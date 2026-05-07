Південь Італії вміє зачаровувати, але саме Амальфітанське узбережжя — те місце, куди приїжджають не лише за відпочинком, а й за відчуттям іншого ритму життя, про це розповіло видання Italia.

Ця частина регіону Кампанія простягається вздовж Тірренського моря, від Позітано до В’єтрі-суль-Маре. Попереду — затока Салерно, позаду — гори, а між ними — десятки старовинних містечок, тераси з виноградниками, лимонні гаї та одна з найвідоміших берегових ліній у світі.

У 1997 році UNESCO внесло Амальфітанське узбережжя до списку Світової спадщини як унікальний приклад середземноморського ландшафту, де природа та людина існують в майже ідеальному балансі.

Де знаходиться Амальфітанське узбережжя

Амальфітанське узбережжя розташоване між Неаполітанською затокою та затокою Салерно.

До нього входять 16 муніципалітетів провінції Салерно. Берег тут не широкий, між високими скелями ховаються невеликі галькові пляжі та бухти з кришталево чистою водою.

Місце, де всюди відчувається історія

Ще за часів Римської імперії узбережжя було популярним серед аристократів, які будували тут розкішні вілли.

Пізніше Амальфі стало однією з чотирьох знаменитих морських республік Італії та важливим торгівельним центром Середземномор’я. У X–XI століттях герцогство Амальфі переживало справжній розквіт і контролювало морські торгові шляхи.

Після завоювання норманами у XII столітті регіон поступово втратив свій вплив, але не красу. Навіть сьогодні вузькі сходи, лабіринти вулиць і старовинна архітектура нагадують про багатошарову історію цього узбережжя.

Чому сюди їде весь світ

Амальфітанське узбережжя давно стало одним із найвідоміших туристичних напрямків Італії. І причина не лише у пейзажах. Тут усе має вигляд як кадр із кіно, наприклад, будинки пастельних кольорів, лимонні дерева, вузькі серпантини над морем, старовинні церкви та крихітні рибальські містечка. А ще атмосфера, у якій життя ніби сповільнюється.

Найкрасивіші місця Амальфітанського узбережжя

Позітано — листівка, що ожила. Це, мабуть, найвідоміше місто узбережжя. Кольорові будинки каскадом спускаються до моря, а вузькі вулички заповнені маленькими магазинами, кафе та керамікою ручної роботи.

Амальфі — серце узбережжя, колись контролювало торгівлю у Тірренському морі. Місто досі зберігає східний характер забудови, наприклад, будинки на крутих схилах, нескінченні сходи та вузькі проходи між фасадами. Одна з головних пам’яток — кафедральний собор Амальфі.

В’єтрі-суль-Маре — столиця кераміки, її часто називають «першою перлиною» узбережжя. Місто славиться яскравою керамікою, кольоровими фасадами та атмосферними провулками.

Четара — рибальське містечко у якому ніби зупинився час, адже воно здається майже незмінним століттями. Саме тут виробляють знамениту Колатура Ді Алічі — традиційний соус із анчоусів, який вважається гастрономічною гордістю регіону.

Равелло та Вілла Чімброн е. Равелло — місто садів і панорам. Особливе місце тут займає Вілла Чімброне з легендарною Терасою нескінченності — однією з найкрасивіших оглядових точок Італії.

Стежка богів. Цей маршрут — дев’ятикілометрова пішохідна стежка між горами та морем. Вона починається в Аджерола та веде до Позітано, відкриває неймовірні панорами узбережжя.

Смак Амальфітанського узбережжя

Місцева кухня — окрема причина закохатися у цей регіон. Серед головних гастрономічних символів, лимони Амальфі IGP, місцеві вина, анчоусовий соус Колатура Ді Алічі та традиційні ндундери — великі ньокі з рикотою та манкою.

Кухня тут проста, але дуже «сонячна», оливкова олія, морепродукти, лимони, томати та свіжа паста створюють той самий смак південної Італії.

Це місце не про «галочку» у туристичному списку. Амальфітанське узбережжя — про стан, коли вечеря триває кілька годин, море видно майже звідусіль і навіть дорога серпантином стає частиною подорожі.

Амальфітанське узбережжя — більше, ніж красивий напрямок, це концентрат усього, за що люблять Італію, як от, історія, гастрономія, естетика, неспішне життя та відчуття краси у деталях. І, можливо, саме тому сюди повертаються знову не лише за краєвидами, а за тим самим відчуттям легкості, яке так рідко вдається знайти в повсякденному житті.віт

