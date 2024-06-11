Від більшого до меншого: еротична мапа світу

Хоч раз, але ви певно думали про те, чи нормальний у вас розмір, чи підпадає від під середній світовий стандарт. Десь про це читали, а може обговорювали з друзями.

Не будемо лукавити, що майже кожен з нас думав про те, а в кого ж на нашій планеті найбільший пеніс і груди, де ж та щаслива нація пенісних гігантів.

Журнал TheSun опублікував цікаву статтю, про еротичну мапу світи та порівняння чоловічих та жіночих принад. Все це було зроблено не заради змагання, а лише щоб задовольнити наш допитливий інтерес.

Експерти NowPatient витратили чимало зусиль, щоб створити статистику середнього пеніса і зрозуміти, в яких країнах його розмір найбільший, а також дослідити тенденцію зміни середнього розміру, у який бік коливаються зміни з плином часу.

Важлива частина тіла, щодо якої хвилюється майже кожен чоловік і яку можна побачити частіше за все у ліжку – пеніс! Орган, який викликає жваве тремтіння, бо малий – страшно, великий – страшно, нормальний – можна було б й трохи більше. Дівчата, зазвичай, не так звертають увагу на те, що у хлопця в штанях. І водночас частенько переймаються власним бюстом, бо то замало, то кривувато, а то без симетрії. Ні хвилини спокою!

Подеколи ці хвилювання відіграють з нами злі жарти, ми втрачаємо свою впевненість і починаємо порівнювати себе з іншими. Це абсолютно неправильно, адже краса – суб’єктивне поняття. Хоч ви можете турбуватися про розмір або форму свого тіла, важливо розуміти, що всі тіла різні та красиві по-своєму.

Від більшого до меньшого: розмір пеніса / Фото: Credits

Експерти з NowPatient переглянули дані World Population Review що до середнього розміру пеніса та ось, що з’ясували (експерти зазначають, що дані надані особисто чоловіками, тому, розмір міг бути трохи перебільшений, адже чоловіки дійсно турбуються через це):

Вважається, що суданські чоловіки мають найбільші члени у світі, середня довжина ерегованого члена – 18 см;

За ними йдуть чоловіки з Демократичної Республіки Конго, їхня середня довжина – трохи менше ніж 18 см;

Еквадор посідає третє місце з середньою довжиною чоловічого пеніса у 17,6 см, за ними йдуть Республіка Конго (17,3 см), Гана (17,2 см) і Нігерія (16,9 см);

А от в Таїланді найменший середній розмір пеніса у світі, адже в ерегованому стані – це 9,4 см;

Камбоджа та Непал зайняли трохи вище місце, із середнім показником у 9,8 см та 9,9 см;

Британці, наприклад, посіли 60 місце зі 142 країн, із середнім розміром члена у 14,3 см;

До Британії не дотягнули США – 14 см і Швейцарія – 14,2 см;

З плином часу ці статистичні дані змінюються, адже, наприклад, Венесуельські чоловіки піднялись на декілька ланок (за два роки середній розмір пеніса збільшився на 27%), а от Італійці впали в рейтингу (за останні два роки розмір зменшився на 20%, з 15 см до 12,7 см).

І в середньому, розмір у 2022 році складав 13,3 см, а от вже у 2024 році ця цифра становить – 16,9 см.

NowPatient також переглянули дані про середні розміри жіночих грудей у ​​всьому світі та виявили, що:

Найбільші середні розміри грудей, як правило, зустрічаються в Європі. Жінки з Норвегії, наприклад, мали середній розмір грудей C-D. У британок середній розмір чашки бюстгальтера становить C, їм на п’яти наступають американки з таким самим розміром. Тим часом жінки країн Африки та Південно-Східної Азії у середньому мають менші розміри чашок.

Насправді абсолютно неважлива довжина, ширина та об'єми, адже повага і кохання, зовсім не взаємопов’язані з пенісом чи бюстом. Це так, приємний природній бонус.

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