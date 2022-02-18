Сексуальні фантазії: наскільки це нормально, в чому користь та шкода

Сексуальні фантазії: наскільки це нормально, в чому користь та шкода

Сексуальні фантазії розбурхують, загострюють еротичні переживання. Іноді вони заходять за межі допустимої нормальності, стають причинами конфліктів у парі. Але яким би нудним, позбавленим різноманітності фарб та відчуттів було б наше інтимне життя, якби ми не мали сексуальних фантазій! Чи можемо ми отримати користь із таємного світу еротичних мрій?

Про привабливий і настрашливий світ сексуальних фантазій розповідає Тетяна Селезньова – психологиня, гештальт-терапевтка, плейбек-практикиня.

Сексуальні фантазії часом лякають людей потужністю переживань. Вони можуть бути девіантними, у них можуть міститися елементи насильства. Фантазії наших партнерів можуть породжувати ревнощі, якщо у них присутні інші люди, та конфлікти, якщо ми не готові брати участь у їх реалізації. А все тому, що люди схильні плутати уявні події з реальними. У той самий час дослідники у сфері сексуальної поведінки відповідально заявляють, що найчастіше сексуальні злочини скоюються людьми, позбавленими уяви, а про секс з участю третіх осіб фантазують навіть переконані моногами.

Про що і як фантазують люди

Перші сексуальні фантазії виникають у підлітковому віці, у середньому у 11-12 років. Молоді люди у віці 24-35 років мають більш різноманітні фантазії, ніж люди старшого віку. Крім того, чоловічі фантазії різноманітніші, ніж жіночі.

Згідно з дослідженнями, що проводилися з різною періодичністю від 1953 року, жінки загалом рідше фантазують як під час мастурбації, так і поза сексуальними діями. А під час статевого акту і чоловіки, і жінки фантазують однаково.

Як правило, у більш нонконформістських, творчих, самостійних, агресивних та імпульсивних жінок сексуальні фантазії частіші та різноманітніші, ніж у традиційно більш фемінних. Водночас у жінок сексуальні фантазії відрізняються за змістом від чоловічих. У них більше романтизму.

2018 року американський дослідник у сфері сексу Джастін Леміллер виділив сім основних сексуальних фантазій на основі масштабного онлайн-опитування. Три найпоширеніші — секс із безліччю партнерів, владний або грубий секс, а також секс, пов'язаний із новизною та різноманітністю. Менш поширені: табуйований та заборонений секс (вуаєризм, фетишизм, ексгібіціонізм), немоногамний секс (фантазії про іншого партнера), пристрасть та романтика (секс із почуттями), "еротична гнучкість" (зокрема, гомоеротика та відмова від гендерних ролей).

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Леміллер також зазначив, що у більшості чоловіків у фантазіях є емоційний складник. Жіночі фантазії несподівано виявилися сміливішими, ніж передбачалося, і включали зв'язування та садомазохізм (як у підвладній, так і в домінантній ролях) і груповий секс (але не так багато, як у фантазіях чоловіків).

Чоловіки схильні фантазувати про конкретну людину і частіше уявляють собі заборонений секс. Вони також частіше, ніж жінки, фантазують про відмову від традиційних гендерних ролей (перевдягання в одяг протилежної статі, секс із трансгендерним партнером, зміна статі).

2018 року українські сексологи також провели дослідження серед наших співвітчизників. Вони з'ясували, що однією з найпоширеніших сексуальних фантазій є рольові ігри, а загалом сексуальні фантазії українців можна поділити на дві категорії: "ванільні" – ніжні та романтичні, та БДСМ – домінування та підпорядкування. З рольових класичних ігор названа гра "вчителька і учень", а однією з найяскравіших — "приймання у лікаря".

Улюбленою жіночою фантазією назвали ванільну "королівську фантазію", в якій жінка уявляє собі життя в розкоші, а чоловік догоджає коханій. Наші чоловіки також фантазують про свою роль "підкаблучника". Також виділяють фантазію пар про гарем, в якому жінка хоче бути кращою і потрапити до свого "султана".

БДСМ-тема стала все більше охоплювати думки українців. Сексологи зазначають, що чоловіки хочуть домінувати у сексі, а жінки – експериментувати. 50% жінок, згідно з цим дослідженням, порушуються від фантазій про жорсткий секс.

Опитування наших співвітчизників також показало, що більшість сексуальних фантазій так і залишаються нереалізованими.

Сексуальні фантазії – це нормально?

Зигмунд Фрейд та його послідовники вважали, що сексуальні фантазії – результат сексуальної незадоволеності, незрілості, придушення, мазохізму і несвідомих сексуальних конфліктів, особливо в жінок. Нині, навпаки, вважається патологією їх відсутність. Є докази, що свідчать про те, що люди, які живуть активнішим сексуальним життям, мають більшу кількість сексуальних фантазій. Водночас частота сексуальних фантазій позитивно впливає на сексуальну задоволеність в жінок. А ось у чоловіків спостерігається цікава закономірність: рівень тестостерону більшою мірою впливає на виникнення фантазій про секс, ніж на здатність до виникнення ерекції. Ось чому здивуються шанувальниці тестостеронових мачо!

Походження сексуальних фантазій зовсім різне, і немає фантазій добрих і поганих. Хтось так біжить від реальності, хтось хоче зруйнувати табу, кимось рухає прагнення до різноманітності та експериментів. На одних вплинув перегляд порнографії, а фантазії інших сформувалися із дитячого досвіду.

Роль сексуальних фантазій:

1. Думки про секс можуть посилювати сексуальне бажання та збудження. Це може допомогти повернути потяг, якщо він з якоїсь причини вщух.

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2. Сексуальні бажання дозволяють почуватися сексуальною, бажаною жінкою або бажаним чоловіком. Наприклад, коли жінка фантазує про зґвалтування, це не завжди від того, що їй подобається страждати. У її уяві може виникати зв'язка: "Я така приголомшлива, сексуальна, бажана, що він не може стриматися, тому накинувся на мене".

3. Сексуальні фантазії можуть допомогти розслабитися та звільнитися від стереотипів. Наприклад, жінка, вихована у релігійних цінностях, може за допомогою фантазій про чоловіче домінування віддавати відповідальність за свій "гріх" партнеру.

4. "Заборонені" сексуальні фантазії допомагають познайомитися зі своїми "темними" субособами, звільнити заблоковану енергію через дозвыл собі своїх таємних бажань. За допомогою фантазій це відбувається безпечно для себе та оточення.

5. Сексуальні фантазії допомагають розрядити тривогу.

6. Фантазування може стати репетицією перед майбутньою інтимною близькістю, що дозволяє почуватися спокійніше та впевненіше. Особливо це актуально для людей із невеликим сексуальним досвідом.

Коли сексуальні фантазії шкідливі:

1. Може стати проблемою, коли людина відчуває виразне почуття провини через наявність сексуальних фантазій. Особливо якщо людина фантазує не про свого партнера. Також може виникати сором та страх, якщо фантазії порушують внутрішні табу. У такому разі шкодять не самі фантазії, а неможливість упоратися з виною, соромом та страхом.

2. До сексуальних фантазій варто поставитися насторожено, коли вони повністю замінюють сексуальний акт. У такому разі рекомендується все ж таки наважуватися на зустрічі з реальними людьми.

3. Сексуальні фантазії також викликають настороженість, коли людина починає плутати фантазії та дійсність.

Сексуальні фантазії у лікувальній практиці

Сексологи рекомендують парам, у яких спостерігається зниження потягу одне до одного, перед інтимною близькістю "включати" свої фантазії, які посилюють статевий потяг і сексуальне збудження.

Для збільшення тривалості статевого акту рекомендують використовувати несексуальні фантазії. Це можуть бути пейзажі, що несуть негативне емоційне забарвлення.

Деяким чоловікам у разі еректильної дисфункції рекомендують уявити свою дружину такою, якою вона була в молодості.

Сексуальні фантазії також використовуються при корекції девіантної та злочинної поведінки на сексуальному ґрунті. Наприклад, під час лікування педофілів застосовують техніки оргазмічної переорієнтації та перенасичення мастурбацією.

Оргазмічна переорієнтація спрямована на те, щоб збільшити сексуальний потяг, побачивши дорослих жінок. У цих випадках педофільні фантазії поєднуються з мастурбацією, а під час наближення оргазму людина переходить на образи дорослих жінок. Зв'язка "фантазії про дорослих жінок — оргазм" може сприяти розвитку нормального статевого потягу.

У техніці "перенасичення мастурбацією" мастурбація спочатку проводиться на порноматеріали гетеросексуального характеру, а після настання оргазму вона продовжується на педофільні стимули. Ці фантазії припадають на рефрактерний період (спад збудження після оргазму), що спричиняє неприємні відчуття.

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