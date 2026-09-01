Що у нього в штанах: чому чоловіки так зациклені на розмірі / © Credits

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Тема розміру чоловічого статевого органа досі залишається однією з найзамовчуваніших, хоча саме навколо неї існує величезна кількість міфів, комплексів і комерційних обіцянок. Чоловіки витрачають гроші на засоби для збільшення, а іноді погоджуються навіть на хірургічні втручання попри те, що далеко не всі методи працюють, а деякі можуть бути небезпечними.

Чому ж бажання мати більший настільки сильне, спробувало розібратися видання Psychology Today та назвало дві ключові причини.

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Викривлене уявлення про «норму»

Однією з причин може бути особливий різновид дисморфофобії — стан, за якого людина надмірно переживає через особливість зовнішності, яка насправді нормальна чи майже непомітна для інших.

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Серед чоловіків, які звертаються по операції для збільшення статевого органа, можуть бути люди з подібними психологічними проблемами. Вони постійно думають про розмір, шукають нові способи його змінити, відчувають сором і невпевненість, а іноді мають проблеми з сексуальним функціонуванням. Водночас саме бажання займатися сексом може залишатися цілком нормальним.

У такій ситуації збільшення розміру необов’язково розв’яже проблему, адже джерело тривоги може бути не в тілі, а в його сприйнятті. Саме тому психологічна допомога іноді виявляється значно кориснішою за чергову процедуру.

Велике значення відіграє й культура. Порнографія створює ілюзію, що великий розмір — це стандарт, хоча в індустрії використовують ракурси, монтаж та інші хитрики, які можуть спотворювати реальність. Додається порівняння з іншими чоловіками, наприклад, у роздягальні чи спортивному залі. А жарти про «чоловічі сантиметри» в попкультурі здатні підсилювати відчуття, що розмір нібито визначає мужність. Як результат, чоловік може постійно порівнювати себе не з реальною нормою, а з вигаданим ідеалом.

Розмір переоцінюють і чоловіки, і суспільство загалом

Є ще один важливий момент: чоловіки можуть перебільшувати значення розміру для сексуального задоволення партнерки. Одне з масштабних досліджень, у якому взяли участь понад 50 тисяч гетеросексуальних чоловіків і жінок, показало цікавий контраст. Серед чоловіків лише близько 55% були задоволені розміром свого пеніса, водночас 45% хотіли б, щоб він був більшим. Водночас більшість опитаних жінок вважали розмір свого партнера цілком достатнім.

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Тобто чоловіки можуть приділяти значно більше уваги характеристиці, яка для партнерки далеко не завжди є визначальною. Набагато важливішими для сексуального життя можуть бути близькість, довіра, відкрите спілкування і розуміння бажань одне одного. І навіть те, що відбувається за межами спальні, здатне впливати на сексуальний потяг.

Наприклад, дослідження 2023 року показало зв’язок між жіночим сексуальним бажанням і справедливим розподілом домашніх обов’язків. Коли жінка відчуває, що партнер перекладає на неї більшість побутової роботи та поводиться, як ще один «утриманець», її бажання може знижуватися.

Є й інша важлива частина: секс не має перетворюватися на іспит, де потрібно неодмінно відповідати певному стандарту. Надмірна концентрація на тому, як мати «правильний» вигляд чи наскільки добре треба задовольнити партнера, здатна лише посилювати тривогу.

Натомість увага до власних відчуттів, задоволення і взаємної близькості допомагає повернути сексу його природну легкість, адже це передусім про задоволення, а не про виконання нормативів.

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Культ розміру — це значно більше, ніж питання зовнішності. На нього впливають порнографія, порівняння, жарти, стереотипи про мужність і нав’язані уявлення про те, яким «має» бути чоловік.

Однак реальне сексуальне задоволення набагато складніше за одну цифру. Якщо постійні переживання щодо розміру перетворюються на нав’язливу думку, варто працювати не лише з тілом, а й зі сприйняттям себе. Адже впевненість, комунікація та емоційна близькість часто мають набагато більше значення для хорошого сексуального життя, ніж сантиметри.

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