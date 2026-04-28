Корисний чи ні целібат, хто такі інсели та як утримання від сексу впливає на психічне здоровʼя

Лікарка заглядає чоловіку у джинси / © Credits

Реклама

Багато досліджень стверджують, що целібат позитивно впливає на психічне здоров’я, допомагає отриманню чіткості розуму та кращої здатності зосереджуватися.

Однак деякі люди вважають, що вони дотримуються целібату мимоволі, що буває пов’язано з депресією та іншими психічними розладами.

Який звʼязок між целібатом та психічним здоровʼям, розповідає Healthline.

Реклама

Секс та психічне здоров’я

Багато людей розглядають сексуальні стосунки та сексуальну активність як важливу частину життя. Секс або участь у сексуальних діях з партнером сприяє загальному благополуччю різними способами.

У соціальному плані: секс допомагає сприяти зв’язку та близькості, будуючи зв’язок між людьми та тісніші міжособистісні стосунки.

Економічно: секс може покращити психічний добробут людей, які працюють у суспільстві, підвищуючи продуктивність та зменшуючи стрес.

Фізично: фізичні переваги сексу включають помірні фізичні вправи, покращення серцево-судинного здоров’я, зниження кров’яного тиску, ризику раку та болю, а також покращення функції імунної системи. Він також допомагає покращити здоров’я шкіри та волосся, а також зменшує все, що пов’язано з негативним настроєм, таким як стрес або депресія.

Психічно: до, під час та після сексу в мозку вивільняються нейрохімічні речовини, такі як дофамін, ендорфіни та окситоцин, що сприяє покращенню психічного здоров’я. Самооцінка також підвищується; ви можете почуватися бажаним та коханим, що може підвищити загальну впевненість.

Дослідження показало, що секс 1-2 рази на тиждень мав значний вплив на зменшення депресії, покращення самопочуття та якості життя.

Однак секс — не єдиний спосіб відчути ці переваги, і ви можете займатися багатьма речами, які також виробляють позитивні нейрохімічні речовини в мозку, покращують фізичне здоров’я та допомагають зміцнювати зв’язок з іншими.

Що таке целібат

Целібат — це вибір, зазвичай навмисний, який означає, що ви утримуєтесь від сексуальних стосунків з іншими або не вступаєте в них, і може включати уникнення мастурбації. Людина може обрати целібат з різних особистих причин, таких як:

Реклама

релігія, до того ж багато традицій використовують целібат як спосіб повністю зосередитися на служінні Богу

особистісне зростання і розширення можливостей, наприклад, бажання зосередитися на роботі, кар’єрі чи хобі без відволікання на секс чи формування стосунків

медичні рішення, такі як запобігання ІПСШ або вагітності

зцілення від минулих сексуальних травм або травм у стосунках

відновлення після проблем, пов’язаних з минулою сексуальною поведінкою

бажання уникнути стресу від побачень та пошуку сексуального партнера, наприклад, бажання уникнути токсичної поведінки або відторгнення

асексуальність, тобто ви відчуваєте незначне або взагалі не відчуваєте сексуального потягу до інших людей.

Целібат необов’язково має бути постійним і може тривати лише короткий час стосовно цілей чи намірів людини.

Які переваги целібату для психічного здоров’я

Деякі люди також вважають, що утримання або уникнення сексу та сексуальної активності має свої переваги, які можуть включати:

целібат надає сили, контролює власні бажання, спокуси та апетит;

зосереджується на собі, вивільняє розумову енергію, яка не зосереджена на сексі чи стосунках, а на особистісному зростанні, турботі про себе, цілях, освіті, кар’єрі чи хобі;

розвиток самосвідомості, усвідомлення того, хто ви є, поза потребою бути партнером чи інтимною близькістю з кимось іншим;

чіткіший розум без зосередження на сексі, поточних чи майбутніх стосунках, організації зустрічей або спробах побудови зв’язків;

покращення внутрішнього спокою шляхом уникнення стресу, пов’язаного із сексуальними стосунками;

уникнення фізичних проблем, пов’язаних із сексуальними стосунками, таких як ІПСШ, сексуальні травми та небажана вагітність;

духовне зростання, яке передбачає збереження всіх видів енергії, включаючи сексуальну, та уникнення земних відволікань, як у релігії брахмачар’я;

побудова глибшого зв’язку, який не вимагає і ґрунтується не на сексуальній близькості, а на емоційному зв’язку, довірі, спільних принципах, любові та повазі.

Дослідження стверджують, що що ті, хто обходився без сексу, мали такі характеристики, як:

більша освіченість

менша схильність до вживання таких речовин, як алкоголь та сигарети

почувалися самотнішими, були більш нервовими та нещасливішими

Психічне здоров’я та сексуальна неактивність

Люди, які живуть без сексу, можуть бути більш схильні до проблем із психічним здоров’ям, соціального дискомфорту та економічних труднощів, оскільки сексуальні стосунки з іншими можуть позитивно впливати саме на ці сфери.

Реклама

Це може стосуватися насамперед тих, хто бажає вести статеве життя, але зазнає труднощів у налагодженні стосунків з іншими людьми — у розмовній мові це явище називають «вимушеним целібатом».

Що потрібно знати про термін «мимовільний целібат»

Термін «мимовільний целібат», зазвичай скорочений до «інсел», пов’язаний з токсичною ідеологією та онлайн-субкультурою, яка може пропагувати насильницькі, дегуманізаційні та мізогіністичні погляди.

Спочатку термін мав на меті охопити людей, які хотіли займатися сексом, але не могли з певних причин, але з часом він розвинувся, щоб позначити ідею або групу людей, які не здатні формувати сексуальні стосунки з іншими.

Багато людей, які ідентифікують себе як інсели, можуть приєднуватися до онлайн-форумів або груп, що підпадають під загальний термін «маносфера» — місце, де спільноти можуть пропонувати мізогіністичні погляди, ідеї та протидію фемінізму.

Реклама

Дослідження показують, що люди, які підтримують цей термін або беруть участь у таких токсичних онлайн-групах, можуть мати проблеми з психічним здоров’ям, такі як надзвичайна самотність та депресія.

Багато досліджень показують, що сексуальна неактивність або переконання, що ви мимовільно дотримуєтеся целібату, пов’язані з проблемами психічного здоров’я. Людина може відчувати, що хоче мати сексуальну активність з іншими, але певні причини можуть стримувати її, зокрема:

соціальні бар’єри, такі як соціальна тривожність під час розмови з потенційними партнерами;

економічні бар’єри, такі як низька самооцінка через безробіття, відсутність відчуття достатньо грошей, щоб водити потенційних партнерів на побачення тощо;

психологічні бар’єри, такі як проблеми з психічним здоров’ям, відчуття безнадії або відчуття «генетичної неповноцінності»;

екологічні бар’єри, такі як проживання в місці з дуже малою чисельністю населення.

Дослідження, в якому взяли участь 72 особи, які ідентифікували себе як мимовільні целібати, показало, що вони отримали вищі бали за депресією, ніж контрольна група, але не відрізнялися за рівнем тривоги чи стресу. Однак було виявлено, що загалом ті, хто мимовільно дотримується целібату, частіше отримували діагноз тривоги або депресії.

Інше дослідження стверджує, що причиною проблем з психічним здоров’ям у людей, які мимоволі дотримуються целібату, може бути надмірна ізоляція, уникнення допомоги від фахівців та пошук онлайн-«ехо-камер», які б підкріплювали їхні переконання про себе. Їм також може бракувати соціальної підтримки з боку однолітків, через що вони замінюють онлайн-зв’язки реальними.

Реклама

Дослідження робить висновок, що покращення самосприйняття людини, яка мимоволі дотримується целібату, може допомогти її психічному здоров’ю.

Інші теми психічного здоров’я, які можуть існувати в спільнотах мимовільного целібату, включають:

хронічний стрес через безнадійність їхньої сприйнятої ситуації

самоненависть

самопошкодження

суїцидальні думки.

Отримання допомоги з питань психічного здоров’я

Існує кілька способів отримати допомогу з питань психічного здоров’я, які можуть виникнути внаслідок добровільного або примусового целібату. Зв’язок з іншими є важливою частиною загального добробуту, і навіть якщо людина цілеспрямовано утримується від сексуальної активності, це однаково може викликати складні емоції.

Способи допомогти не лише собі, а й іншим, для кого целібат негативно позначається на психічному здоров’ї, можуть включати:

Реклама

вислуховування без осуду, прагнення зрозуміти думки та пропонувати підтримку

заняття несексуальною та приємною діяльністю, такою як заняття певними хобі або проведення якісного часу для себе чи інших

прагнення не ігнорувати почуття чи емоції

заохочення важливості несексуальної близькості.

Висновок

Відсутність сексу може мати різноманітні наслідки для психічного здоров’я: позитивні та негативні. Деякі люди можуть радіти чіткості розуму, відсутності зосередженості на сексуальних стосунках та особистісному зростанні, інші можуть почуватися самотніми, пригніченими та все ще бажати зв’язку.

Складні емоції можуть виникати через відсутність сексу. Поговоріть з фахівцем з психічного здоров’я, уникайте засудження себе за свої рішення, незважаючи на стереотипи та асоціації, і знайдіть час, щоб обміркувати те, що ви можете відчувати.

Новини партнерів