Секс після пологів: як жінці підготуватися до інтимної близькості

Після народження дитини жінці складніше налаштуватися на інтимну близькість через адаптацію до нової соціальної ролі, нервової напруженості, втоми, неприйняття видозміненого тіла, низького лібідо.

Про те, як і коли повертатися до сексуального життя в статусі мами, розповіла лікарка-гінекологиня в клініці ISIDA Юлія Миколаївна Ніжинська.

Коли можна відновлювати сексуальне життя

Повертатися до повноцінного сексуального життя можна в середньому через 1,5-2 місяці після пологів. За цей час загояться шви, якщо були розриви або кесарів розтин, і скоротиться матка. Від з першого місяця вагітності, матка поступово розтягується, що є природною частиною розвитку вагітності. Після народження дитини вона скорочується, повертається до допологових розмірів.

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Тому під час відновлювального періоду не рекомендується займатися сексом, спортом і підіймати предмети, важчі за дитину, щоб організм міг правильно і спокійно відновитися. Повне відновлення організму жінки, яка народила триває близько року.

Через 1,5-2 місяці після пологів жінка повинна пройти гінекологічний огляд, щоб лікар оцінив стан матки і швів. Якщо все в нормі, можна планувати перший секс після пологів.

Займатися сексом до офіційного дозволу гінеколога я не раджу — можна травмувати тканини промежини, спровокувати розходження швів і кровотечу.

Підготовка до першого сексу після пологів

Жінці необхідно знати і бути морально готовою до того, що під час першого сексу після пологів з піхви може виділитися невелика кількість крові. Якщо виділення рясні, темні, супроводжуються сверблячкою і тягне болем, потрібно звернутися до гінеколога.

Для того, щоб перша сексуальна близькість після пологів була для вас комфортною:

налаштовуйтесь на секс протягом дня.

Попросіть партнера посидіти з дитиною, а самі сходіть на масаж, укладання або манікюр. Прийміть ванну. Прогуляйтеся магазинами. Час для себе наодинці з собою — це важлива частина прелюдії.

Можете домовитися з партнером про використання спеціальних символів або напівнатяків, які будуть "підігрівати" вашу цікавість до інтимної близькості протягом дня;

використовуйте підібраний лікарем лубрикант і контрацептиви.

Лубрикант — це мастило, яке зволожує вагінальний канал і забезпечує легке ковзання. Після пологів кількість природного мастила зменшується на тлі зниження рівня естрогену в крові. Через це під час тертя швидко виникає сухість і жінка відчуває біль, роздратування, печіння. Слизова піхви легко травмується. З огляду на все це, перший секс після пологів повинен бути заздалегідь запланованим, спокійним, акуратним, зручним в плані поз для жінки.

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Контрацептиви потрібно використовувати, щоб не завагітніти другою дитиною. Другі пологи — це чудова ідея, але між поточними пологами і наступними має минути 12-24 місяці. Вагітність раніше 12 місяців після пологів несе ризики для жінки;

працюйте над відновленням лібідо, тобто сексуального бажання.

Після пологів на фізіологічному рівні організм налаштований на відновлення і вирощування малюка, а не на сексуальні ігри. Тому над поверненням допологового лібідо потрібно попрацювати. Балансуйте роботу і відпочинок. Приділяйте час собі — читайте книжки, займайтеся фітнесом, повертайтеся до роботи, якщо відчуваєте в цьому необхідність. Формуйте нові сексуальні традиції, які поділяють обидва партнери. Спробуйте використовувати секс-іграшки — привнесіть в секс новизну, щоб природним чином підвищити рівень збудження;

опрацювати з психологом посттравми.

Якщо у вас були важкі, травматичні пологи або досвід народження дитини з будь-якої причини опинився для вас негативним, попрацюйте з фахівцями. Це допоможе вам налаштуватися на позитивне материнство, налагодити відносини з самою собою, відновити емоційний баланс. Секс починається з мозку, тому дуже важливо його розвантажити;

прийміть своє тіло.

Після пологів у вас можуть бути розтяжки, зайві кілограми, пігментація, і це нормально. Не зліться на себе і на своє тіло за новий вигляд, який вам не подобатися. Після закінчення короткого відновлювального періоду і за відсутності протипоказань повертайтеся до фізичної активності — займайтеся фітнесом, плаванням, танцями, щодня виконуйте вправи Кегеля для зміцнення м'язів тазового дна. Це допоможе привести тіло і думки в форму.

Водночас наявність зайвої ваги не робить вас менш сексуальною і красивою, ніж до пологів. Чоловікові в цей період я рекомендую підтримувати жінку, робити їй компліменти і подарунки, щоб вона відчувала себе коханою і бажаною. Якщо поруч з вами немає такого чоловіка, робіть подарунки самі собі, знаходите час для маленьких радостей. Це може бути улюблений десерт, денний сон, нова помада, гарна сукня, зустріч із подругою;

будьте чесною з партнером.

Якщо ваш лікар-гінеколог дозволив вам займатися сексом, але ви не готові, чесно скажіть про це своєму партнеру. Поділіться з ним своїми страхами, болями, думками про майбутню близькість. Секс у парі — це історія не лише обмін фізіологічними рідинами і задоволення, але і про абсолютну довіру, комфорт, турботу.

Не займайтеся сексом заради чоловіка, який втомився очікувати сексуальної близькості. Не терпіть біль під час статевого акту, якщо ви були готові, але не готовим виявився ваш організм. Орієнтуйтеся на відчуття свого тіла і нервової системи.

Завдяки правильному настрою і підготовці сексуальне життя після пологів відновиться і наповниться новими відчуттями. Головне — дати собі час.

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