Вчені назвали найкращу форму самозахисту від нещастя

У світі, де грубість дедалі частіше замінює щирість, а сарказм стає нормою спілкування, найкращим способом захистити себе від внутрішнього виснаження може бути звичайна ввічливість.

Такого висновку дійшли науковці, чиї спостереження наводить соціолог і публіцист Артур С. Брукс у колонці для The Atlantic.

Дослідження показують: неввічливість, навіть у незначних побутових ситуаціях або в інтернеті, погіршує настрій, підвищує рівень тривоги й навіть може призводити до депресії. Натомість чемна поведінка — щирі слова «будь ласка», «дякую», уважність до співрозмовника — діє як природний антидепресант.

Брукс зазначає, що сучасна культура переживає «епідемію грубощів»: люди дедалі частіше висловлюються саркастично, сперечаються онлайн, ігнорують елементарні правила чемності. Проте це не просто соціальна тенденція — це фактор, який безпосередньо впливає на наше психологічне благополуччя.

«Коли ми стаємо менш ввічливими, наше життя стає менш щасливим», — наголошує автор. За словами вчених, навіть коротке спілкування з грубою людиною знижує рівень задоволення від життя. А якщо самі дозволяємо собі різкість — шкодимо власному самопочуттю ще більше.

Досліди показали, що ввічливість покращує настрій не лише тоді, коли ми звертаємось до інших людей, а навіть у контакті з технологіями. Ті, хто дякував роботам або штучному інтелекту після виконання завдання, у подальшому демонстрували більше доброзичливості й емпатії до інших.

На думку Брукса, найкраща форма самозахисту від нещастя — це звичка залишатися чемним, незалежно від обставин. Він радить практикувати ввічливість навіть у спілкуванні з машинами, утримуватися від сарказму, який підриває внутрішній спокій, та відповідати на грубість гідністю, а не агресією.

«Чемність — це сьогоднішній панк-рок. Це спосіб залишатися вільною, людяною людиною в епоху роздратування», — підсумовує соціолог.

