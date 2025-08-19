Секс після сварки: чому для нарцисів це майже необхідність / © Credits

Сексологиня Emily Morse у розмові з Dr. Ramani Durvasula обговорили, що секс після конфлікту може мати вигляд як спосіб «примирення», проте насправді він має зовсім інше значення, якщо мова йде про людей із нарцисичними рисами.

Чому нарциси шукають близькості після сварки

Контроль і влада

Для нарциса конфлікт — не стрес, а поле для гри. Багато з нас не люблять сварки, намагаються уникати гострих суперечок, але нарциси відчувають себе у них комфортно. Для них бійка — це спосіб утвердитися. Коли після сварки вони ініціюють секс, то фактично переводять ситуацію у площину, де керують вони, а саме вирішують, коли та як закінчиться конфлікт.

Емоційна інвалідація

Коли замість розмови про суть проблеми відбувається інтимна близькість, справжні питання лишаються без відповіді. Ви можете опинитися поруч із партнером у ліжку, але все ще відчувати злість або біль. Це створює відчуття плутанини та формує так званий травматичний зв’язок, коли людина прив’язується до того, хто одночасно завдає болю й дарує «близькість».

Секс як спосіб регуляції емоцій

На відміну від партнерів, які бачать у сексі інтимність і тепло, нарциси часто використовують його як інструмент регуляції власних емоцій. Вони можуть частіше мастурбувати чи шукати фізичну близькість не заради єдності з вами, а щоб «зняти напругу». Це пояснює, чому після сварки для них інтим стає майже обов’язковим.

Небезпечна суміш: конфлікт і секс

Коли сварка ще не завершена, ви не почуваєтеся у безпеці. І саме у цей момент партнер може наполягати на близькості. Така «комбінація» — небезпечна, адже секс починає асоціюватися з відсутністю довіри, страхом і болем. Він стає радше «дипломатичним інструментом», ніж проявом любові.

Небезпека для стосунків

Проблеми не вирішуються, вони накопичуються.

Емоційний зв’язок замінюється псевдоінтимністю.

Ви можете почати відчувати, що секс стає обов’язком, а не бажанням.

Виникає ризик формування залежності від такого «циклу сварка — секс», яке руйнує здорові межі у стосунках.

Як діяти у такій ситуації

Дайте собі право сказати «ні», секс після сварки не є обов’язковим сценарієм. Наполягайте на розмові, спершу з’ясуйте суть конфлікту, а вже потім думайте про близькість. Встановлюйте межі, якщо партнер ігнорує ваші почуття та потреби, це сигнал про токсичність. Зверніться по допомогу, консультація психолога чи сексолога допоможе зрозуміти, чи ці стосунки безпечні для вас.

Секс після сварки може бути проявом примирення у здорових парах, але для нарцисів він стає інструментом контролю. Важливо пам’ятати, що близькість має ґрунтуватися на довірі та взаємній повазі, а не на страху чи спробі замовчати конфлікт.