфункції, за якої жінка рідко або ніколи не досягає оргазму навіть попри достатнє збудження і стимуляцію.

За міжнародною класифікацією (DSM-5) для визначення діагнозу мають бути дотримані такі умови:

Реклама

симптоми тривають щонайменше 6 місяців

стан викликає значний дискомфорт, страждання чи проблеми у стосунках

порушення не пов’язані з іншими медичними станами чи ліками

Варто зазначити: якщо жінка не прагне оргазму чи не вважає його обов’язковим і водночас не відчуває внутрішнього дискомфорту — діагноз не ставиться. Це не про «норму», а про власне відчуття дисгармонії.

Причини ЖОР: не лише тіло, а й душа

Сексуальна відповідь жінки формується на перетині фізіології, психології та стосунків. І коли хоча б одна ланка порушується — оргазм може стати недосяжним.

Фізіологічні фактори

неврологічні захворювання: розсіяний склероз, травми спинного мозку, діабетична невропатія

гормональні зміни: менопауза, гіпотиреоз, післяпологовий період

хронічний біль і втома: артрит, фіброміалгія, синдром хронічної втоми

медикаменти, зокрема антидепресанти, антипсихотики, антигістамінні, засоби від гіпертонії

Психоемоційні чинники

тривожність, депресія, хронічний стрес

негативне сприйняття власного тіла

сексуальна травма в минулому

почуття провини, сором через релігійне чи культурне виховання

Проблеми у стосунках

відсутність емоційної близькості

недовіра чи невирішені конфлікти

відсутність комунікації про бажання

різний сексуальний темперамент або нерозуміння еротичних потреб

Чи завжди вагінальний секс — це оргазм

Ні. Близько 75% жінок не досягають оргазму лише через вагінальне проникнення. Клітор — основна ерогенна зона, і для більшості жінок саме його стимуляція призводить до піку задоволення.

Оргазм — це не автоматична реакція тіла, а результат складної взаємодії емоцій, стимуляції та довіри.

Реклама

Сучасні підходи до лікування

У XXI столітті сексуальна медицина вже давно перетнула межу «терпи, бо так треба». Розв’язання проблеми ЖОР може включати:

Медичне втручання

перевірку гормонального фону (естроген, тестостерон)

перегляд ліків, які можуть пригнічувати сексуальність

лікування основного захворювання (нервового, ендокринного тощо)

Психотерапію чи сексотерапію

роботау з тривожністю, образами на тіло, психотравмами

вивчення технік сексуальної розслабленості

практику сенсорного фокуса — вправи, які повертають увагу до дотиків і тілесних відчуттів

Роботу в парі

парну терапія для покращення комунікації

спільні дослідження технік стимуляції

вивчення мови кохання та еротичних сценаріїв

Що ви можете зробити вже зараз

Говоріть про це. Відвертість — ключ до задоволення. Не бійтеся ділитися своїми бажаннями з партнером.

Досліджуйте себе. Використовуйте дзеркало, руки, вібратори — дізнавайтеся, що вам подобається.

Фантазуйте. Мозок — найсильніший сексуальний орган. Дозвольте собі еротичні фантазії без осуду.

Зніміть тиск. Оргазм — не єдина мета сексу. Думайте про задоволення, а не результат.

Шукайте підтримку. Якщо проблема турбує — зверніться до сексолога чи психотерапевта. Це не соромно, це сміливо.

Ваше тіло — не машина, а делікатний інструмент. І як будь-який інструмент, воно потребує часу, уваги та налаштування. Оргазм — це не лише фізична реакція, а ще й акт прийняття себе, своєї сексуальності та внутрішньої свободи.