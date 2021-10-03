Звуки під час сексу: кричати або не кричати?

Які лиш звуки створюють люди під час сексу: стогнуть, кричать, гарчать, рохкають, вигукують нецензурні й пафосні фрази на кшталт "Ось вже відчиняються ворота!" Ставлення до звуків теж у всіх різне. Комусь подобається цей талант, когось смішить, а хтось вбачає в цьому фальш. То ж шуміти або не шуміти під час статевого акту?

Вважається, що під час сексу традиційно стогнуть жінки. Чоловіча вокалізація під час статевого акту частіше асоціюється з німецькими порнофільмами ("Я-Я! Фантастіш!") і зумовлює переважно іронію. Чоловіки часто не дозволяють собі втрачати контроль над емоціями. Тоді як для жінки втрата контролю – а саме це читається за сексуальними стогонами і криками – більш природний процес. Прискорене дихання і стогони під час сексу свідчать про особливий, трансовий стан. У деяких африканських племенах глибоке дихання використовували для того, щоб впадати в глибокий транс. При цьому, як з'ясували вчені, знижується артеріальний тиск і рівень вуглекислого газу в крові, а чутливість посилюється, як і сексуальні переживання. У мозку відбуваються зміни, завдяки яким знижується контроль за поведінкою та емоціями, людина буквально стає подібна тварині.

До речі, про тварин. Самки павіанів починають видавати більш складні звуки під час наближення овуляції. Також їхні вокалізації змінюються залежно від рангу самця, з яким вони паруються. Чи не те ж відбувається з жінками під час сексу з альфа- або бета-самцями? Часто жінки діляться, що не завжди і не з будь-яким партнером вони стогнуть під час сексу або створюють інші звуки. А ось самки макак звуками допомагають своїм партнерам отримати оргазм.

Про те, що жінки, подібно до самиць макак, впливають своїми криками і стогонами на насолоду чоловіків, підтверджують і дослідження в царині сексу. Щоправда, часто звуки виникають не від сильної ейфорії і втрати контролю над емоціями, а як засіб маніпуляції. Відповідно до дослідження, проведеного британськими вченими, з 71 опитаної жінки від 18 до 47 років 66% створювали звуки під час сексу для того, щоб пришвидшити оргазм свого партнера, а 87% таким чином прагнули підвищити його самооцінку. Деякі жінки також повідомляли, що вокалізували для того, щоб полегшити нудьгу, втому або біль/дискомфорт під час сексу.

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Чи не тому гучні стогони жінок часто видаються штучними? Якщо за стіною хтось голосно стогне серед ночі, багатьом ця демонстративність вказує на бажання похвалитися, показати: зі мною все гаразд, у мене є секс. Однак чоловіки, як і раніше, воліють вірити своїм партнеркам, розцінюючи звуки під час сексу як сигнали про силу збудження і наближення оргазму. Ті ж британські вчені встановили, що чоловіки хибно інтерпретують оргазм у своїх партнерок. Дослідження, в яких брали участь 85 пар від 20 до 45 років, показали, що жінки не контролювали і не вдавали під час орального сексу, тоді як під час вагінального частіше імітували оргазм. Чоловікам здалося навпаки.

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Тож кричати або не кричати? Деякі жінки діляться, що хотіли б покричати в ліжку, тільки соромляться, бояться, що почують сусіди, за стіною сплять діти або батьки, і т. д. Безумовно, часто доводиться зважати на житлові умови. Але, якщо є можливість усамітнитися в місці, де вас не будуть чути, краще не обмежувати себе у вираженні емоцій. Сексологи також рекомендують використовувати звуки не для того, щоб ввести партнера в оману, приховавши цим свою невисоку зацікавленість процесом, а імовірніше як спосіб навчати партнера. Тобто посилювати і зменшувати стогони залежно від того, чи робить партнер щось приємне чи ні. Це краще, ніж керувати процесом тоном поліціянта: "Ліворуч, праворуч, вперед, сильніше, стій".

Авдотья Разгуляєва

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