Секс із колишнім: 5 речей, які варто знати

Розставання – це завжди складно, але що робити, якщо минулі стосунки знову нагадують про себе, чи варто намагатися зберігати дружбу, а, можливо, обрати "дружбу з перевагами" – спробуємо розібратися.

Видання PsychologyToday розповіло, що секс із колишнім може бути емоційно складним і навіть небезпечним для вашого психологічного стану. Втім, якщо ви все ж розглядаєте таку можливість, важливо знати деякі нюанси.

Перше кохання залишає глибокий слід у пам’яті

Перше кохання має неймовірну силу, адже любов діє, мов залежність. У мозку активується система винагороди, яка змушує нас повертатися до знайомого почуття, навіть якщо це не приносить нам щастя.

Емоційна пам’ять найсильніша у віці 18 років, саме тоді більшість людей переживають своє перше сильне кохання. Гормони сприяють тому, що цей досвід закарбовується у мозку, а всі майбутні почуття підсвідомо порівнюються з ним.

Тому нам так важко відпустити колишніх – наш мозок буквально змушує нас це робити.

"Друзі з перевагами" не завжди приносять задоволення

Якщо ви сподіваєтеся, що секс без зобов’язань із колишнім стане гарною ідеєю, варто дещо знати.

Більшість людей, які перебували у стосунках "друзі з перевагами", оцінили їх як емоційно незадовільні. За таких обставин зазначається нижчий рівень комунікації, менше задоволення від стосунків і навіть від сексу.

Чому ж люди однаково погоджуються на такі стосунки? Причина проста: тілесний потяг часто перемагає здоровий глузд. Люди мотивовані не емоційним, а фізичним контактом. Але варто розуміти, що надія на щасливий фінал зазвичай закінчується розчаруванням.

Окситоцин: гормон, який усе ускладнює

Окситоцин – це "гормон прихильності", який впливає на наші соціальні зв’язки. Коли один з партнерів у стосунках висловлює вдячність, рівень окситоцину підвищується і людина починає сприймати свого партнера ідеалізовано.

Чому це важливо? Секс викликає викид окситоцину, навіть якщо люди емоційно не прив’язані одне до одного. Це означає, що звичайний інтимний контакт може спровокувати прив’язаність, якої ви не планували.

Саме тому секс із колишнім рідко буває просто сексом – мозок запускає емоційні процеси, які можуть лише ускладнити ситуацію.

Сексуальний потяг може ініціювати стосунки

Чи можна побудувати нові стосунки, керуючись лише потягом? Сексуальне бажання стимулює початкову близькість, але цього замало для стабільних стосунків. Перебуваючи у стосунках "друзі з перевагами", партнери можуть:

Імітувати рухи одне одного, якщо відчували потяг.

Швидше зближуватися фізично.

Частіше дивитися в очі співрозмовникові.

Однак ці сигнали не означають глибокої емоційної сумісності. Тобто секс може стати першим кроком до зближення, але без емоційної основи він не перетвориться на щось серйозне.

Секс дійсно робить людей щасливішими, але не будь-який

Люди щасливіші в ті дні, коли вони займаються сексом:

Після якісного сексу люди почуваються щасливішими.

Посередній секс не має особливого впливу.

Незадоволення інтимною близькістю знижує настрій.

Тож якщо ви все ж вирішите повернутися до колишнього заради фізичної близькості, переконайтеся, що цей досвід дійсно приносить вам радість, а не просто задовольняє тимчасову емоційну слабкість.

Секс із колишнім – це складна тема, і психологія дає чіткі сигнали про те, що варто замислитися, перш ніж наважуватися на такий крок. Зрештою, головне запитання, яке варто собі поставити: чи дійсно вам це потрібно? Якщо стосунки закінчилися, можливо, варто дозволити собі рухатися далі, а не повертатися до минулого заради короткочасного задоволення.

Якщо ви все ж вирішили провести ніч із колишнім, просто переконайтеся, що робите це усвідомлено та без ілюзій.

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