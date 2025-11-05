Вчені з’ясували, який колір найчастіше обирають психопати

Люди / © Pixabay

Реклама

Кілька десятиліть науковці присвятили вивченню неочевидного зв’язку між колірними вподобаннями та психічним здоров’ям індивідів. Серед виявлених закономірностей, що викликають найбільше здивування, є стійка привабливість одного кольору для людей, які мають ознаки психопатії та інші форми психологічної дисрегуляції.

Дослідження опубліковане в American Journal of Psychology.

Існує гіпотеза, що психопати, яких зазвичай вважають емоційно відчуженими, холоднокровними та розважливими, насправді можуть несвідомо сигналізувати про свій внутрішній дискомфорт, обираючи колір, який історично асоціюється з тривогою, відчуженням та пригніченим настроєм.

Реклама

Історичне та сучасне підтвердження

Ще у 1961 році в авторитетному виданні American Journal of Psychology було оприлюднене дослідження, яке показало, що понад 40% пацієнтів психіатричних закладів називали синій своїм улюбленим кольором. Цей ранній індикатор зв’язку між синім спектром та ментальними розладами був підтверджений новими даними.

Зокрема, дослідження, проведене у Китаї у 2017 році, засвідчило, що особи в стані депресії переважно обирали холодні відтінки — синій та фіолетовий. Їхнє вподобання зміщувалося до тепліших тонів, як-от жовтий, лише після проходження курсу терапії.

Психолог Марк Немірофф з Університету Джорджа Вашингтона у 2019 році зауважив, що хоча синій колір і викликає відчуття спокою та безпеки, для людей із психічними порушеннями він може виконувати роль «емоційного притулку» — маскуючи або допомагаючи стримати внутрішній безлад.

Особливий інтерес становлять новітні спостереження щодо людей із вираженими рисами Темної Тріади (психопатія, нарцисизм, макіавеллізм). Всупереч поширеній думці про їхню емоційну нечутливість, у лютому 2025 року в Journal of Personality Research було опубліковано дані про підвищений рівень депресивних симптомів у осіб з високими показниками психопатії та макіавеллізму.

Реклама

На нейропсихологічному рівні, попри зовнішню стриманість, такі індивіди часто переживають підвищену внутрішню тривожність, емоційну дестабілізацію та схильність до ізоляції. Цей внутрішній хаос інтуїтивно штовхає їх до кольорів, які символізують холодний порядок, контроль і стабільність — саме такі асоціації традиційно притаманні синьому.

Колірна перевага в даному контексті є несвідомим компенсаторним механізмом. Психопати не вибирають синій свідомо; вони просто відчувають полегшення від його впливу. Синій колір має доведений фізіологічний ефект: він сприяє зниженню частоти пульсу, уповільненню дихання та приглушує емоційне збудження. Для особистості, яка постійно перебуває у стані внутрішнього напруження, цей заспокійливий ефект є вкрай привабливим, навіть якщо його свідомо заперечують.

Саме ця підсвідома тяга до синього — як до кольору, що виконує функцію «емоційного гальма» — стає дедалі важливішим маркером для дослідників, які вивчають психологічні особливості людей з порушеннями емпатії, підвищеною імпульсивністю чи відсутністю соціальних меж.

У чому феномен

Синій колір має подвійну природу. З одного боку, він є символом миру, безхмарного неба, океану та надії. З іншого — він уособлює печаль, емоційну відстороненість та пригнічення. Ця амбівалентність робить його підсвідомо привабливим для психопатичних осіб, які гостро прагнуть зовнішнього контролю, але не здатні повноцінно переживати чи адекватно виражати власні емоції. Таким чином, вибір кольору виявляється не просто естетичною уподобою, а важливою підказкою — відображенням внутрішнього стану, який зазвичай надійно прихований під маскою зовнішньої холоднокровності.

Реклама

Нагадаємо, раніше публікували психологічний тест на колір, який розповідає чого людині зараз бракує для повного щастя.