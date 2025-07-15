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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Секс
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
3 хв

Тотожність понять: чи справді БДСМ — це лише секс

Коли ми чуємо про БДСМ, у голові одразу зринають образи з фільму «50 відтінків сірого» — шкіряні наряди, батоги та пристрасті, які виходять за рамки «звичного» сексу. Та чи дійсно БДСМ пов’язаний із сексом або ж це щось глибше, можливо навіть терапевтичне.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Тотожність понять: чи справді БДСМ — це секс

Тотожність понять: чи справді БДСМ — це секс / © Credits

У сучасному суспільстві тема БДСМ досі оповита стереотипами та табу. Більшість людей асоціює її виключно із сексуальними практиками, іноді навіть «збоченими». Масова культура, зокрема фільми та книги, часто підсилює цей образ і змальовує БДСМ як щось небезпечне, таємниче та обов’язково сексуальне. Проте чи дійсно БДСМ — це завжди про секс або, можливо, за латексом, мотузками та певними ритуалами приховується глибше психологічне та емоційне значення. У своїй статті видання Psychology Today розповіло про те, чому БДСМ не зводиться лише до сексу, а іноді й зовсім його не включає та чому все більше людей бачать у ньому інструмент самопізнання, довіри та внутрішньої свободи.

БДСМ — це абревіатура, яка включає:

  • Bondage (зв’язування),

  • Discipline (дисципліна),

  • D/S — Dominance/Submission (домінування/підпорядкування),

  • S/M — Sadism/Masochism (садизм/мазохізм).

Це не обов’язково має стосунок до болю чи сексу. БДСМ — це форма взаємодії, рольової гри, іноді емоційної терапії.

БДСМ як гра, ритуал і навіть медитація

У спільноті kink-практиків (англ. kinksters) існують практики, які взагалі не мають сексуального підтексту. Один із прикладів — «пап-плей» (pup play), у якому людина бере на себе роль «песика» у стосунках зі «власником». Це може бути про довіру, контроль, безпеку та навіть про внутрішню свободу, і зовсім не обов’язково про секс.

Деякі учасники таких ігор навіть називають їх «емоційною гімнастикою» чи «рольовим звільненням від тривожності».

Дослідження

У 2024 році журнал Sexualities опублікував результати опитування 1642 учасників БДСМ-сцен. Їх запитали, чи займаються вони БДСМ заради сексуального задоволення:

  • 92% зазначили, що секс для них — одна з мотивацій.

  • Але цікаво, чим глибше люди залучені до спільноти, тим менше вони пов’язують БДСМ із сексом.

Деталі:

  • Низький рівень залучення: 83% вважають БДСМ переважно сексуальним

  • Середній рівень залучення: 73% — сексуальним

  • Високий рівень залучення: лише 61% вважають БДСМ сексуальним, 35% — не сексуальним узагалі

Це означає, що для багатьох БДСМ — це щось більше, ніж сексуальна практика.

Чому так відбувається

  • БДСМ-спільнота має як офіційні, так і неформальні правила, які часто десексуалізують простір гри. Це може бути свідомий вибір, щоб зняти стигму з теми та показати, що БДСМ — не «збочення», а форма комунікації.

  • Багато людей з часом відкривають глибокий емоційний сенс у підпорядкуванні чи домінуванні. Це дозволяє відчути контроль, відпустити відповідальність, пережити певні травми у безпечному середовищі.

  • Серед тих, хто практикує БДСМ є чимало асексуальних людей, для яких ці стосунки не мають сексуального підтексту взагалі, але вони приносять задоволення від ролей, взаємодії та підтримки.

Практика

  • У деяких парах є щоденні БДСМ-ритуали, наприклад, партнер залишає записку чи дає завдання, які не мають сексуального змісту, але формують глибоку довіру та інтимність моменту.

  • Люди з високим рівнем тривожності іноді відчувають розслаблення у ролі підпорядкованого — це знижує психологічне навантаження та дозволяє «віддати контроль» на час гри.

  • БДСМ-події — це також простір однодумців, де можна бути собою, без осуду, знайти близьких по духу людей, не завжди у сексуальному контексті.

БДСМ — це набагато більше, ніж просто форма сексуальної активності. Це цілий спектр досвідів, де грають роль не тільки тіло, а й розум, емоції, межі та довіра. Дослідження показують, що глибше люди занурюються у БДСМ-культуру, то менше пов’язують її із сексом. Для багатьох це — безпечний простір для дослідження власних бажань, терапія через контроль і підпорядкування, спільнота підтримки, де можна бути собою. Важливо зрозуміти, що БДСМ не має однієї правильної форми і це не про «нормальність» або «відхилення», а про згоджену взаємодію, самовираження та прийняття.

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