Точка G: як її знайти і чи існує вона насправді

Серед болісних питань сучасності — що краще — Beatles або Rolling Stones, Apple або Samsung, коли впаде біткоіни і чи є життя на Марсі — як і раніше міцно тримається загадка, а де ж знаходиться таємнича точка G? Чи існує вона взагалі в природі і чи допомагає досягти такого самого бурхливого оргазму, як в порнофільмах? Злі язики раніше стверджували, що її місце загубилося в слові "деньGі", але завдяки бурхливій ході планетою емансипації і фемінізму ми з вами розуміємо, що фінанси тут давно ні до чого.

Отже, ми поставили запитання сексологині Євгенії Остаповій про те, де ж шукати загадкову точку G (і чи є шанс її знайти).

У всіх сферах жіночу сутність просочує бажання бути загадковою, — вважає Євгенія. — Жінки не хочуть, щоб існували алгоритми, як довести жінку до істерики, рішення розлучитися або оргазму. До того ж не хочуть настільки ефективно, що часто заплутують і лікарів, і науковців, і медичні прилади — що вже казати про чоловіків-дилетантів. Жінки примудряються заплутати навіть самих себе у власних бажаннях і способах їхньої реалізації.

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Захоплива експедиція з пошуку точки G почалася раніше, ніж перша людина опинилася в космосі. Паралель очевидна — більшість секс-обивателів вважають, що для досягнення оргазму точка G потрібна так само, як і ракета для виходу в космос. Тим більше що, на думку сексологів, оргазм і є вихід за звичні рамки — вихід у відкритий космос, де перестають діяти сили тяжіння, тобто звичні поведінкові установки. Так що в жарті "для польоту в космос ракета не потрібна" є і частка правди — для оргазму точка G теж (можливо) не потрібна.

Розглянемо це питання докладніше.

Не будемо пірнати в історію запеклих суперечок, які почалися в 1950-х, про те, чи точка це, чи згусток нервових закінчень, що відходять від клітора,чи ілюзія або бажання знайти пускову кнопку і натиснути на неї — на випадок, якщо план А не вдасться.

Хочеться лише нагадати про те, що чим менше правил і шаблонів в сексуальному житті кожної жінки, тим більше в ній задоволень. І кожна жінка сама вирішує — чи є їй життя на Марсі і чи потрібна їй точка G для відчуття себе сексуальною.

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Тим більше що соціум створив і ретельно пропагує образ ідеальної "сексуальної жінки" з метою зробити жінок ідеальними споживачами товарів і послуг. І чим серйозніше ми віримо в цей нав'язаний образ, тим далі ми від істинної сексуальності, тим складніше нам бути собою і знайти свої точки, знати, як їх назвати і як їх активувати.

Найбільш негативний слід, який залишила точка G, — це фраза дідуся Фройда про те, що вагінальний оргазм недосяжний для інфантильних жінок. І як наслідок — гонитва за ним, як за паспортом в повноліття — аж до імітацій.

Таким чином, пошук точки G — він як пошук життя на Марсі: головне — процес, а в результаті можна знайти масу особистого задоволення, персональних точок і тонких налаштувань своєї індивідуальної сексуальності.

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