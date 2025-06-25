- Дата публікації
-
- Категорія
- Секс
- Кількість переглядів
- 438
- Час на прочитання
- 3 хв
Це важливо: 11 причин, чому жінки не можуть отримати оргазм
Близько половини жінок зізнаються, що не завжди чи навіть майже ніколи не досягають оргазму під час статевого акту. Утім, проблема не лише у фізіології — сучасні дослідження свідчать: психоемоційний стан, якість стосунків, самооцінка та навіть час на секс відіграють не меншу роль, ніж техніка партнера.
Видання Psychology Today, посилаючись на нове дослідження Rowland, Cempel і Tempel, пояснило, чому так відбувається. Вони опитали понад 900 жінок і виділили 11 найпоширеніших причин, через які жінкам важко досягти оргазму.
Стрес і тривожність (58%)
Це причина №1. Психічне напруження, турботи, страх бути «недостатньою» у ліжку чи просто думки про роботу — усе це вимикає сексуальне збудження. Стрес пригнічує роботу гіпоталамуса — частини мозку, яка відповідає за статевий потяг і оргазм.
Що допомагає:
практика усвідомленості;
прелюдія без тиску на результат;
відверта розмова з партнером про власні потреби.
Недостатнє збудження чи стимуляція (48%)
Поширене хибне переконання: «якщо є секс — має бути оргазм». Але для більшості жінок статевого проникнення недостатньо. Кліторальна стимуляція — ключова частина жіночої насолоди.
Що допомагає:
експерименти з позами та типами стимуляції;
ручна чи оральна стимуляція перед проникненням;
секс-іграшки.
Брак часу (40%)
Секс «нашвидкуруч» рідко дарує справжнє задоволення. Для багатьох жінок потрібно близько 20–40 хв, щоб розслабитися та досягти оргазму. Якщо партнер не готовий інвестувати в інтимність час — оргазм стає малоймовірним.
Що допомагає:
планування інтимної близькості, особливо у парах з дітьми чи завантаженим графіком;
наголос на якості, а не кількості статевих актів.
Негативне сприйняття свого тіла (28%)
Якщо жінка зосереджена на тому, «який вона має вигляд збоку» чи «чи не видно складочку на животі», мозок не дозволяє повністю зануритися у момент.
Що допомагає:
психотерапія та робота із самооцінкою;
секс за приглушеного світла чи у білизні, що додає впевненості;
компліменти та м’яке підкріплення від партнера.
Біль або дискомфорт під час сексу (25%)
Причини болю можуть бути різні — від вагінізму чи ендометріозу до недостатньої змащеності. І якщо біль ігнорується, тіло автоматично «вимикає» оргазмічну реакцію як захисний механізм.
Що допомагає:
консультація гінеколога;
застосування лубрикантів;
зміна пози чи ритму.
Недостатня змащеність (24%)
Сухість піхви — не рідкість, особливо під час грудного вигодовування, менопаузи або після приймання деяких ліків (наприклад, антидепресантів).
Що допомагає:
використання якісного лубриканту на водній чи силіконовій основі;
довша прелюдія.
Побічна дія ліків або хронічні хвороби (17%)
Деякі препарати (особливо антидепресанти нового покоління) здатні знижувати лібідо та гальмувати оргазм. Також впливають діабет, гормональні порушення, щитоподібна залоза.
Що допомагає:
консультація з лікарем щодо заміни чи корекції дозування;
спільна робота з сексологом або психотерапевтом.
Сором’язливість або дискомфорт через власне тіло під час сексу
Не лише зовнішність, а й страх «здатися надто гучною», «робити щось не так» гальмує сексуальне розкриття. У багатьох жінок ці блоки — наслідки виховання чи негативного досвіду.
Що допомагає:
робота із тілом (йога, танці, тілесна терапія);
вивчення власних ерогенних зон під час мастурбації.
Медичні проблеми чи гормональний дисбаланс
Порушення рівня естрогену, тестостерону, щитоподібної залози можуть безпосередньо впливати на сексуальний потяг і можливість досягнення оргазму.
Що допомагає:
лабораторне обстеження гормонів;
відвідування ендокринолога чи гінеколога.
Проблеми у стосунках із партнером
Якщо жінка не довіряє партнеру, не відчуває емоційної близькості чи має незадоволення у стосунках, тіло буквально «блокує» сексуальні реакції.
Що допомагає:
відкритий діалог із партнером;
сімейна терапія;
практика емоційної близькості поза ліжком.
Невпевненість у сексуальних діях партнера
Часто причина оргазмічних труднощів — у відсутності знань у партнера про жіночу анатомію, потреби, ритм збудження. Секс — це не телепатія, а командна гра.
Що допомагає:
спільне читання книг про секс;
перегляд еротичних фільмів або слухання подкастів про секс разом;
чітке, але м’яке озвучення бажань.
Самопоміч
Визнайте, що проблема існує. Вона не у вас «одної» — мільйони жінок зіштовхуються з цим щодня.
Не звалюйте всю відповідальність на себе. Секс — це про партнерство.
Зверніться до фахівця. Сексолог, психотерапевт або гінеколог можуть значно полегшити шлях до задоволення.
Навчіться досліджувати своє тіло. Оргазм починається з пізнання себе.
Жіноча сексуальність — багатогранна, індивідуальна та чутлива до контексту. Але вона також — повноцінна, здатна на яскраві, глибокі переживання. Турбота про оргазм — це не лише про задоволення, а й про прийняття себе, впевненість і радість бути у власному тілі.