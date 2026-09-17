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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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67
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Форментера — чому цей тихий острів без світлофорів став легендою Балеарів

Бірюзове море, золоті пляжі, дикі скелі та жодного світлофора. Форментера — маленький іспанський острів, де тиша стає розкішшю, а середземноморський відпочинок набуває зовсім іншого ритму.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Форментера

Форментера / © Credits

Форментера — найменший із чотирьох населених островів Балеарського архіпелагу. Тут немає галасливих мегаполісів і нескінченного руху, лише чиста вода, сосни, мальовничі дороги та відчуття, ніби час вирішив трохи пригальмувати. Водночас за цією спокійною картинкою ховається історія, яка налічує тисячі років, а острів встиг побачити фінікійців, римлян, маврів, піратів і хіпі.

Острів із тисячолітньою історією

Одним із найдавніших свідчень життя на Форментері є мегалітична гробниця Ка-на-Коста, датована приблизно 1900–1600 роками до н. е. Її виявили лише 1974 року. Пізніше на острові побували римляни, яким також приписують його назву Frumentaria — «острів пшениці», через велику кількість зерна.

Від римської епохи залишилися руїни фортеці Кан-Блай із частинами оборонних стін і п’ятьма вежами. Після падіння Римської імперії острів пережив тривалий період нестабільності, а згодом опинився під владою маврів. Саме їм приписують традицію будувати характерні для Форментери сухі кам’яні стіни, без цементу чи іншого сполучного матеріалу. Вони й сьогодні залишаються частиною місцевого пейзажу.

Острів, який мало не забули

У Середньовіччі Форментера переходила під владу різних держав, а після відкриття Америки у 1492 році інтерес іспанської корони до Середземномор’я зменшився. Маленький острів фактично залишився на узбіччі історії та потерпав від нападів піратів.

Лише у XVIII столітті почалося активне заселення Форментери. Поступово тут сформувалася власна культура з традиційними піснями та танцями, які й сьогодні можна побачити під час місцевих свят.

Час хіпі

Сучасний характер острова особливо яскраво сформувався у 1970-х роках, коли сюди почали приїжджати хіпі з різних куточків світу. Місцеві називали їх «peludos» — «волохатими» через довге волосся.

Тоді Форментера була майже недоторканою: ґрунтові дороги, мінімум інфраструктури та життя у тісному контакті з природою приваблювали тих, хто шукав свободи й усамітнення. Відголос цієї епохи можна відчути й сьогодні, зокрема у знаменитому закладі «Fonda Pepe» в містечку Сан-Ферран.

Острів, який дивує

  • Форментеру іноді називають «островом-сиром» — через велику кількість печер і підземних ходів, які сформувалися завдяки її геологічній будові.

  • Неподалік маяка Ла-Мола встановлено пам’ятник Жулю Верну. Письменник ніколи не бував на острові, проте згадував найвищу точку Форментери у своєму романі «Гектор Сервадак».

  • Острів також славиться пляжем Ільєтас, який у 2003 році назвали найкращим в Іспанії та 12-м у світі.

  • Тут немає жодного світлофора, зате є 32 зелені маршрути загальною довжиною понад 100 км і їх можна досліджувати пішки чи велосипедом.

  • Ще одна особливість — острівець С’Еспальмадор із прозорою водою та природними грязьовими ваннами.

  • І нарешті — фламінго. У природному парку Сес-Салінес, зокрема біля лагуни Естань-Пудент, можна спостерігати за їхніми міграціями. Найкращий момент для цього — захід сонця, коли рожеві силуети птахів відбиваються у воді.

Форментера — це не просто ще один середземноморський курорт, а місце, де тисячолітня історія сусідить із хіпі-романтикою, дикі пейзажі з прозорою водою, а головна розкіш полягає у можливості нікуди не поспішати. Саме за цим відчуттям сюди й хочеться навідатися.

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