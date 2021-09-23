Старий незайманий: випадковість чи патологія

Згідно з деякими історичними даними, незайманими були вчений Ісак Ньютон, філософ Іммануїл Кант, поет Микола Некрасов, письменник Льюїс Керролл. Геніальний художник Сальвадор Далі до зустрічі з коханням всього свого життя теж був незайманим, що було далі — історія замовчує.

Чи легко жити старим незайманим, ми запитали сексолога, доцента кафедри психіатрії, наркології та сексології Національного медичного університету Георгія Селюкова.

Геніїв ми чіпати не будемо. Якби не їхня цнотливість, чи побачив би світ шедеври мистецтва, винаходи, геніальні праці? Співчувати талановитим людям і намагатися їх "лікувати" — доля невігласів і циніків. Що стосується простих смертних, спробуємо розібратися, що є бар'єром для сексуальних взаємин.

Існує безліч факторів, які відтягують сексуальні стосунки. Один з найпоширеніших — дебютантна еректильна дисфункція. Вперше всі хочуть бути героями і в той же час бояться, що щось не вийде. У момент повної мобілізації організм дає збій, і ерекція зникає. Чим більше хлопець переживає через те, що виявиться не на висоті, тим менша ймовірність, що йому вдасться утримати ерекцію на потрібному рівні. Страх того, що щось не вдасться, закріплюється, і чоловік починає уникати жінок.

Існують і інші проблеми, наприклад, комунікативного характеру. Він ідеалізує, обожнює жінку, навіть глянути на неї не може. І одночасно боїться, що не зможе їй відповідати. Є просто сором'язливі люди, від природи або через виховання. У той час як жінки здебільшого очікують ініціативи від чоловіків, вони не можуть її проявити. Чим далі, тим все важче зробити перший крок таким чоловікам. Не кажучи вже про те, що далеко не всі чоловіки можуть вступити в сексуальні взаємини "з усім, що рухається". Деяким важливо, щоб душа лежала до жінки, і таку він може шукати довгі роки.

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Як же подолати бар'єр? Однозначної відповіді немає. Якщо справа лише в нерішучості, то немає нічого простішого, ніж зареєструватися на сайті знайомств під ніком "Цнотливий". Коли до сексолога з проблемою звернувся пізній незайманий і скористався рекомендацією, його "зняли" вже через тиждень. Деякі жінки настільки бояться бути на самоті, що готові схопитися за першого ж самотнього чоловіка.

Але виникає й інше запитання: чи готовий незайманий жити повноцінним статевим життям? Одна справа, коли він так-сяк задовольняє свої сексуальні потреби шляхом самоеротизаціі, зовсім інше — спокушати і задовольняти жінку, будувати з нею стосунки. Це виявляється непосильним завданням для багатьох незайманих, і їм в результаті легше закритися знову в своїй мушлі, ніж намагатися налагоджувати своє сексуальне життя. Так що активність жінки — це не завжди ефективні ліки проти чоловічої незайманості.

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Важливо задуматися: а чи потрібні мені насправді сексуальні стосунки? І звернутися з проблемою до сексолога або психотерапевта. Змінити природу людини, її статеву конституцію не можна, тому боязка від народження особистість ніколи не стане мачо, навіть якщо пройде десяток пікаперських тренінгів. Але, з'ясувавши причину, через яку чоловік довгий час залишається незайманим, можна допомогти йому навчитися проявляти свої найкращі якості, підвищувати свої комунікативні навички та будувати стосунки з протилежною статтю. Навіть якась певна життєва ситуація, якась особлива зустріч може змусити проявити рішучість і змінити своє особисте життя.

Авдотья Разгуляєва