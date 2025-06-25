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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Подорожі
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
3 хв

Літо в Яремчі: чотири локації, які варто обов’язково відвідати

На це невелике місто, розташоване в долині річки Прут в Івано-Франківській області, безперечно варто звернути увагу, якщо ви плануєте провести свою літню відпустку в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Яремче

Яремче / © ТСН.ua

Ми побували на Прикарпатті на початку літнього сезону і хочемо розповісти про кілька місць, які слід відвідати, приїхавши до Яремчі.

Водоспад Пробій

Розташований водоспад у межах міста. Він вважається одним із найбільш повноводних водоспадів Українських Карпат. Висота падіння води тут аж 8 метрів, а кут нахилу — 45 градусів. Він утворився у нижній частині Яремчанського каньйону річки Прут і сьогодні є популярним туристичним об’єктом. Люди спускаються до водоспаду, щоб зробити гарні фотографії, але будьте обережні, каміння біля води може бути слизьке, а течія тут дуже сильна, можна послизнутися і впасти у воду і, як кажуть місцеві, такі прецеденти траплялися. Над водоспадом збудований міст заввишки 20 м, з якого також відкривається гарний краєвид.

Водоспад Пробій / © ТСН.ua

Водоспад Пробій / © ТСН.ua

За водоспадом роташований сувенірний ринок. Також від водоспаду бере початок туристичний маршрут на хребет Явірник.

Стежка Довбуша

Стежка Довбуша / © ТСН.ua

Стежка Довбуша / © ТСН.ua

Стежка повільно піднімається горою Маковицею, сховавшись у буково-ялицевому лісі. Протяжність стежки 4 кілометри, а час підйому та спуску становить близько 2 годин. Примітно, що навіть у літню спеку підніматися лісистою місцевістю дуже комфортно: там багато тіні і є прохолода. Некомфортно лише, якщо мокро і був дощ, тоді такий похід у гору стежкою краще перенести. Місцями є дуже скеляста дорога, а мокре каміння дуже слизьке. Потрібно бути дуже обережними, щоб не отримати травми.

Стежка Довбуша / © ТСН.ua

Стежка Довбуша / © ТСН.ua

Уздовж усієї стежки є спеціальні QR-коди, просканувавши які можна послухати історію життя Олекси Довбуша. Також є кілька лав, де можна перепочити. Скелі височіють на 570 метрів над рівнем моря і мають якийсь містичний вигляд.

Гора Маковиця

Для любителів активного відпочинку пропонуємо зійти на гору Маковиця (її висота 984 метри над рівнем моря). Це одна з найвищих вершин на околиці міста Яремче. Підйом на гору досить пологий і комфортний, але також на відкритій місцевості дуже припікає сонце (майте це на увазі, якщо підніматиметеся в спеку). Біля підніжжя є ліс і дерева, а ось вершина вільна від лісу і багата на трав’яний покрив.

Гора Маковиця / © ТСН.ua

Гора Маковиця / © ТСН.ua

І не забудьте взяти з собою перекушування і більше води, шлях не близький і може бути стомлювальним, особливо для дітей та людей старшого віку.

Пейзажне місце біля річки Прут

Довжина цієї річки становить 967 кілометрів, а її виток знаходиться в Івано-Франківській області в Українських Карпатах. Прут бере свій початок на південно-східному схилі гори Говерла та утворює природний кордон між Молдовою та Румунією.

Річка Прут / © ТСН.ua

Річка Прут / © ТСН.ua

У Яремчі є кілька красивих місць біля річки, де можна влаштувати пікнік (не плутати з розпалюванням багать, це біля річки заборонено), поніжитися на теплому сонці або посидіти на камінні біля води, слухаючи шум течії та спів птахів. Це може стати чудовою медитацією у відпустці.

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