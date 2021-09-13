Сексолог розповів, чому у чоловіків трапляються невдачі в сексі

У будь-якого чоловіка протягом його сексуального досвіду можуть виникнути різні ускладнення і конфузи — представники сильної статі — теж живі люди. Тільки чоловіки свої фіаско на сексуальному поприщі переживають набагато гостріше. Та й відновленню їхні сексуальні здібності піддаються набагато гірше, ніж у жінок.

Статеві труднощі сильної половини людства пов'язані, як ви самі можете здогадатися, із здатністю продовжувати статевий акт стільки, скільки буде потрібно партнерці. Які ж це проблеми?

Нас консультував сексолог, доцент кафедри психіатрії, сексології та медичної психології Національного медичного університету Георгій Селюков.

Лікарю, ми його втрачаємо!

Найбільша неприємність, яку тільки може уявити собі чоловік, — це «падіння Героя». Тільки що його член був повністю боєздатним, як раптом втратив сили і обм'як. Може так статися, що він і не приходив у боєготовність, як би партнерка не старалася. Це може бути пов'язано як з психологічними, так і з фізіологічними причинами.

Синдром тривожного очікування сексуальної невдачі — одна з найпоширеніших психологічних причин. Найчастіше до нього схильні юнаки, які тільки дебютують в сексі. Вони ще не знають, як поводитися, бояться виявитися не на висоті, тому, говорячи сухою науковою мовою, можливий перекіс в іннервації парасимпатичної і симпатичної нервових систем на користь симпатичної. Якщо простіше, то парасимпатична нервова система відповідає за розслаблення, спокій, комфорт, у той час як симпатична вмикається, коли є сумніви, страхи, напружені думки. Водночас судини звужуються, кровотік послаблюється, отже, ерекція зникає. За подальшого сексуального досвіду знову виникають тривожні думки: «Якщо вже таке було, значить, може повторитися». Таким чином, чоловік може занурюватися в проблему все глибше, і вийти з неї дуже складно.

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Дуже важливо під час роботи з психологічними причинами, так би мовити, скасувати «обов'язкові положення». І більшою мірою це завдання розуміє і приймає жінка. Якщо ви покажете вашому чоловікові, що вам неважливо, яким буде результат процесу, а важливіше те, як він до вас ставиться, набагато більше шансів на відновлення сексуальної функції. Часто втрата ерекції відбувається, коли перемикається увага під час надягання презерватива, особливо якщо молода людина робить це вперше. Перетворивши процес одягання на гру, ви зможете запобігти трагедії. Наприклад, ви можете одягти презерватив ротом.

Але існують і фізичні причини — це різні захворювання, наприклад, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, травми сечостатевої системи, інфекції і т.д. Найчастіше вони зустрічаються, безумовно, у більш зрілих чоловіків.

Поспішний постріл

У чоловіків існує ще одна проблема, ще менш схильна коригуванню, — передчасна еякуляція. Найчастіше, знову ж таки, до цієї «недуги» схильні юні, у яких гострота відчуттів ще зашкалює і дуже високий ступінь збудливості. Взагалі, вважається, що якщо не затримувати еякуляцію вольовим зусиллям, статевий акт у чоловіка триває 3-3,5 хвилини. За цей час він встигає збудитися і отримати оргазм. Для більшості жінок це мало, тому навіть нормальний природний оргазм чоловіка може здатися передчасним. Лише з віком і з досвідом приходить вміння стримуватися з метою і самому насолодитися близькістю якомога довше, і партнерку довести до оргазму. Існує також безліч методів пролонгування сексу. Але зустрічається так званий синдром парацентральних часточок, коли жодними способами не вдається продовжити статевий акт ні на секунду.

Старий кінь борозну орав, орав...

Існує ще одна проблема у чоловіків — запізніла еякуляція. В цьому разі оргазм довго не настає, в той час як порушення залишається на рівні. До певного моменту це добре, і жінка може встигнути отримати повторні оргазми через особливості свого копулятивного циклу. Але буває, що період до настання оргазму позамежно затягується, що виснажливо для обох партнерів. З чим це пов'язано? Можливо, ступінь привабливості сексуальної дії не дозволяє досягти кульмінації. Або ж існує якийсь стереотип специфічних відчуттів: наприклад, до цього чоловік отримував оргазми тільки під час мастурбації, а за нормального статевого акту йому не вдається. Або існують перешкоджальні чинники: коментарі партнерки, запахи, звуки, атмосфера, алкогольне або наркотичне сп'яніння.

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Якщо у більшості жінок з віком, зі збільшенням сексуального досвіду можливостей отримувати насолоду від сексу стає більше, то у чоловіка, як правило, зі зменшенням новизни виникає більш раціоналізовані, прагматичний погляд на сексуальні стосунки. Він уже все пробував, все знає, вже немає тієї гостроти, яка є детонатором для кульмінації збудження. Крім того, з 30 років починає знижуватися рівень тестостерону загалом на 2% на рік. З іншого боку, накопичується звичний механізм отримання оргазму, що дуже важливо. З віком поступово відбувається і згасання сексуальної функції, незважаючи на те, що сексуальне лібідо, хіть, зберігається до 70-80 років за повної або часткової втрати ерекції.

Авдотья Разгуляєва

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