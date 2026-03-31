Секс-роботи — загроза для стосунків або нова реальність

У світі, де технології вже замінюють спілкування, закупівлю та навіть дружбу, виникає нове питання, чи можуть вони замінити інтимність.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Секс-робот / © Associated Press

Секс-роботи — тема, яка ще вчора здавалася фантастикою, сьогодні стає предметом серйозних дискусій. І як це часто буває, правда знаходиться десь посередині, між страхами про кінець стосунків і аргументами про нові можливості.

За даними видання Psychology Today, поява секс-роботів може мати як негативні, так і позитивні наслідки для суспільства. У дискусії, що розгорнулася навколо цієї теми, беруть участь науковці та психологи, зокрема Гленн Гехер і клінічна психологиня Маріанна Брендон. Одне з головних питань, чи зруйнують такі технології людські стосунки, або ж, навпаки, змінять їх на краще.

Небезпека «наднормальних стимулів»

З погляду еволюційної психології, секс-роботи можуть стати прикладом так званого «наднормального стимулу» — поняття, яке ввів етолог Ніко Тінберген. Йдеться про явища, які перебільшують реальні задоволення: більше, яскравіше, доступніше. Люди вже знайомі з такими ефектами, наприклад, фастфуд, відеоігри чи онлайн-контент можуть захоплювати настільки, що витісняють реальне життя.

Секс-роботи можуть працювати за тим самим принципом, адже не потребують емоційної взаємності, завжди «доступні» та створюють ілюзію ідеального партнера. І саме це викликає занепокоєння. чи не почнуть люди обирати простіший, штучний варіант замість реальних стосунків.

Проблема для чоловіків

Експерти припускають, що основною аудиторією секс-роботів будуть чоловіки. Це означає, що саме вони можуть найбільше підпасти під вплив цієї технології, подібно до того, як чоловіки частіше залучені до відеоігор. Втім, наслідки торкнуться й жінок, адже частина потенційних партнерів може відмовитися від реальних стосунків на користь штучних.

Самостійні рішення

Проте не все так однозначно. Еволюційна психологія говорить, що у світі тварин самцям значно складніше знайти партнера, ніж самкам і багато з них взагалі не мають шансів на розмноження.

Цей принцип частково працює й серед людей, є чоловіки, яким складно знайти партнерку через різні фактори, як то соціальні, емоційні чи зовнішні. У цьому контексті виникає суперечливе питання, чи можуть секс-роботи стати альтернативою для тих, хто інакше залишився б самотнім.

Проблема лише у тому, що така технологія, ймовірно, буде дорогою та доступною переважно для заможних людей, тих, хто і без того має більше шансів на стосунки.

Менша народжуваність

Ще один страх — зниження рівня шлюбів і народжуваності. Проте тут думки розходяться. З одного боку, це може мати вигляд як демографічна проблема, з іншого — зменшення населення може мати позитивні наслідки, наприклад, менше навантаження на довкілля, зниження рівня голоду у світі та менший вплив на клімат. У цьому сенсі технології можуть навіть частково розв’язувати глобальні проблеми, які людство довго не могло подолати.

Руйнація інтимності

Один із головних страхів — ослаблення емоційної близькості між людьми. Реальні стосунки потребують відкритості, спілкування. емпатії та готовності враховувати думки іншої людини. Секс-роботи цього не вимагають. Вони створюють ілюзію близькості без абсолютних зусиль. І саме це може стати «легким шляхом» для тих, хто не хоче працювати над собою чи стосунками.

Еволюційний відбір

Втім, є і парадоксально позитивний сценарій. Якщо чоловіки, які не готові до емоційної близькості, обиратимуть роботів замість реальних партнерок, вони з меншою ймовірністю передадуть свої риси наступним поколінням. Натомість більше шансів на стосунки та дітей матимуть ті, хто вміє комунікувати, проявляє емпатію та готовий до взаємності.

З погляду еволюції, це може навіть «покращити» якість людських взаємин у довгостроковій перспективі.

Секс-роботи — це не просто технологія, а виклик для сучасного суспільства. Вони можуть одночасно спрощувати життя та ускладнювати людські зв’язки, давати рішення для одних і створювати проблеми для інших.

Як і будь-яка інновація, вони не є ні абсолютним добром, ні абсолютним злом. Усе залежить від того, як саме люди вирішать їх використовувати. Одне можна сказати точно, майбутнє стосунків уже змінюється, тож нам доведеться навчитися жити у новій реальності, де технології стають частиною навіть найінтимнішого.

Наступна публікація

