Як зберегти стосунки, якщо між вами кілометри: розповідає секс-просвітниця

Всі проблеми та виклики, зокрема відстань – це часто каталізатори проблем, які й раніше були між вами. Якщо у вашій парі недостатньо відверта комунікація, не налагоджено вияв емоцій стосовно одне одного або ви транслюєте їх однобічно, наприклад, лише через тактильність, відстань стане справді складним випробуванням. Треба вчитися знаходити нові шляхи та можливості для спілкування.

Останні два роки через повномасштабну війну це питання стало актуальним для багатьох українських пар.

"Мій чоловік військовий, тому наша родина також проходить цей етап, – розповідає Анна Галаєва, лікарка, секс-просвітниця та власниця крамниці для дорослих Dildom, – я на власному досвіді відчула складнощі, які виникають у стосунках на відстані, але знайшла варіанти рішень та інструментів, які полегшать проходження цього етапу".

Перший крок – виявити та усвідомити проблему

Проаналізуйте, що вас найбільше турбує. Складнощі в комунікації, які могли бути від самого початку стосунків, а на відстані стали помітнішими? Кількість чи якість спілкування знизилася? Або втрата сексуального контексту взаємодії?

Для пар на різних етапах стосунків проблематика буде різною. Якщо ви на початкових етапах їх побудови, то є ризик втратити контакт чи довіру одне до одного.

А для пар, чиї стосунки перевірені часом, проблемою може стати те, що спілкування перейде винятково в дружню та партнерську комунікацію, а всі розмови обертатимуться навколо обговорення побутових тем, і через це сприйняття одне одного як партнерів саме в стосунках стане менш відчутним.

На якому б етапі не перебували ваші стосунки, важливо памʼятати, що сексуальна сфера є важливою і вкрай динамічною їх складовою. Тому потребує свідомого та своєчасного вирішення ситуацій, що виникають.

Як зберігати та підтримувати звʼязок, якщо ви не поруч

Якщо ви не можете змінити ситуацію, до неї потрібно адаптуватися та трансформувати свої звичні прояви кохання під обставини, в яких ви опинилися зараз.

Любили разом ходити в кіно? За можливості влаштуйте спільні перегляди фільмів онлайн або їх обговорення. Висловлювали кохання через тактильність? Подаруйте одне одному щось приємне на дотик, те, що нагадуватиме про ваш звʼязок.

Наприклад, багато наших військових замовляють засоби для задоволення чи розслаблення своїх партнерів. Як варіант: замовити сіль з піною для ванни, щоб кохана людина відчула, ніби ви зробили її для неї, хоча й на відстані.

Якщо ви відчуваєте втрату сексуального контексту, свідомо виділяйте час для того, щоб поспілкуватися як пара – з фліртом, компліментами та спільними задоволеннями. Такі розмови дозволяють проявлятися до партнера саме як кохана людина, а не друг чи подруга.

Також вам стануть у пригоді іграшки для дорослих. Зараз є велика кількість варіантів, і кожен з них може стати інструментом покращення ваших стосунків: звичайні іграшки, девайси з можливістю дистанційного керування, іграшки з технологією майбутнього – теледильдонікою. Остання категорія – цікаві пристрої для віртуальної взаємодії. Чоловічий маструбатор і жіночий вібратор, які синхронізуються між собою, і ви зможете взаємодіяти через них навіть з різних куточків світу. Я не порівнюю це з живим контактом, але важливість такої взаємодії – саме в причетності до задоволення одне одного. Особливо приємно, коли це відбувається одночасно.

Фліртувати також можна по-різному: спілкування, еротичне листування, зокрема старими добрими хтивками – це окремий вид задоволення. Але для когось такі фото можуть стати викликом та сприйматися чимось брудним і недоречним у спілкуванні з коханою людиною.

Перше та найважливіше – не робити нічого, що вам не до вподоби. Але можна і варто проаналізувати, що саме вас обмежує в таких проявах та обрати комфортний і приємний для себе варіант. Наприклад, якщо партнер часто робить компліменти вашим литкам, то для нього фото ніг у панчохах чи навіть теплих шкарпетках буде дуже ерротичним.

Памʼятайте про безпеку в інтернеті

Навіть якщо ви надсилаєте фото вашому коханому, якому довіряєте, існують інші загрози, через які вони можуть потрапити не до тих рук. Наприклад, втрата телефона чи злам сторінок у месенджерах.

Тому є кілька золотих правил: не фотографуйте в одному кадрі своє обличчя та статеві органи, в кадр також бажано не поміщати впізнавані тату або прикраси, за можливості надсилайте тимчасові фото, які не зберігаються.

Якщо ж хочеться звільнитися від цих обмежень, то в пригоді стануть технології девайсів для дорослих. Є іграшки, які мають смарт-функції – можливість підʼєднувати дистанційне керування через інтернет та передавати його партнерові в мобільному застосунку на будь-якій відстані.

Важливо, що в них є функція безпечного відправлення фото та відео – їх неможливо зберегти чи зробити скрин, як і листування в цих додатках. І ви можете бути впевнені, що ваші хтивки під надійним захистом.

Анна Галаєва – лікарка, власниця крамниці для дорослих Dildom, експертка, секс-просвітниця

Цей період нагадує мені часи, коли я зрозуміла, що контекст стосунків з чоловіком змінився, і почала досліджувати та аналізувати. Хоча наше спілкування було доволі відкритим, для підтримки еротичного контексту довелося вдатися до експериментів. Зараз, переконавшись на власному досвіді та численних історіях клієнтів, я впевнена, що ці поради працюють. І хочу підтримати всіх, хто зараз проходить цей етап стосунків, думкою, що відстань може стати поштовхом для кращого вивчення та глибшого розуміння одне одного. Після цього ваше кохання стане ще міцнішим і різноманітнішим.

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