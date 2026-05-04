Джонбенет Ремсі / © Getty Images

Історія вбивства ДжонБенет Ремзі — це не лише трагедія однієї родини, а й складний вузол питань про довіру до правосуддя, роль суспільства та силу інформаційного простору. У центрі цієї справи — дитина, яка жила у світі яскравих софітів і гучних титулів, але загинула за обставин, що й досі залишаються не до кінця зрозумілими. Розслідування одразу опинилося під мікроскопом, адже кожна деталь, від загадкової записки з вимогою викупу до поведінки батьків, ставала предметом публічних дискусій, про це розповіло видання EBSCO.

Ранок, який усе змінив

Будинок Джона та Патрісії Ремзі в Боулдері, 3 січня 1997 року / © Associated Press

Того зимового ранку мати дівчинки, Патсі Ремзі, прокинулася та знайшла на сходах записку з вимогою викупу — 118 тисяч доларів, суми, майже ідентичної різдвяному бонусу її чоловіка, а її донька зникла. Записка, написана від руки на папері з дому Ремзі, складалася майже з трьох сторінок, а це надзвичайно великий обсяг для подібних злочинів. Її автори називали себе «невеликою іноземною групою», погрожували розправою над дитиною та детально інструктували батьків, що робити далі. У тексті навіть були стилістичні звороти та фрази, схожі на цитати з популярних бойовиків, що згодом лише посилило підозри слідчих. У записці також чітко зазначалося, що викрадачі зв’яжуться з родиною до 10-ї ранку того ж дня, та суворо заборонялося звертатися до поліції чи сторонніх осіб.

Попри ці погрози, приблизно о 5:52 ранку Патсі Ремзі зателефонувала до служби 911. Під час дзвінка вона повідомила про викрадення доньки та наявність записки, що одразу змінило характер події з потенційного зникнення на можливе викрадення з вимогою викупу. Уже невдовзі до будинку прибули перші поліціянти, а також друзі родини, яких Ремзі запросили підтримати їх у критичний момент.

25 жовтня 2013 року, зображено будинок Ремзі, де ДжонБенет Ремзі була знайдена мертвою / © Associated Press

Видання CNN US розповіло, що саме цей ранній етап, з рішенням викликати поліцію, присутністю сторонніх людей у будинку та відсутністю повноцінної ізоляції місця події, згодом стане одним із найкритичніших моментів у всьому розслідуванні, бо міг призвести до втрати чи спотворення ключових доказів. Адже будинок не був належним чином ізольований як місце злочину, друзі родини вільно пересувалися кімнатами та потенційно знищували докази.

Через кілька годин після прибуття поліції ситуація у будинку Ремзі залишалася напруженою. Слідчі продовжували обшук приміщень, однак не всі вони були ретельно перевірені. Детектив Лінда Арндт, яка координувала частину роботи на місці події, згодом попросила батька, Джона Ремзі, провести повторний огляд будинку, бо сподівалася, що це може допомогти знайти будь-які додаткові сліди чи ознаки викрадення.

Під час цього огляду Джон спустився до підвального поверху, де за одними з зачинених дверей знаходилося невелике підсобне приміщення, яке раніше чомусь не було оглянуте. Усередині, на підлозі, він виявив тіло своєї шестирічної доньки ДжонБенет Ремзі. Вона була накрита білою ковдрою, а на її обличчі знаходилася клейка стрічка. Ця знахідка миттєво перетворила справу зі зникнення дитини на розслідування жорстокого вбивства.

30 серпня 2006 року? будинок у Боулдері, де 1996 року було вбито ДжонБенет Ремзі / © Associated Press

Подальша судово-медична експертиза встановила, що дівчинка зазнала щонайменше двох смертельних ушкоджень. Спочатку їй було завдано сильного удару по голові тупим предметом, який спричинив перелом черепа та серйозне ушкодження мозку. Після цього її задушили за допомогою мотузки, скрученої у примітивний гарот — пристрій, який дозволяв поступово затягувати петлю. Експерти вказували, що характер ушкоджень свідчить про застосування значної сили та складну послідовність дій, це викликало багато питань у слідства щодо обставин злочину.

Родина під прицілом

24 травня 2000 року Петсі Ремзі та її чоловік Джон, батьки ДжонБенет Ремзі, з’являються на прес-конференції в Атланті щодо їхнього обстеження на детекторі брехні у зв’язку з вбивством їхньої доньки / © Associated Press

За даними видання Biography, Ремзі належали до заможного прошарку американського суспільства та вважалися типовими представниками успішної еліти. Джон Ремзі обіймав високу посаду у технологічному бізнесі, він був керівником компанії Access Graphics, яка працювала у сфері комп’ютерних систем і була пов’язана з оборонним гігантом Lockheed Martin.

Патсі Ремзі у молодості брала участь у конкурсах краси та мала титули, що також вплинуло на її подальший інтерес до світу моди. У дорослому житті вона займалася благодійною діяльністю, брала участь у громадських ініціативах та підтримувала культурні й соціальні проєкти. Родина часто відвідувала елітні заходи та мала резиденції у різних штатах.

У центрі суспільної уваги опинилася і їхня донька, ДжонБенет Ремзі. Вона брала участь у дитячих конкурсах краси, де здобула кілька титулів. Її образ широко поширювався у медіа після трагедії. Фотографії та відео з конкурсів активно транслювалися телебаченням і таблоїдами, що зробило її одним із найупізнаваніших дитячих образів у США того часу.

Джон Ремзі та його дружина Петсі / © Associated Press

Ця медійна увага викликала поділ суспільства на два табори. Частина громадськості сприймала участь дитини у конкурсах краси як невинне хобі та сімейну традицію, інші ж вважали це надмірним насильницьким дорослішанням дитини, яка могла привернути небажану чи навіть небезпечну увагу з боку сторонніх осіб.

Саме на цій думці й формувалася одна з ранніх і найобговорюваніших версій розслідування, що злочин міг бути скоєний сторонньою особою, яка звернула увагу на дівчинку через її публічність.

Таємниця записки

Окремою загадкою у справі стала записка з вимогою викупу, яка від самого початку викликала серйозні сумніви у слідчих, про це йдеться у матеріалі видання HeinOnline. Вона була знайдена всередині на сходах і написана на папері, який був у будинку. Це вже мало нетиповий для подібних злочинів вигляд, адже викрадачі зазвичай приносять власні матеріали, щоб не залишати слідів і відбитків

Текст був надзвичайно довгим, а це різко контрастувало зі звичайними короткими вимогами викупу. У ньому автори описували деталі, які скоріше нагадували сюжет голлівудських бойовиків, також там містилися фрази та стилістичні обороти, схожі на цитати з популярних фільмів того часу, це створювало враження штучності.

Ще однією підозрілою деталлю стала сума викупу — 118 тисяч доларів. Вона майже точно відповідала річному бонусу Джона Ремзі, який він отримав на роботі. Цей збіг одразу привернув увагу слідчих, оскільки мін свідчити або про обізнаність автора записки щодо фінансового стану родини, або про спробу навмисно створити ілюзію реального викрадення.

Через ці особливості слідство швидко почало розглядати версію інсценування викрадення. Деякі слідчі вважали, що записка могла бути написана вже після смерті дитини з метою відвести підозру та заплутати розслідування. Експерти з аналізу почерку провели численні дослідження та перевірили десятки потенційних авторів, і хоча частину людей вдалося виключити, остаточно довести, що записку написала Патсі Ремзі, не вдалося, як і повністю виключити її з кола підозрюваних.

На жаль, вона й досі не додає конкретики у розслідуванні цієї справи, та залишається ключовим елементом у дискусіях про те, що насправді сталося того ранку.

Розслідування

3 січня 1997 року поліцейська сидить у своїй машині біля будинку, в якому 26 грудня 1996 року було знайдено вбитою 6-річну ДжонБенет Ремзі / © Associated Press

Робота поліції Боулдера у справі ДжонБенет Ремзі з самого початку викликала шквал критики. Місто не мало достатнього досвіду у розслідуванні складних справ про вбивства такого рівня, і це швидко стало очевидним, про це розповіло видання CBS News.

Серед ключових проблем називали неналежну ізоляцію місця злочину, бо до будинку мали доступ не лише слідчі, а й друзі родини, що могло призвести до ненавмисного знищення чи переміщення доказів. Також критики вказували на неповний обшук будинку, через що його було перевірено поверхнево та з запізненням. Окремо звернули увагу на слабку координаційну роботу між поліційними підрозділами.

Паралельно виникла напруга між поліцією та прокуратурою округу. Офіс окружного прокурора на чолі з Алексом Хантером фактично почав вести паралельну лінію роботи, яка відрізнялася від підходу слідчих. Прокуратура дозволяла адвокатам родини Ремзі доступ до частини матеріалів справи та займала позицію, що батьків слід розглядати насамперед як жертв трагедії, а не як потенційних підозрюваних.

У 1999 році ситуація досягла кульмінації, коли після тривалого розгляду матеріалів було висунуто обвинувачення проти Джона та Патсі Ремзі у зв’язку з недбалим поводженням із дитиною та перешкоджанням розслідуванню. Однак окружний прокурор Алекс Хантер відмовився підписувати обвинувальний акт і заявив, що доказів недостатньо для судового переслідування. Це рішення фактично заблокувало подальший кримінальний процес і залишило справу без офіційних обвинувачень, попри позицію частини присяжних. Це лише посилило суспільний резонанс, а справа Ремзі стала однією з найсуперечливіших у сучасній кримінальній історії США.

Головні теорії

28 серпня 2000 року Джон та Петсі Ремзі виходять з офісу свого адвоката Ліна Вуда під час перерви y допиті / © Associated Press

За роки розслідування у справі сформувалися дві головні конкурентні версії:

Версія про причетність родини

У різні періоди розслідування підозри поширювалися на всіх членів сім’ї: батька Джона Ремзі, матір Патсі Ремзі та навіть дев’ятирічного брата Берка. Аргументи цієї версії варіювалися від припущення про випадковий нещасний випадок у домі до сценарію навмисного вбивства з подальшим інсценуванням викрадення для приховування реальних обставин смерті.

Серед факторів, які підживлювали цю версію, називали суперечливі деталі поведінки батьків після виявлення зникнення дитини, особливості записки з вимогою викупу, а також початкові помилки на місці злочину, які ускладнили відновлення повної картини подій.

Версія про стороннього зловмисника

Інша гіпотеза передбачає, що злочин скоїла невстановлена особа, яка проникла до будинку. Одним із можливих шляхів вважалося підвальне вікно, через яке злочинець міг потрапити всередину, пересуватися будинком і залишити його після скоєння злочину.

На користь цієї теорії наводилися результати судово-генетичних досліджень, адже на одязі та тілі ДжонБенет було виявлено невстановлені ДНК-зразки чоловічого походження, які не збігалися з профілями членів родини Ремзі. Також згадувалися окремі фізичні сліди на місці події, які не вдалося пов’язати з кимось із родини.

Протягом наступних років технології аналізу ДНК неодноразово оновлювалися. 2008 року результати нових тестів ще раз підтвердили відсутність генетичного зв’язку членів сім’ї з доказами, знайденими на місці злочину. Після цього тодішня прокуратура публічно заявила про їхнє виключення з кола підозрюваних і офіційно перепросила у родині Ремзі.

І досі ці обидві версії продовжують існувати паралельно, а відсутність вироку лише підсилює багаторічні суперечки щодо того, що саме сталося у будинку тієї ночі.

Зізнання, яке нічого не змінило

14 вересня 2006 року Джон Марк Карр постає у Вищому суді округу Сонома / © Associated Press

2006 року справу ДжонБенет Ремзі знову почали активно обговорювати у медіа через несподівану появу нового підозрюваного — Джона Марка Карра, колишнього шкільного вчителя. Його було затримано у Таїланді після того, як він заявив, що причетний до смерті дівчинки. Його арешт став міжнародною подією, оскільки дав надію, що справа, яка роками залишалася нерозкритою, нарешті може двинутися з мертвого місця.

Карр стверджував, ніби перебував у будинку Ремзі у ніч трагедії, а також описував обставини злочину. Його заяви включали суперечливі та непідтверджені деталі, зокрема про викрадення, ненавмисну смерть і приховування слідів. Однак уже на ранньому етапі розслідування виникли сумніви щодо правдивості його зізнання. Частина фактів, які він наводив, не збігалася з офіційними даними справи, а окремі деталі він міг дізнатися із медіа.

Підозрюваний у вбивстві Джон Марк Карр під час прес-конференції поліції в імміграційному офісі в Бангкоку, 17 серпня 2006 року / © Associated Press

Ключовим етапом перевірки стала судово-генетична експертиза. Зразки ДНК Карра було порівняно з біологічними слідами, які знайшли на місці злочину, однак жодного збігу не виявили. Це стало вирішальним аргументом для слідства. Крім того, додаткова перевірка його переміщень і свідчень інших осіб поставила під сумнів саму можливість його перебування у будинку у момент злочину.

У результаті звинувачення з Джона Марка Карра були зняті, а його версія подій офіційно визнана неправдивою. Ця ситуація стала лише ще одним прикладом того, як справа ДжонБенет Ремзі привертає увагу осіб, які заявляють про свою причетність, але не можуть підтвердити її доказами.

Суд медіа

26 грудня 1996 року, телевізійні кореспонденти Шоул Тернер з FOX 31 та Ана Кабрера з CNN вели пряму трансляцію перед Центром правосуддя округу Боулдер у Боулдері / © Associated Press

Справа ДжонБенет Ремзі стала одним із перших прикладів глобального «суду медіа». Телебачення, газети та таблоїди перетворили трагедію на нескінченне шоу. Образ «матері, одержимої конкурсами краси» та «ненормально дорослої дитини» закріпився у масовій свідомості.

Родина Ремзі неодноразово подавала позови про наклеп проти різних видань, журналістів і продюсерів, звинувачували їх у розповсюдженні неправдивої інформації та створенні образів, які шкодили їхній репутації. Особливо гучними стали судові процеси, пов’язані з документальними фільмами, які звинувачували брата Берка, але 2019 року частину цих позовів було врегульовано позасудово.

29 червня 2006 року Джон Ремзі обіймає свого сина Берка / © Associated Press

Справа досі не закрита

Попри тисячі перевірених доказів і сотні ДНК-зразків, справа залишається відкритою. Поліція Боулдера заявляє, що продовжує використовувати нові технології, включно з генетичною генеалогією — методом, який допоміг розкрити інші давні злочини.

Діти зібралися біля будинку ДжонБенет Ремзі на панахиду зі свічками з нагоди річниці її вбивства 26 грудня 1997 року / © Associated Press

Батько дівчинки, протягом багатьох років продовжує публічно наполягати на тому, що справа має бути повністю переглянута із залученням незалежних експертів і сучасних криміналістичних технологій, про це йдеться на сторінці jonbenetramsey. На його думку, первинне розслідування містило помилки, які унеможливили своєчасне встановлення правди, а отже, частина доказів могла бути неправильно інтерпретована чи досліджена.

Попри ці заклики, офіційне розслідування залишається у віданні місцевих правоохоронних органів, які заявляють про продовження роботи з використанням нових технологій. Таким чином, дискусія навколо передачі справи незалежним експертам залишається відкритою, як і сама справа.

Минуло майже 30 років, але головне питання залишається без відповіді: хто вбив ДжонБенет Ремзі?

Ця справа, мов нагадування про те, що навіть у країні з розвиненою системою правосуддя істина може залишатися недосяжною. І поки вона не встановлена, історія маленької дівчинки продовжує жити у новинах, фільмах і колективній пам’яті.

Квіти, малюнки та м’які іграшки прикрашають могилу ДжонБенет Патрісії Ремзі / © Associated Press

Справа ДжонБенет Ремзі залишається однією з найвідоміших нерозкритих загадок сучасності та водночас прикладом того, як поєднання людської трагедії, медійного резонансу та системних помилок може створити сумну історію без фіналу. Вона показала, наскільки крихкою може бути межа між правдою і припущеннями, між розслідуванням і публічним судом.

Попри нові технології, тисячі доказів і десятки версій, остаточної відповіді немає. І поки істина не встановлена, ця історія залишається відкритою, мов рана, яка не загоюється.

