Секс за дружбою: чому трапляється і як не переплутати його з закоханістю

Дружба — позастатеве явище, в той час як секс — міжстатеве. Що виходить, коли зустрічаються ці два явища, читайте в статті.

Не всіляка дружба однакова

Прийнято вважати, що дружби між чоловіком і жінкою не існує. І якщо йдеться про таку дружбу, мається на увазі, що один хоче сексуальних взаємин, а інший отримує задоволення від уваги, не більше. Водночас інший в дружній парі в сексі відмовляє, але в той же час не відмовляє в дружбі, мимоволі даючи надію на "а раптом". Приблизно так: "Мені приємно, що я викликаю у тебе такі почуття, але не можу тобі відповісти взаємністю, тому будемо просто друзями". Партнер за дружбою, не звертаючи уваги на "але" у другій частині фрази, чіпляється за першу і продовжує сподіватися на можливу близькість.

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Як правило, якщо між такими друзями трапиться секс, то зацікавлений в сексі "друг" або отримає імпульс до чогось більшого (кохання одруження, спільні діти) і стане наполягати і тиснути, або розчарується, отримавши те, що хотів. На кожному з можливих підсумків подібна дружба закінчується. Тому є всі підстави вважати, що дружба між чоловіком і жінкою, заснована на сексуальному інтересі одного з них, дружбою вважатися не може.

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Знавці стверджують, що міжстатева дружба все-таки зустрічається, але тільки у духовно багатих людей, якщо вони дійсно припинять помічати одне в одному первинні статеві ознаки. Зрештою, люди ми чи тварини, що підкоряються інстинктам? Така дружба заснована на зовсім інших поняттях: єдність душ, спільності поглядів, духовної близькості, істинній взаємній довірі і щирості. Але тоді до чого тут секс, якщо сексуальні взаємини припускають потяг і флірт, тобто міжстатеві гри?

Що таке дружній секс?

Ось що розповів з цього приводу один опитаний: "Секс за таких взаємин трохи інший. Зазвичай вперше таке виникає спонтанно і випадково, здебільшого за деякого періоду самотності і утримання (з різних особистих причин) у обох сторін. Флірту тут немає, та й потяг спрацьовує просто як інстинкт, підсвідомо. Вперше все трохи дивно і невизначено, але потім все швидко усвідомлюється і сприймається, оскільки взаємини вже були і склалися до цього, а секс став просто зайвим штрихом, зайвим ступенем довіри, але ніяк не змінив цих взаємин".

Sunday Mirror

Тобто взаємна повага, довіра і відкритість вже були, тому раптово секс, що раптово трапився, не змінив сформованих дружніх взаємин, а зробив їх ще більш близькими і довірчими. Це як таємниця, яку випадково дізнаються двоє. І це трапляється вкрай рідко, як і справжня дружба. Найчастіше подібні стосунки переростають в банальне кохання.

У дружньому сексі є особливі переваги:

на момент сексу у вас вже склалися дружні стосунки, ви знаєте одне одного як облуплених, вам нема чого одне від одного приховувати, тому без зайвих ігор можна ставати до процесу, минаючи момент "притирання";

перед жодним коханим чоловіком ви не будете такою відкритою і своєю-своїсінькою, як перед справжнім другом. Тому такий секс відрізняється високим ступенем довіри;

друг не стане розповідати направо і наліво про секс із вами і про ваші слабкі сторони, якщо ви через них комплексуєте. На те він і друг, щоб розуміти вас і підтримувати у всьому;

дружній секс не вимагає вірності, тому в такому сексі немає ревнощів. Ви можете одразу після сексу поділитися одне з одним спогадами про ваших колишніх, висловити свою критику, водночас зустрінете розуміння, і все без образ;

дружній секс не обтяжений закоханістю одного з партнерів, тому дійсно не несе за собою жодних зобов'язань із жодного боку;

нарешті, дружній секс прекрасно виручає в періоди вимушених утримань.

Sunday Mirror

Як відрізнити дружній секс від сексуальних взаємин:

з подругою ви зустрічаєтеся, коли у вас обох є час, і розлучаєтеся легко, водночас живете своїм життям, не сумуючи особливо через ці зустрічі. Якщо у разі розставання з вашим другом чоловічої статі вам так само легко, — значить, це був дружній секс. Якщо ви відчуваєте самотність — це вже щось більше;

якщо вашому другу пощастило влаштувати особисте життя, а ви спокійнісінько відходите вбік і радієте його щастю, або так само відбувається, якщо особисте життя влаштоване у вас, — значить, у вас був просто дружній секс.

Авдотья Разгуляєва

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