Сексуальні фантазії здорові і нездорові: сексолог розповів, у чому відмінність

Хтось вважає, що сексуальні фантазії потрібні всім. Хтось за фантазіями вбачає втечу від реальності, яка не задовольняє. А є й такі, хто взагалі вважає сексуальні фантазії вадою і збоченням.

Про роль сексуальних фантазій ми поговорили з лікарем-андрологом, сексопатологом, доктором медичних наук Українського Інституту андрології і сексології Юрієм Гурженком.

Сексуальні фантазії не чужі ні жінкам, ні чоловікам. Фантазія дозволяє людині уявити, що б вона хотіла здійснити в майбутньому або щось, що вона не в змозі здійснити. Завдяки сексуальним фантазіям і чоловіки, і жінки можуть урізноманітнити своє життя, зробити відчуття від близькості більш яскравими.

Жіночі та чоловічі

Раніше вважалося, що жінки менш схильні до сексуальних фантазій. Цього висновку в 50-х роках минулого століття дійшли американські вчені В. Мастерс і В. Джонсон. З результатами цих досліджень можна посперечатися. Цілком ймовірно, жінки більш закриті і не діляться своїми фантазіями з іншими. Крім того, жіночі та чоловічі фантазії дещо різняться.

Одна з поширених фантазій і жінок, і чоловіків — це заміна об'єкта близькості. Водночас, якщо чоловік може фантазувати, що перебуває в близькості з іншою жінкою або не з однією, заразом ці фантазії узагальнені. Жінка найчастіше уявляє конкретного чоловіка. Того, якого вона кохає, а не з яким разом (адже це може і не збігатися).

Часто фантазують про те, що не вдається здійснити в повсякденному житті. Водночас жінки часто уявляють, якої б вони хотіли близькості, поцілунків і обіймів. Адже багато жінок недолюблені ні фізично, ні психологічно, їм не вистачає ніжності, уваги і ласки. Ось вони і фантазують, перебуваючи в ліжку з чоловіками або партнерами. Чоловіки ж часто фантазують, що б вони зробили з партнеркою в якихось інших умовах.

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На жаль, в наш час справжня психологічна близькість між чоловіком і жінкою зустрічається досить рідко, її доводиться заміщати сексуальними фантазіями. І якщо жінка часто фантазує, читаючи любовні романи і уявляючи себе на місці героїні, то чоловіка більше збуджує візуалізація. Бачачи перед собою «трохи одягнену» жінку, він домислює, що приховує одяг, і це його збуджує.

Сексуальні фантазії активізуються також під час мастурбації. Адже для того, щоб збудитися і отримати задоволення під час мастурбації, потрібно щось уявити і нафантазувати.

Здорові та хворі

Якщо фантазія спрямована на поліпшення якості життя, на досягнення фізичного і психологічного комфорту, вона вважається здоровою. Але зустрічаються і нездорові сексуальні фантазії, які стосуються парафілій — статевих розладів. Наприклад, жінці хочеться, щоб чоловік задовольняв її в грубій формі. Або ж вона представляє, як займається сексом з твариною. У чоловіка теж можуть бути і садомазохістські фантазії, і фантазії, що стосуються ненормального статевого акту. Наприклад, люди можуть фантазувати, що за ними підглядають під час сексу.

Пігмаліон, який створив статую і закохався в неї, теж, очевидно, мав нездорові сексуальні фантазії, що стосуються кохання до неживого предмета. Якщо людина отримує сексуальне задоволення тільки від цих нездорових фантазій, значить, у неї не все в порядку з психікою.

Здійснювати сексуальні фантазії

Є чоловіки, які збуджуються, уявляючи, що жінка мертва або в труні. Подібні фантазії часто задовольняються в борделях: кімната оформляється відповідно, а жінка-повія лежить в труні, нерухома і холодна. Садомазохістські фантазії теж знаходять своє застосування в БДСМ-середовищі, де кожен з подібними мотивами знаходить свого партнера. Такий спосіб задоволення сексуальних фантазій не варто афішувати і вселяти громадськості, що це є нормою. Але якщо справа не пахне криміналом, то забороняти людям задовольняти свої найвитонченіші сексуальні фантазії ніхто не має права.

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А що ж робити подружжю, в якого сексуальні фантазії не збігаються з сексуальними можливостями? Наприклад, чоловік хоч би що було хоче «підкласти» в ліжко до дружини ще одну жінку і вимагає, щоб вона погодилася, водночас вона категорично проти? У цьому разі очевидно, що порушена психологічна взаємодія в парі. Подібні фантазії слід припиняти, інакше вони загрожують психічному здоров'ю жінки. Також слід припинити будь-які спроби парафілій. Якщо хворі фантазії настільки займають одного з партнерів, що переростають в манію, слід звернутися до сексопатолога або психотерапевта, тому що здійснення цих фантазій загрожує фізичному та психологічному здоров'ю партнера (партнерки).

В інших випадках можна домовитися про якісь компроміси. Наприклад, фантазія про анальний секс цілком здійсненна за делікатного підходу, якщо у жінки немає протипоказань. У той же час жінка теж може здійснити свою фантазію про більш ніжні ласки, якщо обережно скаже про це партнеру.

Сексуальні фантазії, якщо вони здорові, — двигун сексуальності. Без фантазій життя людини стала б бідною і сіркою. Так що фантазуйте на здоров'я!

Авдотья Разгуляєва

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