Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Единбург вбрався у святкові вогні: туристи вже мають можливість насолодитись видовищем

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
106
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Единбург вбрався у святкові вогні: туристи вже мають можливість насолодитись видовищем

Святковий Единбург / Фото: Credits

Столиця Шотландії зачарувала користувачів Мережі святковим оздобленням.

Гідеса Вероніка у своєму Instagram-блозі показала прикрашені до свята міські локації.

За сторінкою дівчини слідкують 163 тисячі підписників, яким вона розповідає про різноманітні цікаві, колоритні місцини та публікує естетичні відео.

Міські вулиці прикрасили гірляндами, заклади та деякі установи вже у святковому оздобленні. На фоні інсталяції з назвою міста сяє яскравими вогнями ялинка. Окремої уваги заслуговує Единбурзький замок, у якому з нагоди свят влаштовують видовищні світлові шоу. Тогоріч таке шоу було присвячене історії Шотландії.

Підписники активно діляться враженнями від побаченого в коментарях під відео гідеси:

  • "Я помираю тут. Я хочу вже бути там. Велике спасибі за всі ваші розповіді про історію та свята".
  • "Дякуємо за чудове відео, яким ви ділитеся з нами".
  • "Різдво чудове, я був в Единбурзі на Різдво, і правда в тому, що це було неймовірно, все прекрасно".
  • "Я ледве дихаю, коли бачу твій пост. Справи просуваються вперед. Проте я скоро буду там".

Нагадаємо, раніше ми писали про красу старого норвезького рибальського села у відео, яким поділився мандрівник.

Читайте також:

Гуцульська письменниця, яка організувала подорож двох гуцулок до Індії

Гуцульська письменниця, яка організувала подорож двох гуцулок до Індії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
106
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація