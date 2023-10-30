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Неймовірні краєвиди: мандрівниця з Америки показала осінь в Канаді

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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304
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Неймовірні краєвиди: мандрівниця з Америки показала осінь в Канаді

осінь в Квебеці / Фото: Credits

Тревел-блогерка з Філадельфії, показує природні красоти тих місць, де вона буває.

Мел веде свій тревел-блог у ТікТок, де має 1,7 мільйони підписників та Instagram, який налічує ще майже 44 тисячі поціновувачів природи, серед них також є підписники з України. 
В одному з останніх своїх відео мандрівниця показала осінь у канадському Квебеку.
Блогерка робила зйомки з різних локацій та поєднала їх у відео, щоб передати місцевий осінній вайб.
Тутешні пейзажі трохи нагадують українські Карпати восени. Сосна зачаровує своєю вічнозеленою красою, постаючи над неспішною водоймою. Легкий туман стелиться долиною, а дерева скидають пожовкле листя прямо на шосе.

Під відео назбиралось безліч захоплених коментарів, дехто намагається вивідати де знаходиться це місце. Частині користувачів колорит відео нагадав серію фільмів "Сутінки". Люди діляться своїми враженнями: "Неймовірні краєвиди! неможливо відвести погляд. тригер «Сутінки»", "Вийти на пенсію в такому місці через 45 років і забути про все", "Це осінь, і це в моєму улюбленому місці, Квебек. Дякую, дівчино :'(".

@ani__mel

Autumn in Quebec

♬ Ontario - Slowed - Novo Amor & Lowswimmer

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Дата публікації
Перегляди
304
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