Вагінальний оргазм: сексологиня розповіла, де і як шукати блаженства

Не одне покоління жінок болісно намагалося досягти вагінального оргазму, із впевненістю, що з ними щось не так. Не одне покоління чоловіків розчаровано працювало в ліжку, не розуміючи, що вони роблять неправильно, чому партнерка не може "кінчити" від таких інтенсивних та наполегливих рухів тіла.

Роки нерозуміння і спроб знайти в піхві той самий оргазм — все це ґрунтувалося на помилковому уявленні про те, що вагіна призначена для отримання задоволення від проникнення, і інакше бути не може.

Докладніше про те, як так сталося і де насправді шукати блаженства, розповідає сексологиня Євгенія Остапова.

Про існування чарівної точки оргазму, а саме, розташованої десь у піхві точки G, світ уперше почув від німецького гінеколога Грефенберга. І тут же людство вирішило: знайшовши цю точку і натиснувши на неї, чоловік одразу автоматично стає чудовим коханцем.

Одночасно жінкам стали агресивно пропонувати тренінги та вправи на розвиток точки G, а потім збільшення цієї зони за допомогою ін'єкцій гіалуронової кислоти. І все це у спробі позбавитися стереотипу "жінка без вагінального оргазму – сексуально неповноцінна". Найзручніша штука для маніпуляцій!

Але 2005 року урологиня Гелен О'Коннелл опублікувала дослідження, засноване на вивченні клітора за допомогою МРТ. Виявилося, що точка G – чутлива зона всередині вагіни – ніщо інше, як зчленування ніжок клітора! Торкаючись точки на передній частині піхви, просто йде стимуляція клітора лише зсередини. На цій цікавій темі зналися безліч любителів, професіоналів та наукових діячів. Але загадковий вагінально-кліторальний оргазм став для наукового середовища цим Бермудським трикутником, в надрах якого зникає будь-яка інформація, логіка і теорія.

Наразі вчені дійшли єдиної думки, що популярна точка G – це частина клітора, а вагінальний оргазм – просто соціальний конструкт. Але в суспільстві досі блукає примара — а раптом вагінальний оргазм досягається стимуляцією інших зон піхви? Ні, адже у вагіни майже немає нервових закінчень. Чи відчувають жінки тампон чи менструальну чашу всередині? Більшість жінок дадуть відповідь ні. Безумовно, сенситивність можна тренувати (мастурбація на допомогу), але не там, де зроду немає і не було нервових закінчень.

Чутливість підвищена лише у першій третині вагіни, саме там, де розташовані цибулини клітора. Таким чином клітор перемагає у битві оргазмів – як не крути жінку, з якого боку до неї не підходь, саме від клітора залежить досягнення піку насолоди.

Проте дослідження тривають, і попереду ще безліч цікавих та важливих відкриттів. І кожна жінка за бажання може зробити свій внесок у вивчення оргазму! Просто зараз.

Читайте також: