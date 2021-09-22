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Вся правда про чоловічий та жіночий оргазми

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Вся правда про чоловічий та жіночий оргазми

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Кажуть, що чоловічий оргазм відбувається між ногами, а жіночий — між вухами.

Цю думку підтверджує і наш консультант — лікар-андролог, сексопатолог, доктор медичних наук, професор кафедри урології НМАПО ім. П. Л. Шупика Юрій Гурженко.

Що таке оргазм?

У перекладі з латині слово "оргазм" означає "палаю". Тобто палаю пристрастю. Це цукерка, яку чоловік і жінка отримують від природи за те, що вони займаються продовженням роду. Адже не буде мотивації — не буде і статевого життя, отже, не буде і нащадків.

З точки зору фізіології опис оргазму звучить досить нудно: скорочуються м'язи, збільшується частота серцевих скорочень, частішає дихання, бувають почервоніння. Оргазм — цілий хімічний процес гормонального характеру, в цей час виділяється багато гормонів задоволення, і не тільки ендорфінів. Кожен описує цей стан по-своєму, і немає точного визначення, як відбувається оргазм.

© Sunday Mirror
Sunday Mirror

Оргазм чоловічий

Чому між ногами? Та тому що чоловіки відчувають оргазм в той момент, коли сім'я надходить через сім'яний горбик, який розташовується в уретрі в зоні передміхурової залози. Саме сім'яний горбик є органом чоловічої хтивості. Він вкритий дуже великою кількістю нервових закінчень, і якщо сім'я через нього проходить (а за нормального статевого акту воно проходить в будь-якому разі), відбувається оргазм. Так що чоловіки під час сім'явипорскування в будь-якому разі відчує вибух хтивості. Настрій чоловіка в цьому разі ролі не грає. Лише  у разі захворювань сім'яного горбика може не бути оргазму під час випорскування.

Оргазм "вбиває" ерекцію. Що цікаво, оргазм і ерекція у чоловіка формуються теж по-різному: ерекція — прерогатива парасимпатичної нервової системи, а оргазм — симпатичної. Ці дві системи в організмі функціонально протиставлені одна одній. Тому після оргазму ерекція у чоловіка одразу зникає.

Оргазм жіночий

Рівні у жіночого оргазму різні. У жінки, як і в чоловіка, є статевий центр. Первинно оргазм виникає в ньому. Але виникнути він може лише в тому разі, якщо під час подразнення ерогенних зон статеве збудження, підвищуючись, доходить до певного рівня. І у кожної жінки цей рівень індивідуальний. Деякі жінки мають невеликий рівень, вони швидко досягають оргазму, мультиоргастичність. Іншим потрібно довше збуджуватися, у них рівень більший. Є частина жінок (близько 15%), які взагалі не досягають оргазму. Вони не отримують сексуального задоволення і не знають, що таке оргазм.

© Sunday Mirror
Sunday Mirror

Близькість жінку тішить і без оргазму. Якщо хоч трохи статеве збудження не дотягне до певного рівня (а у кожної жінки, як уже було сказано, він свій), оргазму у жінки не буде. Тому, якщо під час статевої близькості партнерку щось відволікає, збудження падає, і його потім знову потрібно повертати. Водночас жінка, віддаючись чоловікові, все одно отримує задоволення, вона щаслива від обіймів, поцілунків, подразнення ерогенних зон.

Клітор — король оргазмів. Вважається, що клітор — орган жіночої хтивості. І це відповідає дійсності, тому що він укритий великою кількістю нервових закінчень, під час його подразнення статеве збудження виникає легше, і стимулюючи клітор, легше довести жінку до оргазму. Але важливо не перестаратися: за занадто великого подразнення клітора можуть бути хворобливі відчуття.

У кохання оргазм сильніший

Кажуть, що під час кохання зароджуються найкрасивіші і талановиті діти. Тому що коли чоловік і жінка кохають одне одного, статеве збудження завжди більше, і оргазм виникає простіше. Водночас оргазм інтенсивніший, сильніший, рухливість сперматозоїдів більша. Виходить, чим сильніший оргазм, тим запальніше поводяться сперматозоїди.

Існує ще одна відмінність в перебігу жіночого і чоловічого оргазмів. У чоловіків кожний наступний оргазм слабший, в той час як у жінок перший оргазм може бути слабким, а наступний — сильніший. Але зате твердження, що жіночий оргазм набагато глибший, інтенсивніший і різноманітніший — міф, вважає Юрій Гурженко. З кожним новим партнером, під час кожної статевої близькості оргазм може бути різним. І науково описати його багатогранність неможливо.

Авдотья Разгуляєва

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