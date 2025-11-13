Скільки калорій спалюється під час сексу та як спалювати більше

Пара в ліжку / © Credits

Сексуальна активність вимагає фізичного руху тіла. Для цього ваш організм використовує калорії, які є основною формою енергії.

Скільки саме калорій ми можемо спалити під час сексу та як спалювати більше, розбирався Нealthline.

Що говорять дослідження

Визначити кількість калорій, які спалюються під час сексу, складно, оскільки дослідження використовують кілька вимірювань і факторів, які можуть впливати на результати.

Вважається, що люди спалюють у середньому 100 калорій під час сексуальної активності, однак деякі результати показують, що вони можуть спалювати й більше — до 190 калорій за 13-хвилинний сеанс.

У невеликому дослідженні 2013 року, проведеному за участю 21 гетеросексуальної пари віком від 20 до 29 років, дослідники порівняли витрати енергії під час сексуальної активності та ходьби на біговій доріжці помірної інтенсивності.

Чоловіки спалювали в середньому 101 калорію протягом 24-хвилинного сексу (4,2 калорії за хвилину [ккал/хв]), водночас жінки спалювали в середньому 69 калорій (3,1 ккал/хв).

Під час 30-хвилинного заняття на біговій доріжці помірної інтенсивності чоловіки спалювали 276 калорій (9,2 ккал/хв), а жінки — 213 калорій (7,1 ккал/хв).

Ці результати свідчать про те, що секс не спалює стільки калорій, скільки фізичні вправи помірної інтенсивності, але кількість спалених калорій однаково помітна.

Як спалювати більше калорій під час сексу

У середньому статевий акт не робить значний внесок у ваші загальні щоденні витрати калорій.

Але зміни деяких факторів, які впливають на витрати енергії під час сексу, можуть допомогти збільшити кількість спалених калорій.

Займайтеся цим довше

Наприклад, ви можете спробувати збільшити тривалість статевого акту. Що довше ви займаєтеся сексом, то більше калорій ви, ймовірно, спалите.

Деякі способи збільшити час, проведений у ліжку, включають:

оральний секс для стимуляції клітора, пеніса або ануса

використання змащення, особливо для вагінального сексу

спроба техніки стискання пеніса

Збільшіть інтенсивність

Так само збільшення інтенсивності статевого акту або швидкості проникнення під час пенетративного сексу може призвести до незначного збільшення витрат калорій.

Однак важливо спілкуватися зі своїм партнером, щоб переконатися, що жоден із вас не відчуває болю.

Спробуйте різні пози

Нарешті, ви можете спробувати різні сексуальні пози. Наприклад, перебування зверху в місіонерській позі або позі сидячи верхи витрачає більше калорій, ніж перебування знизу.

Дослідження також показали, що люди можуть спалювати приблизно на 10% більше калорій стоячи, ніж сидячи чи лежачи, тому ви можете спробувати саме пози стоячи.

Інші переваги сексу

Окрім витрати калорій, сексуальна активність може мати кілька інших фізичних, емоційних і соціальних переваг для здоров’я, серед яких:

підвищення настрою, енергії та больового порогу

зниження почуття стресу, тривоги та депресії

регуляція гормонів, як-от тестостерон, окситоцин і кортизол

покращення сну, функції імунної системи та сексуальної функції

регуляція зниження артеріального тиску та частоти серцевих скорочень

підвищення якості життя

Скільки калорій спалюють 20 хвилин сексу

Ви можете спалити від 60 до 100 калорій протягом 20 хвилин сексу, але ця кількість залежатиме від таких факторів, як інтенсивність, поза та місце для сексу, а також ваш загальний стан здоров’я.

Чи еквівалентні 7 хвилин сексу спортзалу

Ні, 7 хвилин сексу навряд чи спалять таку ж кількість калорій, як середнє 30-45-хвилинне заняття у спортзалі.

Яка стать спалює найбільше калорій

Перебування зверху в місіонерській позі або позі сидячи верхи може допомогти спалювати більше калорій, ніж сидячи чи лежачи. Ба більше, секс стоячи може спалювати ще більше калорій, хоча потрібні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти найкращі пози для цього.

Підсумок

Кількість калорій, яку ви можете спалити під час сексу, залежить від багатьох факторів, але безпечна оцінка становить приблизно від 3 до 5 калорій на хвилину.

Ви можете збільшити кількість спалених калорій, займаючись сексом довше або пробуючи різні пози.

Хоча секс не має великого впливу на ваші щоденні витрати калорій, він може допомогти підтримувати ваш фізичний, психічний і соціальний добробут багатьма іншими способами.