Жорсткий секс і БДСМ: що треба знати для безпечної та захопливої практики / © Getty Images

Реклама

У сучасному світі, де популярність онлайн-знайомств зростає, а секс-освіта часто обмежується порнографією, неправильне розуміння цих практик може закінчитися неприємними наслідками, про це розповіло видання Psychology Today.

БДСМ: більше ніж просто секс

БДСМ (BDSM) — це не просто набір дій у спальні, а ціла культура з чіткими правилами. Абревіатура розкриває три ключові напрямки:

B&D — Bondage&Discipline: обмеження рухів, використання мотузок, наручників, шаликів та імітація покарань, наприклад, шльопання та легкі удари.

D&S — Dominance&Submission: рольова гра з обміном владою. Один партнер домінує, інший підпорядковується, усе в рамках попередньо обговорених правил.

S&M — Sadism&Masochism: отримання задоволення через біль або інтенсивні відчуття. Садист насолоджується процесом нанесення болю, мазохіст — отриманням.

БДСМ може бути сексуальним, але не завжди. Це також спосіб емоційного чи духовного самовираження, практика довіри та взаємоповаги. Ключові принципи: безпека, розуміння та згода (safe, sane, consensual), чітко обговорені межі та спільнота, яка підтримує новачків.

Реклама

Жорсткий секс: «дике поле» для експериментів

Жорсткий секс часто має подібний до БДСМ вигляд, наприклад, шльопання, тягнення за волосся, утримання партнера, але він не має усталених правил, ролей чи спільноти. Це зазвичай саме сексуальна практика, де все залежить від домовленостей між партнерами.

Проблема у тім, що люди часто розуміють «жорсткий секс» по-різному. Непорозуміння може призвести до травм, психологічного стресу та навіть кримінальних наслідків, якщо межі партнера не були чітко обговорені.

Безпека понад усе

Якщо вам подобається експериментувати, варто навчитися робити це безпечно.

Чітко обговорюйте межі. Перед грою проговоріть, що дозволено, а що ні. Не покладайтеся на здогадки чи жести.

Використовуйте сигнал для зупинки. У БДСМ часто використовують «стоп-слово» — слово чи предмет, який зупиняє гру, навіть якщо інші дії тривають.

Починайте повільно. З новим партнером пробуйте легкі дії, поступово підвищуйте інтенсивність.

Довіра має значення. Кращі результати з відомими партнерами, які можуть комунікувати та відчувають ваші межі.

Будьте тверезими. Алкоголь або наркотики знижують контроль і реакцію та підвищують ризик травм.

Уникайте небезпечних практик. Наприклад, придушування руками чи мотузками може призвести до серйозних пошкоджень мозку чи смерті.

Навчайтеся техніки. Інтенсивні відчуття можна отримувати без травм, обережне тягнення за волосся, легкі удари по шкірі, контрольовані удари.

Жорсткий секс — це швидше набір дій у спальні, а БДСМ — культура, спільнота та стиль життя з чіткими ролями та правилами. Важливо пам’ятати, що будь-які експерименти повинні базуватися на згоді, комунікації та безпеці. Найкращий порадник у світі сексу — це здоровий глузд і взаємна довіра. І навіть у найжорсткіших експериментах безпека завжди на першому місці.