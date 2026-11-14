Секс утрьох — не така вже й рідкість / © Credits

Реклама

Про секс утрьох говорять у фільмах, серіалах, подкастах і відвертих розмовах із друзями. Для одних це лише пікантна фантазія, для інших — досвід, який вони вже встигли пережити. Проте чи справді така практика настільки поширена, як може здаватися з попкультури, спробувало розібратися видання Psychology Today.

Попри популярність цієї фантазії, наукових досліджень про реальний досвід сексу утрьох досі небагато. До того ж більшість попередніх робіт зосереджувалися переважно на студентах, а отже, не давали повної картини того, що відбувається серед дорослих людей різного віку.

Реклама

Саме цю прогалину вирішили заповнити дослідники, чиї результати опублікували в науковому журналі Archives of Sexual Behavior. Вони порівняли відповіді студентів і дорослих учасників онлайн-опитування, щоб з’ясувати, хто частіше переходить від фантазії до практики.

Реклама

Скільки людей хоча б раз займалися сексом утрьох

У дослідженні взяли участь дві групи людей:

249 студентів із середнім віком 21 рік

1342 дорослих учасники онлайн-опитування із середнім віком 31 рік

Загалом дослідники зосередилися на сексі утрьох за участю представників більш ніж однієї статі, так званих змішаних за гендером тріо. Саме цей формат вони обрали як один із найпоширеніших для вивчення. Головний результат: 30% опитаних повідомили, що хоча б раз мали сексуальний досвід утрьох.

Цікаво, що показники серед чоловіків і жінок виявилися майже однаковими, про такий досвід розповіли 32% чоловіків і 29% жінок. Тобто у межах цієї вибірки різниця між статями була мінімальною.

Однак значно цікавіша відмінність проявилася між віковими групами. Серед дорослих учасників онлайн-опитування досвід сексу утрьох мали 34%, тоді як серед студентів — лише 10%. Інакше кажучи, дорослі повідомляли про такий досвід більш ніж утричі частіше.

Реклама

З віком зростає інтерес до сексуальних експериментів

На перший погляд, можна було б припустити, що молодші люди відкритіші до сексуальних експериментів. Проте результати дослідження демонструють дещо іншу картину. Одна з можливих причин — вік і накопичений сексуальний досвід. За словами автора дослідження, попередні роботи також свідчать, що фантазії про секс утрьох, груповий секс та інші форми сексуальної активності можуть ставати цікавішими з роками.

Пояснення досить логічне, для молодих людей сексуальне життя саме по собі може бути новим і сповненим відкриттів. З часом звичні сценарії стають знайомішими, а бажання урізноманітнити інтимне життя може посилюватися.

Втім, це не означає, що всі люди з віком починають цікавитися груповим сексом. Йдеться лише про тенденцію, яку дослідники спостерігали у своїх вибірках.

Вплив формату стосунків на ймовірність сексу утрьох

Ще один чинник, який міг вплинути на результати, — формат романтичних стосунків. Учасники онлайн-опитування частіше перебували у стосунках, які не передбачали сексуальної моногамії. Такий формат потенційно може створювати більше можливостей для спільних сексуальних експериментів.

Реклама

Водночас важливо не перебільшувати цей зв’язок, майже 4 з 5 учасників онлайн-вибірки все ж казали, що перебувають у моногамних стосунках. Отже, досвід сексу утрьох не обов’язково пов’язаний із відкритими стосунками чи відсутністю моногамних домовленостей.

Найрозповсюдженіший формат тріо

Дослідники також звернули увагу на те, що не всі варіанти сексу утрьох однаково поширені. Серед учасників, які мали такий досвід, частіше траплявся формат із двома жінками та одним чоловіком. Про нього повідомили 39% респондентів.

Варіант із двома чоловіками та однією жінкою виявився менш поширеним, його згадали 24% учасників із відповідним досвідом. Ще 32% повідомили, що мали досвід обох форматів.

Ці цифри показують, що навіть серед людей, які практикували секс утрьох, сексуальні сценарії можуть суттєво відрізнятися.

Автори дослідження наголошують, що отримані результати не варто автоматично переносити на все населення. Жодна з двох вибірок не була репрезентативною для всього суспільства. Крім того, робота стосувалася саме тріо за участю людей різної статі та не охоплювала всі можливі формати сексу утрьох.

Проте дослідження дозволяє зробити кілька важливих висновків. По-перше, не можна оцінювати сексуальні вподобання всього дорослого населення лише за опитуваннями студентів. По-друге, сексуальна ідентичність може бути пов’язана з відмінностями у досвіді та ставленні до сексуальних експериментів.

І, нарешті, секс утрьох не є настільки рідкісним явищем, як іноді здається. Він залишається недостатньо дослідженою темою, хоча результати опитувань свідчать, що значна частина людей хоча б раз переходила від фантазії до правжнього досвіду.

Новини партнерів

Новини партнерів