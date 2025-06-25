Це важливо: 11 причин, чому жінки не можуть отримати оргазм / © Credits

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Видання Psychology Today, посилаючись на нове дослідження Rowland, Cempel і Tempel, пояснило, чому так відбувається. Вони опитали понад 900 жінок і виділили 11 найпоширеніших причин, через які жінкам важко досягти оргазму.

Стрес і тривожність (58%)

Це причина №1. Психічне напруження, турботи, страх бути «недостатньою» у ліжку чи просто думки про роботу — усе це вимикає сексуальне збудження. Стрес пригнічує роботу гіпоталамуса — частини мозку, яка відповідає за статевий потяг і оргазм.

Що допомагає:

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практика усвідомленості;

прелюдія без тиску на результат;

відверта розмова з партнером про власні потреби.

Недостатнє збудження чи стимуляція (48%)

Поширене хибне переконання: «якщо є секс — має бути оргазм». Але для більшості жінок статевого проникнення недостатньо. Кліторальна стимуляція — ключова частина жіночої насолоди.

Що допомагає:

експерименти з позами та типами стимуляції;

ручна чи оральна стимуляція перед проникненням;

секс-іграшки.

Брак часу (40%)

Секс «нашвидкуруч» рідко дарує справжнє задоволення. Для багатьох жінок потрібно близько 20–40 хв, щоб розслабитися та досягти оргазму. Якщо партнер не готовий інвестувати в інтимність час — оргазм стає малоймовірним.

Що допомагає:

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планування інтимної близькості, особливо у парах з дітьми чи завантаженим графіком;

наголос на якості, а не кількості статевих актів.

Негативне сприйняття свого тіла (28%)

Якщо жінка зосереджена на тому, «який вона має вигляд збоку» чи «чи не видно складочку на животі», мозок не дозволяє повністю зануритися у момент.

Що допомагає:

психотерапія та робота із самооцінкою;

секс за приглушеного світла чи у білизні, що додає впевненості;

компліменти та м’яке підкріплення від партнера.

Біль або дискомфорт під час сексу (25%)

Причини болю можуть бути різні — від вагінізму чи ендометріозу до недостатньої змащеності. І якщо біль ігнорується, тіло автоматично «вимикає» оргазмічну реакцію як захисний механізм.

Що допомагає:

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консультація гінеколога;

застосування лубрикантів;

зміна пози чи ритму.

Недостатня змащеність (24%)

Сухість піхви — не рідкість, особливо під час грудного вигодовування, менопаузи або після приймання деяких ліків (наприклад, антидепресантів).

Що допомагає:

використання якісного лубриканту на водній чи силіконовій основі;

довша прелюдія.

Побічна дія ліків або хронічні хвороби (17%)

Деякі препарати (особливо антидепресанти нового покоління) здатні знижувати лібідо та гальмувати оргазм. Також впливають діабет, гормональні порушення, щитоподібна залоза.

Що допомагає:

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консультація з лікарем щодо заміни чи корекції дозування;

спільна робота з сексологом або психотерапевтом.

Сором’язливість або дискомфорт через власне тіло під час сексу

Не лише зовнішність, а й страх «здатися надто гучною», «робити щось не так» гальмує сексуальне розкриття. У багатьох жінок ці блоки — наслідки виховання чи негативного досвіду.

Що допомагає:

робота із тілом (йога, танці, тілесна терапія);

вивчення власних ерогенних зон під час мастурбації.

Медичні проблеми чи гормональний дисбаланс

Порушення рівня естрогену, тестостерону, щитоподібної залози можуть безпосередньо впливати на сексуальний потяг і можливість досягнення оргазму.

Що допомагає:

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лабораторне обстеження гормонів;

відвідування ендокринолога чи гінеколога.

Проблеми у стосунках із партнером

Якщо жінка не довіряє партнеру, не відчуває емоційної близькості чи має незадоволення у стосунках, тіло буквально «блокує» сексуальні реакції.

Що допомагає:

відкритий діалог із партнером;

сімейна терапія;

практика емоційної близькості поза ліжком.

Невпевненість у сексуальних діях партнера

Часто причина оргазмічних труднощів — у відсутності знань у партнера про жіночу анатомію, потреби, ритм збудження. Секс — це не телепатія, а командна гра.

Що допомагає:

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спільне читання книг про секс;

перегляд еротичних фільмів або слухання подкастів про секс разом;

чітке, але м’яке озвучення бажань.

Самопоміч

Визнайте, що проблема існує. Вона не у вас «одної» — мільйони жінок зіштовхуються з цим щодня. Не звалюйте всю відповідальність на себе. Секс — це про партнерство. Зверніться до фахівця. Сексолог, психотерапевт або гінеколог можуть значно полегшити шлях до задоволення. Навчіться досліджувати своє тіло. Оргазм починається з пізнання себе.

Жіноча сексуальність — багатогранна, індивідуальна та чутлива до контексту. Але вона також — повноцінна, здатна на яскраві, глибокі переживання. Турбота про оргазм — це не лише про задоволення, а й про прийняття себе, впевненість і радість бути у власному тілі.