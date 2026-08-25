Міланський собор / © Associated Press

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Міланський собор складно назвати просто храмом. Це справжня кам’яна енциклопедія європейської історії, мистецтва та архітектури. Його будівництво розпочалося у 1386 році за наказом міланського правителя Джан Галеаццо Вісконті та тривало майже шість століть. Роботи неодноразово змінювалися разом із політичною та культурною історією міста, а над створенням собору працювали архітектори, скульптори та майстри з різних країн Європи. Саме тому в його архітектурі переплелися пізня готика, ренесансні мотиви, барокові деталі та елементи неоготики.

Хоча основну конструкцію завершили значно раніше, окремі роботи, реставрації та декоративні доповнення тривали ще у XX столітті. Остаточно історію будівництва зазвичай пов’язують із 1965 роком, коли завершили останні великі елементи. У результаті Міланський собор став своєрідною кам’яною хронікою 600 років — у його фасадах, скульптурах і деталях можна простежити, як змінювалися мистецтво, технології та саме місто.

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Сьогодні Міланський собор залишається символом Мілана — величним, майже казковим і настільки деталізованим, що розглядати його можна годинами.

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Ліс із мармуру

Головна особливість собору — його майже неймовірна кількість деталей. Світлий мармуровий фасад і дах вкриті тисячами скульптур, шпилями, горгуліями, декоративною різьбою та ажурними елементами. Над будівлею здіймаються 135 шпилів, багато з яких увінчані статуями, а близько 150 горгулій виконують не лише декоративну, а й традиційну функцію водостоків.

Серед скульптур можна побачити біблійних персонажів, святих, пророків, мучеників, історичних постатей та фантастичних істот. Одна з найвідоміших фігур — золота статуя Мадонни, встановлена на найвищій точці собору. Вона стала одним із символів міста.

Саме тому Міланський собор неможливо роздивитися одним поглядом. Підіймаєш очі — бачиш нову статую, повертаєш голову — ще один шпиль, а за ним цілу композицію, яку легко було б не помітити знизу. Особливо цікаво розглядати ці деталі з терас на даху, там готична «мережива» архітектура опиняється буквально на відстані витягнутої руки.

Ця любов до деталей робить собор схожим не стільки на звичайну будівлю, скільки на гігантську мармурову скульптуру просто неба, таку, яку можна розглядати знову й знову та щоразу знаходити щось нове.

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Місце, де зустрілися мистецтво і віра

Міланський собор вважають одним із найвидатніших прикладів пізньої готики у Північній Італії. Його площа перевищує 11 тис. кв. метрів, а сама будівля стала своєрідною кам’яною хронікою розвитку Мілана. У її архітектурі можна побачити не лише готичні форми, а й риси інших епох, адже собор будували та доповнювали протягом століть.

Особливого масштабу йому надають не тільки розміри, а й вертикальна композиція: високі склепіння, численні шпилі та мармуровий фасад ніби спрямовують погляд угору. Усередині собор вражає величезним простором, колонами, вітражами та грою світла, яка змінюється залежно від часу доби.

Цікаво, що сучасний храм стоїть на місці значно давнішого релігійного комплексу. Археологічні розкопки під площею перед собором відкрили залишки баптистерію Сан-Джованні-алле-Фонті, датованого IV століттям, а також давньої базиліки Санта-Текла. Саме тут у перші століття християнства знаходився один із головних релігійних осередків Мілана.

Тож, коли ви прогулюєтеся навколо собору, то буквально опиняєтеся на кількох шарах історії міста, від давньоримського Медіоланума та раннього християнства, через Середньовіччя та Ренесанс, до сучасного Мілана. І саме це робить його не просто архітектурною пам’яткою, а місцем, де історію можна буквально побачити під ногами.

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Міланський собор нагадує про просту, але майже забуту річ, що справжня краса не завжди створюється швидко. Його будували покоління людей, кожне з яких залишало тут частину свого часу, таланту та уявлення про прекрасне.

Можливо, саме тому Міланський собор так вражає сьогодні. Він не просто пережив століття, він зібрав їх у мармурі, світлі та тисячах маленьких деталей. І коли стоїш під його шпилями, здається, що камінь справді вміє говорити.

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