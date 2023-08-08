Як зробити пеніс більшим: 8 способів дієвих і не дуже

Розмір пеніса дійсно має значення, але, як показують дослідження, не таке вже й велике.

Вчені постійно шукають відповідь на запитання, яким має бути пеніс для досягнення жінками максимального задоволення.

Нещодавно The Sun опублікував дані дослідження, яке багатьох здивує. Кращий розмір для жінок становить 20 см, але що пеніс більший, тим нижча частота оргазму. Виявляється чоловіки з величезним 28-см членом домагалися оргазму у 30 відсотків жінок, а це такий самий показник, як у чоловіків з 10-см пенісом.

Що цікаво, більшість жінок, які брали участь в опитуванні, також сказали, що обхват пеніса важливий для досягнення оргазму.

Видання запропонувало читачам 8 цікавих способів збільшити свій пеніс або принаймні його зовнішній вигляд.

Позбутися жиру

Багато чоловіків, які переймаються розміром свого пеніса, зазвичай мають спільні проблеми зі сприйняттям тіла. Вони схильні поширювати його навіть на пеніс. Надмірна вага може бути причиною низької самооцінки. І недарма, бо пивний живіт, що нависає над пенісом, може зробити його візуально меншим. Тому, якщо хочете справити враження, спробуйте скоротити кількість пива, що випивається за вечір.

Використовуйте бритву

Через велике скупчення лобкового волосся ваш пеніс може здаватися меншим, ніж він є насправді, тому скористайтеся бритвою — в ідеалі не тією, яку ви використовуєте для обличчя.

Приведіть себе у форму

Зрозуміло, що якщо ви почуваєтеся привабливим, ваше сексуальне життя також виграє. Таким чином, ви не тільки матимете кращий вигляд, але й почуватиметеся добре.

Це безкоштовний спосіб підвищити впевненість у собі, просто дістаньте кросівки і бігайте, звичайно, ваш пеніс більшим не стане, проте нове ваше уявлення про власну сексуальну привабливість може змінитися на краще. Згодом може змінитися і уявлення про розмір органа.

Насоси для пеніса

Насоси для пеніса включають розміщення трубки над пенісом, а потім відкачування повітря для створення вакууму. Це притягує кров до статевого члена та змушує його набухати. Помпи для пеніса іноді використовуються для короткочасного лікування еректильної дисфункції, тому що вони роблять орган твердим.

Але тривале використання може пошкодити тканини статевого члена, послабивши ерекцію, тому так робити не рекомендується. Існує дуже мало доказів, що насоси збільшують довжину пеніса в довгостроковій перспективі.

Екстендери для пенісу

Екстендери статевого члена включають розміщення ваги або невеликої рами, що подовжує, на статевому члені для його розтягування. Так, ви, по суті, розтягуєте тіло своєї чоловічої гідності. Це потрібно робити протягом декількох годин щодня протягом шести місяців, щоб отримати будь-який ефект. І якщо ви використовуєте екстендери неправильно, ви можете пошкодити пеніс, що може мати катастрофічні наслідки для вашого сексуального життя.

Як стверджують фахівці, є деякі свідчення того, що пристрої для витягування можуть впливати, особливо на чоловіків маленького зросту. Деякі пацієнти, які користуються тракційними пристроями протягом пів року, помітили збільшення у розмірах на 1-2 см. Однак таке лікування не слід починати без спостереження лікаря.

Джелкінг

Метод чимось схожий на екстендери, джелкінг – це коли ви багаторазово тягнете пеніс у спокійному стані, використовуючи великий та вказівний пальці, щоб збільшити його довжину.

Ідея полягає в тому, що він збільшує ємність крові статевого члена і, отже, робить його більшим. Але, на жаль, мало доказів того, що це дійсно працює, і ви можете завдати собі травми без будь-якої вигоди.

Наповнювачі

Лікарі можуть збільшити обхват статевого члена за допомогою філерів – безопераційний варіант. Один зі способів — ввести жир з інших частин тіла в член, але дослідження показали, що це може призвести до тривалого спотворення, якщо жир не розподіляється належним чином.

Інший спосіб — введення гіалуронової кислоти — тієї ж речовини, яка використовується для наповнювачів для губ. Це працює, але це тимчасовий захід.

Хірургія

Якщо ви справді прагнете піти на крайні заходи, щоб буквально збільшити довжину, вам підійде операція.

Хірурги можуть перерізати зв'язки, що з'єднують статевий член із лобковою кісткою, і зробити пересадження шкіри, щоб збільшити довжину пеніса. Це може дати вам додаткові 2 см, але також може зробити вашу точку ерекції нижче, ніж раніше. Багато чоловіків, які пройшли таке лікування, насправді залишаються незадоволеними результатом. Це може зробити секс досить незручним. Вам потрібно буде набагато більше маневрувати зі своєю партнеркою або партнером. Перевага збільшення довжини тіла в стані спокою на 2 см значно переважується втратою кута ерекції.

Існують і інші варіанти, зокрема видалення зайвої шкіри навколо калитки, яка може сягати середини стержня, що створює враження більшої довжини.

Таблетки та лосьйони

Ви можете купити низку таблеток і лосьйонів, що містять гормони, які, як стверджується, збільшують пеніс. Але дуже мало доказів того, що вони працюють і навіть можуть містити небезпечні речовини. В Інтернеті продається безліч продуктів, які, як стверджують, збільшують розмір статевого члена. Немає жодних доказів того, що приймання будь-яких трав'яних добавок або застосування будь-яких кремів матиме ефект збільшення.

Використання лосьйону, на думку лікарів, може допомогти чоловікові краще познайомитися зі своїм пенісом, чого деякі чоловіки уникають. Таким чином, лосьйони можуть допомогти чоловікові почуватися комфортніше зі своїм пенісом, але вони, звичайно, не зроблять його більшим.

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