Диспареунія: що робити, якщо секс завдає нестерпного болю

Що робити, якщо секс завдає нестерпного болю / © Credits

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Такий стан має медичну назву — диспареунія, і за даними видання American Sexual Health Association, приблизно 10–20% жінок у всьому світі відчувають постійний біль під час сексуального акту. У своїй статті видання розповіло, чому виникає диспареунія, які її типи, що робити, якщо секс викликає біль, та як повернути задоволення в інтимному житті.

Диспареунія — це медичний термін, який означає біль, що виникає під час сексуального акту чи після нього. Він може бути короткочасним або хронічним, слабким чи різким, локалізованим зовні або глибоко всередині.

Це не лише фізичний дискомфорт. Біль під час сексу може впливати на емоційний стан, знижувати самооцінку, викликати тривожність, уникнення близькості та навіть проблеми у стосунках.

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Типи диспареунії

Існують два основні типи диспареунії:

Вхідна (суперфіціальна) диспареунія. Біль виникає під час проникнення чи одразу на його початку. Глибока диспареунія. Біль з’являється під час глибокого проникнення, зазвичай у зоні нижньої частини живота чи таза.

Можливі причини болю під час сексу

Вхідна диспареунія може бути спричинена:

Вульводинією — хронічним болем і подразненням у зоні вульви.

Вестибулітом — запаленням і болем у піхві.

Вагінізмом — мимовільним спазмом м’язів піхви, який ускладнює проникнення.

Сухістю піхви — через нестачу збудження, клімакс або гормональні зміни.

Травмами після пологів — наприклад, епізіотомією.

Шкірними захворюваннями в зоні геніталій — наприклад, пласким чи склерозованим лишаєм.

Вагінальними інфекціями — бактеріальним вагінозом, кандидозом тощо.

Глибока диспареунія може бути викликана:

Ендометріозом — коли тканини ендометрію ростуть поза межами матки.

Запальними захворюваннями органів малого таза.

Фіброміомою матки — доброякісними пухлинами.

Тазовими спайками — після операцій чи інфекцій.

Ретровертованою маткою — матка нахилена назад, що може викликати дискомфорт у деяких позах.

Коли звертатися до лікаря

Завжди! Біль — це сигнал вашого тіла, що щось не так. Якщо дискомфорт під час сексу повторюється, не терпіть і не зволікайте — зверніться до:

гінеколога

сексолога

психотерапевта (якщо медичних причин не виявлено)

Під час огляду лікар може провести:

гінекологічне обстеження,

аналізи на інфекції,

УЗД органів малого таза,

іноді — біопсію чи лапароскопію для діагностики ендометріозу.

Лікування диспареунії

Сухість піхви

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Використання лубрикантів на водній чи силіконовій основі

Гормональні креми з естрогеном (за призначенням лікаря)

Вагінізм

Робота з психотерапевтом або сексологом

Фізіотерапія тазового дна

Дилататори — спеціальні пристрої для поступового розслаблення м’язів

Ендометріоз або спайки

Медикаментозне лікування

Лапароскопічна операція, якщо болі інтенсивні

Вульводинія / вестибуліт

Протизапальні засоби

Місцеві анестетики

Іноді — хірургічне лікування

Психоемоційні причини

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Консультації з психологом, сексотерапевтом

Робота над відчуттям тіла, прийняттям себе, сексуальною безпекою

Як повернути задоволення у сексуальне життя

Говоріть про біль — і з партнером, і з лікарем. Не варто мовчати чи соромитися.

Досліджуйте своє тіло — мастурбація, дзеркало, знайомство з тим, що приємно, а що — ні.

Обирайте зручні пози — для жінок з глибоким болем краще ті, де можна контролювати глибину проникнення.

Сконцентруйтеся на інших формах близькості: обійми, оральні ласки, сексуальні дотики — це теж секс.

Будьте чесні з собою — якщо вам боляче, зупиніться, секс — це про задоволення, а не про обов’язок.

Біль — не норма. Існує безліч медичних, психологічних і сексуальних підходів, які допомагають повернути радість від інтимного життя. Найголовніше — не соромтеся звертатися по допомогу.