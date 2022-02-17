Як зорієнтуватися у світі БДСМ: яку роль вибрати та як зрозуміти, що вона вам підходить

Як зорієнтуватися у світі БДСМ: яку роль вибрати та як зрозуміти, що вона вам підходить

Ще зовсім недавно все, що пов'язане із субкультурою БДСМ, вважалося долею фриків та збоченців. Зараз багато людей хоча б раз використовували будь-які елементи ігор у домінування, підпорядкування, садизм та мазохізм зі своїми партнерами, а більшість фантазували про це. Пофантазуємо ще? Яка роль вам підходить більше?

Абревіатура БДСМ має таке розшифрування: БД – бандаж та дисципліна; ДС – домінант та сабмісив (панування та підпорядкування); СМ – садомазохізм. Таким чином, БДСМ – це психосексуальні практики, засновані на обміні владою та пов'язані з позбавленням рухливості, заподіянням болю та приниженням. Від агресивних та злочинних дій ці практики відрізняються тим, що всі ігри добровільні, та вирішальну роль має договір між учасниками цих практик.

Якщо ви ще не брали участь і навіть не намагалися практикувати БДСМ, то поки ви не почали фантазувати, важливо взяти на себе відповідальність і усвідомити, що вам небажано займатися практиками самостійно, без допомоги фахівців, які мають відповідний досвід, якщо:

у вашому дитинстві над вами чинили насильство сексуального характеру або регулярне фізичне та/або психологічне насильство;

у вас є будь-який діагностований психічний розлад;

ви схильні до неконтрольованих нападів люті;

в цей час ви перебуваєте в стані гострого або затяжного стресу;

ви схильні до суїцидальної та саморуйнівної поведінки;

ви розглядаєте практику як сублімацію помсти.

Якщо я хочу спробувати, то я нормальний?

Якщо ви боїтеся, що, щойно доторкнетеся до БДСМ-культури, зло вирветься назовні і ви виявите себе у світі позамежного болю та приниження, ми разом із дослідниками вас розчаруємо: судячи зі статистики, ви, найімовірніше, обмежитеся "лайтовими" практиками.

Лікар соціальної психології Університету Пердью Джастін Леміллер провів дослідження серед читачів свого блогу. 50% респондентів у відповідях заявили про досвід садизму, а 51% – про досвід мазохізму. Водночас більшість із тих, хто відповідав, вказали, що біль був помірно інтенсивним і зовсім неінтенсивним (62%), тоді як 26% назвали біль трохи інтенсивним, і лише 1% описали його як надзвичайно інтенсивний.

Серед використовуваних видів найчастіше названі такі: ляпанці (17%), бандаж (12%), використання масок або пов'язки на очі (11%), укуси (11%), використання наручників (11%) та словесне приниження (8%). Найбільш інтенсивні види практик, про які питалося в цьому дослідженні (наприклад, різання, ураження електричним струмом та пірсинг), разом склали лише 2% усіх садомазохістських дій. Лікар зазначає, що це дослідження повторює дані подібних досліджень, які проводять колеги.

1905 року Зігмунд Фрейд назвав садомазохізм ознакою важкого неврозу. А вже 2013-го Американська психіатрична асоціація видалила садизм і мазохізм зі списку психічних захворювань у ДСМ-5 (Діагностичний та статистичний посібник із психічних розладів), і цьому передували сотні досліджень, ось деякі з них:

1. Дослідження, яке проводиться у Лос-Анджелесі серед практиків БДСМ, показало, що ці люди психічно здорові.

2. Австралійські дослідники опитали 19 370 жителів Австралії від 16 до 50 років. Серед 2,2% чоловіків і 1,3% жінок, які практикують БДСМ, всі виявилися психічно здоровими і не повідомили про невідповідний досвід сексуального насильства або якихось сексуальних травм у дитинстві.

3. Вчені з Університету Іллінойсу взяли проби слини у 58 учасників до та після БДСМ-сцен та з'ясували, що їхній рівень кортизолу значно знизився. Це дослідження показує, що БДСМ-практики сприяють зниженню стресу.

4. Нідерландські дослідники запропонували стандартні особистісні тести 902 практикам БДСМ та 434 учасникам контрольної групи. Перші показали себе менш невротичними, більш усвідомленими, екстравертнішими, більш відкритими для нового досвіду, менш чутливими до відкидання і демонстрували більш суб'єктивний добробут. До того ж більш психічно здоровими виявилися домінантні, за ними йшли сабмісиви (що займають підлеглу роль), і на останньому місці – учасники з "нормальною" сексуальністю з контрольної групи.

Як зрозуміти, чи підходить вам БДСМ-практика?

Можливо, результати дослідження, опублікованого в Journal of Sex Research, допоможуть вам усвідомити свої особисті передумови до практик. Дослідники виділили дві широкі категорії мотивів: зовнішні та внутрішні.

Внутрішні мотиви глибоко сягають корінням в особисту історію людини. Ці причини характеризують потяг до БДСМ як межу, схильність, орієнтацію чи ідентичність. До таких причин віднесли:

1. Відчуття, що людина завжди була у БДСМ і не може пояснити чому. Деякі люди розповідали, що коли були дітьми, розважали себе, наприклад, зав'язуючи собі очі, їм подобалося бути пов'язаними, вони фантазували про пороття і т.д. Ці люди відчували, що вони просто "народжені" для БДСМ.

2. Усвідомлення, що це було чимось, чим людина завжди захоплювалася, але або приховувала, або заперечувала це до певного моменту. Лише деякі респонденти повідомили про цю причину.

3. БДСМ як пошук балансу чи подолання психологічного стресу. Для людей з цієї групи їхня особиста історія та унікальна структура психіки підштовхнула їх до БДСМ як до форми самолікування або терапії. Серед інших були такі відповіді: "Ендорфіни від постійного болю допомагають упоратися з біполярністю".

Зовнішні мотиви характеризують БДСМ як щось засвоєне чи як реакцію якийсь життєвий досвід, зокрема виділяються такі:

1. Реакція на сексуальне насильство, перенесене у дитинстві.

2. Відповідь психіки на дисциплінарне стягнення з боку батьків. Найчастіше опитані говорили про пороття з використанням будь-якого предмета, наприклад, ременя — у результаті розвинувся потяг до покарання у вигляді пороття.

3. Позитивно підкріплена поведінка у ранньому віці. Це можливо, якщо елементи, що застосовуються в БДСМ-іграх, поєднувалися з задоволенням. Наприклад: "Я завжди просив сусіда зв'язати мене, граючи в ковбою, і це було дуже цікаво".

4. Сексуальний досвід у зріломувіці. Наприклад: "Я зовсім недавно познайомився з садистом, і він познайомив мене з БДСМ".

5. Використання БДСМ для боротьби з хворобливим хронічним захворюванням. Лише два учасники повідомили про цю мотивацію.

Це дослідження говорить про те, що до інтересу людей до БДСМ практик наводить дуже різноманітний набір факторів, як "вроджених", так і набутих у процесі життя. І це розходиться з популярним стереотипом про те, що БДСМ за своєю суттю сягає корінням в якусь особисту травму. Це далеко не найпоширеніша причина.

Для типологізації моделей поведінки психолог Вільям Марстон (1893–1947) створив модель DISC. Ця модель дозволяє визначити свій тип поведінки: D — Dominance (Домінантний); I — Inducement (Впливає); S — Steadiness (Стабільний); C — Compliance (Добросовісний). В Інтернеті є опитувальники, за допомогою яких можна визначити свій психотип, та опис кожного типу. Ця модель також дозволить вам пролити світло на свої таємні нахили.

Як зорієнтуватися у світі БДСМ?

1. Дослухайтеся до ваших бажань та фантазій. Які фантазії вас найбільше збуджують?

2. Можливо, ви вже мали досвід? Як ви його переживали?

3. Коли ви дивитеся фільми та тематичні порно, які сцени найбільше розбурхують ваш розум?

4. Якщо ви вирішили, що вас цікавить тема БДСМ, але у вашому оточенні немає людей, які допоможуть вам інформацією, можливо, вам настав час розширювати коло знайомств. Є багато осіб, які займаються будь-якими видами тілесних практик. Це можуть бути тантричні практики або практики підвищення тілесної усвідомленості. Можливо, вам варто увійти у такі кола.

5. Є різні пабліки у соціальних мережах, де ви можете зустріти інформацію, поспілкуватися з людьми, знайти запрошення на вечірку кінкі та БДСМ та навіть відвідати її. Також вільно можна відвідати майстер-клас із якогось виду БДСМ-практик.

6. Якщо ви відчуваєте, що не в змозі стримати ваш інтерес та збудження, але заплуталися, ваші фантазії загрожують вашій самоідентичності, вам варто звернутися до БДСМ-френдлі-психотерапевта. Таких зараз достатньо на ринку професійних послуг. Тільки у спеціаліста, якого ви оберете, обов'язково має бути диплом про вищу психологічну освіту, а також спеціалізація в одному або кількох напрямках психотерапії та, за можливості, в сексології.

7. Ви також можете спробувати з партнером або партнеркою щось із БДСМ-ігор, які не потребують спеціальної підготовки. Але важливо розуміти, що у БДСМ-практиках обов'язковими умовами є прозорий та докладний договір про те, що відбуватиметься, які обмеження та табу та сигнальне стоп-слово.

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