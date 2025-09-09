Секс утрьох: чому в реальному житті все не так, як у кіно

Секс утрьох / © Credits

Видання Psychology Today розповіло, що для більшості людей тріо залишається фантазією, яка рідко втілюється у життя, а коли це й відбувається, наслідки бувають зовсім не такими, як очікувалося.

Виявляється, секс утрьох входить до п’ятірки найпопулярніших сексуальних фантазій чоловіків. Для жінок ця фантазія менш типова, проте цікавість теж існує. Багато молодих людей хоча б раз замислювалися про секс утрьох, проте реально наважуються на це лише одиниці.

Реальність часто розчаровує

Попри яскравий медійний образ, на практиці тріо приносить чимало викликів:

Ревнощі та емоційні ризики. Багато пар після такого досвіду відчувають дискомфорт, адже хтось із партнерів може почуватися обділеним увагою чи навіть зрадженим.

Несумісні очікування. Для одних це спосіб «додати перчинки» у стосунки, для інших — реалізація особистої фантазії. Якщо мотиви не співпадають, результат буде негативним.

Разовий досвід. У багатьох, хто вирішив спробувати секс утрьох, він трапляється лише один раз у житті. Причина — відсутність бажання повторювати через складнощі та емоційні наслідки.

Відмінності між чоловіками й жінками

Чоловіки зазвичай ініціюють тріо частіше, ніж жінки, та мають до цього позитивніше ставлення.

Жінки більше схильні погоджуватися лише тоді, коли третя людина — знайома та безпечна особа.

Чоловіки відкритіші до участі в сексі утрьох зі знайомими чи навіть незнайомими партнерами.

Подвійні стандарти

Соціальні упередження теж відіграють роль:

жінок, які беруть участь у сексі втрьох, суспільство оцінює значно негативніше, ніж чоловіків;

чоловіки схвально ставляться до інших чоловіків, які мали досвід із двома жінками, але зневажливо до тих, хто практикував формат «два чоловіки й жінка».

Це ще раз підтверджує, що стереотипні норми впливають навіть на інтимне життя.

Сучасний погляд

Традиційне уявлення про секс утрьох часто відображає чоловічі фантазії та бажання, а не справжню жіночу свободу. Наприклад, багато жінок вважають, що більшість еротичних історій про тріо крутяться навколо одного чоловіка, для якого жінки стають «подвійною нагородою».

Тож на думку жінок, тріо у форматі «два чоловіки та одна жінка» може бути революційнішим, адже воно руйнує стереотипи про маскулінність і «правильну» гетеросексуальність.

Практичні ризики

Окрім емоційних аспектів, існують і суто медичні:

вищий ризик інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ);

складність у використанні бар’єрної контрацепції з кількома партнерами;

небезпека емоційного вигорання чи психологічної травми.

Якщо ви все ж розглядаєте можливість експерименту, необхідно подбати про захист, чесну розмову з партнером і чіткі межі.

Секс утрьох у реальності — зовсім не те саме, що на екрані. Це радше рідкісний досвід, який частіше мотивується цікавістю, ніж справжнім бажанням змінити стосунки. Для більшості він залишається фантазією, адже практичні труднощі, ревнощі та соціальні упередження роблять його складним для реалізації.

Важливо памʼятати, що будь-які експерименти у стосунках мають ґрунтуватися на довірі, згоді та взаємній повазі. І тоді навіть фантазії, які залишаються лише у вашій уяві, можуть стати ресурсом для близькості, а не джерелом проблем.