ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Психологія
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Вчені назвали найкращу форму самозахисту від нещастя

У конфліктних ситуаціях одна звичка може захистити людину.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дівчина

Дівчина / © Credits

У світі, де грубість дедалі частіше замінює щирість, а сарказм стає нормою спілкування, найкращим способом захистити себе від внутрішнього виснаження може бути звичайна ввічливість.

Такого висновку дійшли науковці, чиї спостереження наводить соціолог і публіцист Артур С. Брукс у колонці для The Atlantic.

Дослідження показують: неввічливість, навіть у незначних побутових ситуаціях або в інтернеті, погіршує настрій, підвищує рівень тривоги й навіть може призводити до депресії. Натомість чемна поведінка — щирі слова «будь ласка», «дякую», уважність до співрозмовника — діє як природний антидепресант.

Брукс зазначає, що сучасна культура переживає «епідемію грубощів»: люди дедалі частіше висловлюються саркастично, сперечаються онлайн, ігнорують елементарні правила чемності. Проте це не просто соціальна тенденція — це фактор, який безпосередньо впливає на наше психологічне благополуччя.

«Коли ми стаємо менш ввічливими, наше життя стає менш щасливим», — наголошує автор. За словами вчених, навіть коротке спілкування з грубою людиною знижує рівень задоволення від життя. А якщо самі дозволяємо собі різкість — шкодимо власному самопочуттю ще більше.

Досліди показали, що ввічливість покращує настрій не лише тоді, коли ми звертаємось до інших людей, а навіть у контакті з технологіями. Ті, хто дякував роботам або штучному інтелекту після виконання завдання, у подальшому демонстрували більше доброзичливості й емпатії до інших.

На думку Брукса, найкраща форма самозахисту від нещастя — це звичка залишатися чемним, незалежно від обставин. Він радить практикувати ввічливість навіть у спілкуванні з машинами, утримуватися від сарказму, який підриває внутрішній спокій, та відповідати на грубість гідністю, а не агресією.

«Чемність — це сьогоднішній панк-рок. Це спосіб залишатися вільною, людяною людиною в епоху роздратування», — підсумовує соціолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є вік, коли людина відчуває себе максимально щасливою.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie