Сексолог розповів, чому нам сняться еротичні сни

Чому нам сняться еротичні сни? Що означають люди, які в них фігурують?

Про те, як наші сни про секс відображають нашу дійсність, ми поговорили з лікарем-психотерапевтом, сексологом Міжнародного інституту глибинної психології Едуардом Лівінським.

Уві сні ми мислимо за допомогою зорових картин. Але в сновидіннях логіка природних подій замінюється на логіку нашої психіки, тому часом нам дуже важко до побачених уві сні зорових картин підібрати якийсь сенс. Сон — це ще й можливість відтворити те, що ми б хотіли, щоб у нас відбулося. Також це певний спосіб розрядження, дозволу чогось, що ми переробляємо під час неспання.

Задоволення сексуальних потреб. Сексуальність людини як біологічна функція — це всього лише ще одна з функцій його організму. Така ж, як функція дихання, травлення. За природою жінка відчуває потребу займатися сексом, оскільки існує жорстко запрограмована генетична програма, згідно з якою жінка повинна народжувати дітей. Тому час від часу залежно від темпераменту жінки до органів, які виконують функцію дітонародження, направляється потік енергії і прилив крові. І якщо у жінки є які-небудь абсолютно нормальні сексуальні потреби, але вони з якої-небудь причини або не задовольняються, або не можуть бути задоволені, тоді зоною їхнього задоволення стають сновидіння.

Задоволення психічної потреби. У психоаналітиків є такий жарт: жінка хоче отримати від чоловіка фалос, а отримує пеніс. Фалос у цьому разі — символ управління над реальністю, а пеніс — всього лише орган, який подразнює стінку пологових шляхів. Сон може бути моделлю того, що ми хочемо отримати насправді, але оскільки сексуальна енергія найсильніша, то способом отримання задоволення психічної потреби буде сексуальний зв'язок.

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Наприклад, якщо зі своїм чоловіком жінка не отримує того, що вона хоче, їй може наснитися інший чоловік, який поводитиметься з нею саме так, як їй потрібно. Якщо не вистачає ніжності у взаєминах, жінці може приснитися, що у неї еротичні взаємини з подругою, тому що від жінки можна отримати більше ніжності, ніж від чоловіка. Якщо жінці сниться, що вона чоловік і займається сексом, то це може означати, що у неї домінаційний тип психології. А може, батько з народження хотів бачити в ній хлопчика. Уві сні еротично навантаженими особами можуть виступати як інші чоловіки і жінки, так і «значущі Інші» (батько, мати), і т.д. Тому під час аналізу сновидінь однозначної відповіді бути не може. Потрібно розбирати кожну конкретну ситуацію, і часто одне сновидіння може нічого не прояснити.

Чи вважати секс уві сні зрадою?

Деякі жінки, як і чоловіки, вважають, що якщо жінка уві сні займалася сексом з іншим чоловіком, значить, вона його зрадила. З іншого боку, у своїй голові ми можемо розстрілювати кого завгодно, але це не означає, що ми вбивці. На жаль, не завжди сімейне життя задовольняє жінку. Тому якщо подібні сновидіння сняться, то необхідно зрозуміти, чому вони сняться. Це привід подивитися на своє сімейне життя, на свої взаємини. Якщо відкинути вбік секс уві сні як звичайну фізіологічну розрядку, потрібно точно зрозуміти: жінка вирішує за допомогою сексуальних снів проблеми несексуального характеру або намагається замінити невдалого сексуального партнера на вдалого. Можливо, вона фантазує, що інший партнер краще того, який є. А тим часом потрібно всього лише навчити свого чоловіка, як правильно з нею займатися сексом. Тобто жінка в сексі повинна бути такою ж активною, як і чоловік.

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Важливо інше. Якщо жінка уві сні зрадила свого чоловіка, чи може вона розрізняти, де реальність, а де сон. І якщо вона вважає, що, зрадивши чоловіка уві сні, вона і в житті здатна зробити це, це може породити сильне почуття провини. Почуття провини, насамперед, негайно вимагає покарання. А карати нема за що («я ж хороша!»), І це викликає протест. В такому разі звичайний безневинний сон може запустити сильну агресивну функцію стосовно чоловіка, і оскільки агресію не можна виділити на чоловіка, контейнером для агресії матері часто стають діти.

Якщо вам приснилося, що ви займаєтеся сексом уві сні, знайте: це не означає, що ви розпусні. На погляд психоаналітика, це може означати все що завгодно, і в істинних значеннях він може копатися роками — в цьому і полягає його робота. Тому, замість того, щоб мучитися почуттям провини або вишукувати самостійно таємні сенсі, може, просто отримувати задоволення?

Авдотья Разгуляєва

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