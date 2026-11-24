Секс уві сні: що таке сексомнія та чому виникає така незвична поведінка / © Credits

Реклама

Уявіть ситуацію — вночі ваш партнер поводиться незвично, проявляє сексуальну активність, однак вранці щиро дивується розповіді про те, що сталося. Він нічого не пам’ятає, не може пояснити власних дій, бо не усвідомлював, що відбувалося.

Саме так може проявлятися сексомнія — рідкісний, проте визнаний медичною спільнотою різновид парасомнії, тобто розладу поведінки під час сну, про це розповіло видання Psychology Today. Вона належить до групи порушень, пов’язаних із неповним пробудженням у фазі повільного сну (NREM), та має дещо спільне зі сноходінням і нічними жахами.

Реклама

Про сексомнію досі відомо не так багато, тож спеціального стандартизованого тесту для її діагностики не існує. Водночас нові дослідження допомагають краще зрозуміти це явище.

Реклама

Що відбувається під час сексомнії

Важливо не плутати сексомнію з еротичними сновидіннями, ерекцією чи нічною еякуляцією. Йдеться саме про реальні сексуальні дії, які людина виконує, коли перебуває у стані сну. Серед можливих проявів:

мастурбація

характерні рухи тазом

інтимні дотики до партнера

сексуальні звуки чи висловлювання

спроби ініціювати статевий акт

значно рідше — повноцінний статевий акт

Одна з головних особливостей цього стану — порушене усвідомлення власних дій. Людину буває складно розбудити, вона може не реагувати на звертання чи невиразно відповідати. Якщо ж пробудження відбувається, часто спостерігаються розгубленість і дезорієнтація.

Вранці людина зазвичай нічого не пам’ятає чи має лише уривчасті спогади про нічний епізод. Через це сексомнія може викликати сором, почуття провини, напруження у стосунках і серйозні питання щодо особистих меж та згоди на інтимну близькість.

Наскільки поширена сексомнія

Тривалий час оцінити масштаби цього явища було складно, бо більшість досліджень проводили серед людей, які зверталися до спеціалізованих клінік сну. Крім того, багато хто соромиться говорити про такі епізоди чи навіть не підозрює про них, особливо якщо спить наодинці.

Реклама

Проте дослідження, проведене у Норвегії у 2025 році, показало цікаві результати, що 10,5% опитаних повідомили, що переживали сексомнію хоча б раз у житті, а 6,1% — протягом останніх 3 місяців.

Чоловіки приблизно в 1,6 раза частіше за жінок повідомляли про такі епізоди протягом життя. Водночас статистично значущої різниці між чоловіками та жінками щодо випадків за останні 3 місяці дослідники не виявили.

Однак ці цифри варто сприймати обережно, учасники самостійно повідомляли про свій досвід, а не проходили клінічну діагностику чи спеціальні дослідження сну. Найчастіше йшлося про мастурбацію, тоді як випадки повноцінного статевого акту під час сну були вкрай рідкісними.

Причини виникнення сексомнії

Науковці розглядають сексомнію передусім як особливість роботи мозку під час неповного пробудження, а не як порушення сексуальності. Одна з основних теорій пояснює її явищем часткової активації мозку. Під час нормального пробудження різні мозкові системи переходять зі стану сну до неспання узгоджено. Проте за парасомніях цей процес може відбуватися не повністю.

Реклама

У результаті ділянки мозку, відповідальні за рухи та емоційні реакції, вже можуть бути активними, тоді як системи, пов’язані із самоконтролем, усвідомленням і формуванням спогадів, залишаються у стані сну. Серед можливих чинників, які провокують такі епізоди, дослідники називають:

нестачу сну

сильний стрес

нерегулярний режим сну

вживання алкоголю

деякі лікарські препарати

обструктивне апное сну — стан, за якого дихання під час сну неодноразово переривається

Іноді спровокувати епізод може навіть фізичний контакт із партнером. Водночас ці фактори не є прямими причинами сексомнії, а лише можуть підвищувати ймовірність її проявів у людей, схильних до парасомній.

З чим можна сплутати сексомнію

Під час діагностики важливо виключити інші стани зі схожими проявами. Наприклад, за розладів поведінки у фазі швидкого сну (REM) людина може фізично відтворювати події власних сновидінь. Відрізнити його допомагає те, що такі епізоди виникають в іншій фазі сну та нерідко супроводжуються яскравими спогадами про сни.

Незвичні рухи чи поведінка можуть також бути проявом нічної епілепсії, реакцією на певні медикаменти чи психоактивні речовини, або симптомом інших неврологічних і психічних порушень. Саме тому важливо не ставити собі діагноз самостійно, а звернутися до фахівця, який зможе оцінити всі можливі причини.

Чи можна впоратися із сексомнією

Лікар може рекомендувати налагодити режим сну, уникати його дефіциту, зменшити стрес і переглянути препарати, які потенційно впливають на нічну поведінку. Якщо причиною повторних пробуджень є апное сну чи інше порушення, необхідно також зайнятися його лікуванням.

Не менш важливий аспект — безпека. Якщо нічні епізоди повторюються, спричиняють дискомфорт або впливають на стосунки, варто звернутися до лікаря-сомнолога. Партнерам також важливо обговорити особисті межі та домовитися про заходи, які допоможуть уникнути небажаних ситуацій.

Новини партнерів

Новини партнерів