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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Секс
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Топ-7 найпопулярніших сексуальних фантазій: знайдіть серед них свою

Сексуальні фантазії — це інтимна частина нашого внутрішнього світу, часто прихована від інших і навіть від самих себе.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-7 найпопулярніших сексуальних фантазій: знайдіть серед них свою

Топ-7 найпопулярніших сексуальних фантазій: знайдіть серед них свою / © Credits

Ми можемо соромитися їх, засуджувати себе за «неправильні» думки чи боятись, що з нами «щось не так». Але насправді сексуальні фантазії — це абсолютно нормально, природно і навіть корисно для психіки, самооцінки та здорової сексуальності, про це розповіло видання Psychology Today.

Секс із кількома партнерами

Найпоширеніша фантазія у світі. Про секс утрьох або у групі людей мріє 95% чоловіків і 87% жінок. Це можуть бути:

  • класичні тріо (MЖЖ або ЖМЖ),

  • оргії,

  • або навіть сценарії, де одна людина займається сексом із багатьма (груповий секс, «генгбенг»).

Цікаво, що багато мрійників у реальному житті ніколи такого не пробували, але в уяві — це захопливий простір для гри, ризику та розкутості.

БДСМ: зв’язування, підпорядкування, болісне задоволення

Фантазії, які стали мейнстримом. Майже кожен фантазував про елементи БДСМ:

  • зв’язування (бандаж),

  • домінування чи підпорядкування,

  • шльопання, ляпаси чи інші способи стимуляції болем (у межах згоди),

  • примусовий секс (фантазії про контроль, а не насильство у реальності).

Ці фантазії часто пов’язані не з агресією, а з довірою, силою, обміном контролем і глибоким емоційним збудженням.

Новизна та сексуальні пригоди

Нестандартні сценарії для тих, хто любить різноманіття. Дуже багато людей мріють про:

  • оральний та анальний секс (навіть ті, хто не практикує його),

  • незвичні місця: пляж, ліфт, ліс, офіс, вечірка чи навіть громадський транспорт.

Ці фантазії часто демонструють бажання порушити «правила», вийти за рамки буденності та відчути свободу тіла й емоцій.

Табу та заборонені теми

Фантазії на межі соціально дозволеного. Надзвичайно багато людей мають фантазії, пов’язані з:

  • вуаєризмом — спостереження за іншими під час сексу,

  • ексгібіціонізмом — демонстративний секс «на публіці»,

  • фетишами (особливо популярні ноги, жіноча білизна),

  • інцестом або іншим табу (часто не буквально, а як символ порушення правил).

Ці сценарії часто не мають нічого спільного з бажанням реалізувати їх у житті — це лише ментальні «ігрища».

Обмін партнерами

Фантазії про свободу у парі уявляло близько 70% людей, це:

  • обмін партнерами (свінг),

  • поліаморні стосунки,

  • спостереження за коханим/коханою під час сексу з іншими.

Ці уявлення часто пов’язані не лише з тілесним, але й емоційним різноманіттям, бажанням більше відчувати, пізнавати, досліджувати.

Пристрасть та романтика

Для тих, хто мріє не лише про секс, а й про близькість, багато людей мають мрії про:

  • ніжний секс із ідеальним коханцем/коханкою,

  • відновлення пристрасті з колишнім партнером,

  • романтичні сцени на тлі почуттів.

Це підтверджує, що навіть у фантазіях ми часто шукаємо не лише збудження, а й любов.

Гнучкість у сексуальності та рольові зміни

Розширення уявлень про себе та орієнтацію, виявляється майже 59% жінок і 26% чоловіків фантазували про:

  • секс з представниками своєї статі,

  • секс із трансгендерними людьми,

  • зміни статевої ролі (рольова гра, трансформація себе в уяві).

Такі фантазії не обов’язково прояви ЛГБТ-ідентичності, а скоріше пошук нових ролей, відчуттів і емоцій.

Чому ми фантазуємо

Фантазії — це не ознака збочення, а інструмент для дослідження себе. Навіть найсміливіші чи дивні, на перший погляд, фантазії:

  • знижують стрес,

  • покращують самооцінку,

  • стимулюють збудження та покращують оргазм,

  • допомагають відновити бажання у довготривалих стосунках.

Це як уявна сексуальна подорож, яку не обов’язково реалізовувати, але яка збагачує нашу сексуальність, емоційність і тілесність.

Чи «нормальні» ваші фантазії

Так, абсолютно. Нормальність — це не «бути як усі», а бути у гармонії зі своєю природою. Як фінансові мрії не означають незадоволення життям, так і сексуальні фантазії — не обов’язково свідчення того, що щось не так у реальному житті.

Дайте собі дозвіл мріяти. І пам’ятайте, що сексуальне задоволення починається у голові та саме фантазії можуть стати першим кроком до глибшого, чуттєвішого та повноціннішого життя.

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