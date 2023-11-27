Единбург вбрався у святкові вогні: туристи вже мають можливість насолодитись видовищем

Гідеса Вероніка у своєму Instagram-блозі показала прикрашені до свята міські локації.

За сторінкою дівчини слідкують 163 тисячі підписників, яким вона розповідає про різноманітні цікаві, колоритні місцини та публікує естетичні відео.

Міські вулиці прикрасили гірляндами, заклади та деякі установи вже у святковому оздобленні. На фоні інсталяції з назвою міста сяє яскравими вогнями ялинка. Окремої уваги заслуговує Единбурзький замок, у якому з нагоди свят влаштовують видовищні світлові шоу. Тогоріч таке шоу було присвячене історії Шотландії.

Підписники активно діляться враженнями від побаченого в коментарях під відео гідеси:

"Я помираю тут. Я хочу вже бути там. Велике спасибі за всі ваші розповіді про історію та свята".

"Дякуємо за чудове відео, яким ви ділитеся з нами".

"Різдво чудове, я був в Единбурзі на Різдво, і правда в тому, що це було неймовірно, все прекрасно".

"Я ледве дихаю, коли бачу твій пост. Справи просуваються вперед. Проте я скоро буду там".

Нагадаємо, раніше ми писали про красу старого норвезького рибальського села у відео, яким поділився мандрівник.

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