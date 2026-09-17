Форментера / © Credits

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Форментера — найменший із чотирьох населених островів Балеарського архіпелагу. Тут немає галасливих мегаполісів і нескінченного руху, лише чиста вода, сосни, мальовничі дороги та відчуття, ніби час вирішив трохи пригальмувати. Водночас за цією спокійною картинкою ховається історія, яка налічує тисячі років, а острів встиг побачити фінікійців, римлян, маврів, піратів і хіпі.

Острів із тисячолітньою історією

Одним із найдавніших свідчень життя на Форментері є мегалітична гробниця Ка-на-Коста, датована приблизно 1900–1600 роками до н. е. Її виявили лише 1974 року. Пізніше на острові побували римляни, яким також приписують його назву Frumentaria — «острів пшениці», через велику кількість зерна.

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Від римської епохи залишилися руїни фортеці Кан-Блай із частинами оборонних стін і п’ятьма вежами. Після падіння Римської імперії острів пережив тривалий період нестабільності, а згодом опинився під владою маврів. Саме їм приписують традицію будувати характерні для Форментери сухі кам’яні стіни, без цементу чи іншого сполучного матеріалу. Вони й сьогодні залишаються частиною місцевого пейзажу.

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Острів, який мало не забули

У Середньовіччі Форментера переходила під владу різних держав, а після відкриття Америки у 1492 році інтерес іспанської корони до Середземномор’я зменшився. Маленький острів фактично залишився на узбіччі історії та потерпав від нападів піратів.

Лише у XVIII столітті почалося активне заселення Форментери. Поступово тут сформувалася власна культура з традиційними піснями та танцями, які й сьогодні можна побачити під час місцевих свят.

Час хіпі

Сучасний характер острова особливо яскраво сформувався у 1970-х роках, коли сюди почали приїжджати хіпі з різних куточків світу. Місцеві називали їх «peludos» — «волохатими» через довге волосся.

Тоді Форментера була майже недоторканою: ґрунтові дороги, мінімум інфраструктури та життя у тісному контакті з природою приваблювали тих, хто шукав свободи й усамітнення. Відголос цієї епохи можна відчути й сьогодні, зокрема у знаменитому закладі «Fonda Pepe» в містечку Сан-Ферран.

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Острів, який дивує

Форментеру іноді називають «островом-сиром» — через велику кількість печер і підземних ходів, які сформувалися завдяки її геологічній будові.

Неподалік маяка Ла-Мола встановлено пам’ятник Жулю Верну. Письменник ніколи не бував на острові, проте згадував найвищу точку Форментери у своєму романі «Гектор Сервадак».

Острів також славиться пляжем Ільєтас, який у 2003 році назвали найкращим в Іспанії та 12-м у світі.

Тут немає жодного світлофора, зате є 32 зелені маршрути загальною довжиною понад 100 км і їх можна досліджувати пішки чи велосипедом.

Ще одна особливість — острівець С’Еспальмадор із прозорою водою та природними грязьовими ваннами.

І нарешті — фламінго. У природному парку Сес-Салінес, зокрема біля лагуни Естань-Пудент, можна спостерігати за їхніми міграціями. Найкращий момент для цього — захід сонця, коли рожеві силуети птахів відбиваються у воді.

Форментера — це не просто ще один середземноморський курорт, а місце, де тисячолітня історія сусідить із хіпі-романтикою, дикі пейзажі з прозорою водою, а головна розкіш полягає у можливості нікуди не поспішати. Саме за цим відчуттям сюди й хочеться навідатися.

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