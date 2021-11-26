Сквірт, мультиоргазми та шкода утримання: розбираємо секс-міфи з сексологом

Хибні уявлення про власну сексуальність можуть серйозно зіпсувати наше інтимне життя. Особливо якщо ми починаємо звіряти себе з вигаданими кимось і свідомо нереалістичними стандартами.

Сексологиня-психологиня Світлана Пашкевич допомагає розвіяти три найпопулярніші міфи про жіночу сексуальність.

Більшість проблем в інтимній сфері спричинені банальним незнанням. Ми ходимо до спортзалу, щоб мати підтягнуту фігуру – але рідко хто тренує вагінальні м'язи. Прискіпливо розглядаємо в дзеркалі кожен сантиметр свого обличчя щодо прищів і зморшок – і навіть майже дивимося на власну вульву. Отримуємо вищу освіту, часто не одну — а знання про секс здобуваємо з порнофільмів, які мають такий самий стосунок до реальності, як гамбургер з фастфуду до обіду в гарному ресторані.

В результаті жіноча сексуальність і в ХХІ столітті, як і раніше, овіяна величезною кількістю міфів. І протиставити їм можна лише знання про те, як насправді влаштовані наше тіло та психіка. Розглянемо найпоширеніші помилки.

Сквірт – це неземна насолода

Струменевий оргазм, або жіноча еякуляція, як ще прийнято називати сквірт, нерідко подається як найвища форма жіночого задоволення, доступна лише обраним. Насправді здатність сквіртити залежить швидше від анатомічних особливостей. За різними оцінками, хоча б раз у житті сквірт трапляється з 10-54% жінок.

Сквірт – це стан, коли під час оргазму з уретри жінки виділяється прозора безбарвна рідина (не плутати з тягучим вагінальним мастилом). Її кількість може змінюватись і досягати 15 мл (приблизно три чайні ложки). У складі рідини також нерідко присутній білок ПСА, що виробляється залозами Скіна (розташовані навколо уретри). Для досягнення струминного оргазму необхідно, щоб жінка була, по-перше, сильно збуджена, а по-друге, щоб відбувалася стимуляція передньої стінки піхви — тиск на пляму Грефенберга, більш відому як точка G. І тут відіграють роль і розташування піхви (у когось вона розташована ближче до сечівника, в інших — до ануса), і чутливість передньої стінки піхви. Щоправда, сприйнятливість піхвових м'язів можна тренувати за допомогою спеціальних вправ – так що з цього погляду сквірт справді можна "натренувати". Однак немає жодних підстав стверджувати, що струминний оргазм "якісніший", ніж будь-який інший. Двох однакових оргазмів взагалі не буває – щоразу відчуття унікальні, незалежно від того, чи виділяється в цей момент рідина з уретри чи ні.

Мультиоргазми трапляються лише з умілими коханцями

Жіночий оргазм — взагалі відповідальність швидше самої жінки, ніж партнера. Тому що жоден суперкоханець не допоможе, якщо жінка не вміє відключати голову і не навчилася керувати м'язами тазового дна.

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Що ж до мультиоргазму, то це, знову ж таки, пов'язане з особливостями фізіології та темпераменту конкретної жінки. У більшості жінок оргазм триває кілька секунд, але є й ті, хто оргазмує без перерви цілу хвилину. А є такі, хто зазнає кількох скорочень матки, а за хвилину-дві – ще кілька. І хто може сказати, який оргазм "справжніший"?! Інтенсивним і яскравим може бути як одиничний, так і множинний оргазм, як короткий, так і триваліший. В однієї і тієї ж жінки відчуття варіюватимуться залежно від настрою, фази циклу, самопочуття! Тому я проти поділу оргазмів на види та проти будь-яких оціночних суджень. Немає "кращого" чи "гіршого" оргазму. Оргазм – це творчість, щоразу різна. І якщо особисто вас він тішить, то й турбуватися нема про що.

Утримання шкідливе для жіночого здоров'я

Тут запитання, чим викликане утримання. Якщо воно зумовлене фізіологічно (станом здоров'я або відновлювальним періодом після пологів), то жінці, цілком імовірно, сексу навіть не хочеться. Має значення статева конституція – у всіх вона різна. Тому одна без сексу буде зла, як пантера, у неї все падатиме з рук, а гормони – зашкалюватимуть. А для іншої – зі слабкою статевою конституцією – стриманість взагалі не становитиме жодної проблеми.

Сексологиня Світлана Пашкевич

Якщо говорити про здоров'я репродуктивної системи, то важливо уникати застійних явищ органів малого таза. А вони виникають, крім іншого, коли жінка зазнає сексуального збудження (кров приливає до геніталій), але не має оргастичного розрядження. Тому якщо зараз у жінки немає партнера, а сексу хочеться, допоможе мастурбація. Крім користі від самого оргазму, мастурбація – це чудовий спосіб вивчити своє тіло та потоваришувати з ним. Зрозуміти, де і які торкання приносять задоволення, що заводить, а що ні. Жінка, яка знає себе, швидше досягне оргазму і в ліжку з партнером. Також варто щодня виконувати вправи Кегеля. Крім тренування вагінальних м'язів, вони покращують кровообіг у малому тазі, а отже, впливають позитивно і на жіноче здоров'я.

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