Те, що після: як постсексуальна близькість зміцнює стосунки

Чи думали ви, що ви робите після сексу. Хтось ніжно обіймає партнера, хтось одразу засинає, а хтось бере до рук телефон або йде на кухню перекусити. Здавалося б, дрібниця, але саме ці хвилини після інтимної близькості мають неабияке значення для гармонії у стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Видання Psychology Today розповіло, що дослідження, опубліковані в Archives of Sexual Behavior, показали, чим більше пари проявляють ніжність після сексу, обійми, поцілунки, теплі слова, тим вищий рівень задоволення їхнім інтимним і сімейним життям.

Що таке «постсексуальна ніжність»

Цей феномен описується як будь-які прояви любові одразу після сексу. Це може бути:

  • обійми,

  • погладжування та ніжні дотики,

  • тихі розмови, зізнання у коханні, компліменти.

Іншими словами, це все те, що подовжує атмосферу близькості навіть після того, як фізична частина завершилася.

Чим більше часу партнери приділяли постсексуальній ніжності, тим задоволеніші вони своїм інтимним життям. У жінок додатково зростає рівень задоволеності стосунками. У чоловіків все відбувається так саме, але менш виражено. Тож обидва партнери, які обіймаються після сексу, почуваються щасливішими і в ліжку, і у стосунках загалом.

Важливість цих хвилин

Після сексу в організмі виділяється окситоцин — гормон прихильності та довіри. Якщо цей момент підкріпити фізичною чи вербальною ніжністю, зв’язок між партнерами стає ще міцнішим. Для жінок ця стадія часто є навіть важливішою, ніж сам акт, адже саме тоді формується відчуття захищеності, цінності та любові.

Як застосувати це у стосунках

  • Обіймайтесь — навіть кілька хвилин тілесного тепла здатні змінити настрій.

  • Говоріть — просте «Я тебе кохаю» чи комплімент зроблять момент особливим.

  • Не поспішайте брати телефон — нехай ці хвилини будуть тільки вашими.

  • Створіть ритуал — наприклад, завжди пити разом склянку води, дивитися у вікно чи слухати улюблену пісню.

Те, що відбувається після сексу, іноді важливіше за сам акт. Саме ці хвилини здатні або зміцнити, або послабити емоційний зв’язок у парі. Якщо хочете мати гармонійні та тривалі стосунки, приділяйте увагу «після». Адже інтимність — це не лише тіло, а й душа.

